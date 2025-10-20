Una vez que se es IBMer, siempre será IBMer. Como empleado jubilado de IBM, gracias por ofrecer su tiempo y talento como voluntario. Usted tiene el poder de marcar la diferencia.
¿Es usted un jubilado de IBM que quiere participar en el programa de donaciones y voluntariado? Regístrese para acceder al portal de donaciones y voluntariado de IBM. Recibirá un correo electrónico de confirmación con los Siguientes pasos.
Los jubilados de IBM tienen una amplia historia de donaciones y voluntariado. Alentamos a los jubilados a aprovechar este legado y continuar haciendo una diferencia en sus comunidades.
Utilice el portal de donaciones y voluntariado de IBM para realizar un seguimiento de las horas de voluntariado, ganar recompensas para voluntarios (anteriormente conocidas como subvenciones para voluntarios), donar a causas que le interesan y descubrir oportunidades para generar un impacto basado en sus habilidades y pasiones.
Comuníquese con support@benevity.com.
Comuníquese con engagement@ibm.com.
Envíenos un correo electrónico a engagement@ibm.com y confirmaremos si su perfil se creó y le ayudaremos con una contraseña temporal.
Busque la organización (causa) a la que desea donar y selecciónela.
Almacenamos solo una cantidad mínima de información personal (PI) en el portal de donaciones y voluntariado de IBM para proteger su privacidad.
Sí, siga los pasos anteriores para hacer una donación con tarjeta de crédito. Luego, simplemente seleccione Donación recurrente en el formulario de donación (en Elegir una frecuencia de donación).
Si realizó una donación a través del portal de donaciones y voluntariado de IBM, puede ver el progreso de su donación en su perfil en su Historial de donaciones.
El Programa de Donativos Equivalentes de IBM es exclusivo para empleados regulares.
Puede nominar una causa para agregarla al portal:
1. Pase el cursor sobre Enlaces rápidos en el lado derecho del menú superior.
2. Seleccione Nominar una causa en las opciones desplegables.
3. Complete el formulario con la información requerida sobre su organización nominada. Esta información se utilizará para encontrar su organización y determinar su elegibilidad para el programa. Cuanta más información pueda proporcionar, mejor.
4. Haga clic en Enviar y su nominación se pondrá en cola para su aprobación.
Coloque el cursor sobre Voluntario en el menú superior.
- Haga clic en Seguimiento del tiempo de voluntariado.
- Rellene el formulario Seguimiento del voluntariado externo.
- Asegúrese de seleccionar Moneda de donación para que gane recompensas de voluntariado.
o Confirme los detalles y envíe el tiempo de voluntariado.
No. Solo debe crear una oportunidad de voluntariado si desea que participen otros voluntarios (empleados o jubilados de IBM).
El uso de recompensas para voluntarios es un proceso de dos pasos:
1. Obtenga recompensas mediante el seguimiento de sus horas de voluntariado en el portal de voluntariado y donaciones de IBM.
2. Done sus recompensas de voluntariado.
La razón por la que es un proceso de dos pasos es que podría donar sus recompensas a una organización diferente a la que se ofreció como voluntario, o podría donar sus recompensas a varias organizaciones.
1. Desplácese hacia abajo hasta Cuenta de donación (en el lado derecho de su panel).
2. Haga clic en Ver recompensas y verá las recompensas para voluntarios que están disponibles y las que haya utilizado en el pasado.
1. Busque la organización (causa) a la que desea donar sus recompensas de voluntariado.
2. Haga clic en el perfil de la causa.
3. Haga clic en Donar ahora (botón azul).
4. Complete el formulario y elija Saldo de cuenta de donación como método de pago; esto indica que desea usar sus recompensas de voluntariado en lugar de usar una tarjeta de crédito.
5. Confirme los detalles de la donación y haga clic en Enviar.
Los datos anteriores están disponibles en el portal de voluntariado y donaciones de IBM, en la información histórica de voluntariado. Visite la página Historial de voluntariado y desplácese hasta la parte inferior de la página.
Si siguió estas instrucciones y sus problemas siguen sin resolverse, complete este formulario para abrir un ticket de soporte.
¿Tiene alguna consulta o pregunta para el equipo de donaciones y voluntariado de IBM?