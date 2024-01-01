El modelo adecuado para las necesidades de su negocio
watsonx.ai permite a los desarrolladores de IA y a los ingenieros de machine learning elegir entre miles de modelos fundacionales y luego optimizar el proceso de desarrollo de modelos mediante la personalización y el ajuste con el fin de desarrollar un caso de uso específico
Al permitir la personalización del modelo, los equipos de desarrollo reutilizan el conocimiento y las habilidades en todos los modelos.
Personalización integral del modelo con datos empresariales en cuestión de horas, no de meses.
Inferir a partir de un modelo especializado más pequeño, no de un modelo genérico más grande.
Ejecute modelos de manera más eficiente para optimizar el rendimiento y el tiempo de ejecución.
Ingiera miles de documentos y gestione pipelines de ingesta complejos, como enmascaramiento, fragmentación y filtros. Procese múltiples formatos de documentos de diversas fuentes de datos, incluidos PDF, PPT, TXT y DOC.
Cree una taxonomía de conocimientos y habilidades empresariales visualizada en una estructura de árbol fácil de recorrer. IBM watsonx.ai proporcionará la IU, la CLI, la API y el SDK para la creación de la taxonomía.
Amplíe la taxonomía con la generación de datos sintéticos agentivos de InstructLab. IBM watsonx.ai proporcionará interfaz de usuario (IU), CLI, API y SDK para generar datos sintéticos.
Alinee el modelo con los datos sintéticos generados en una técnica de alineación de múltiples fases. IBM watsonx.ai proporcionará la IU, la CLI, la API y el SDK para el ajuste de alineación.
Indexe y recupere los documentos de su organización de manera eficiente.
Utilice los cuadernos de Python para ejecutar puntos de referencia de IBM Bluebench y puntos de referencia abiertos estándar (función de pérdida, MMLU, MT-Bench y PR-Bench) tanto en modelos prealineados como alineados.
Potencie las aplicaciones de IA con nuestra biblioteca de modelos de terceros e IBM Granite adecuados para flujos de trabajo de IA, o incorpore a la plataforma su propio modelo fundacional personalizado.
