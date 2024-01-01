Puerta de enlace de modelos y personalización de modelos

El modelo adecuado para las necesidades de su negocio

Mejore el rendimiento de los modelos de IA

watsonx.ai permite a los desarrolladores de IA y a los ingenieros de machine learning elegir entre miles de modelos fundacionales y luego optimizar el proceso de desarrollo de modelos mediante la personalización y el ajuste con el fin de desarrollar un caso de uso específico
Experiencia unificada y colaborativa

Al permitir la personalización del modelo, los equipos de desarrollo reutilizan el conocimiento y las habilidades en todos los modelos.
Iteración rápida

Personalización integral del modelo con datos empresariales en cuestión de horas, no de meses.
Optimización de costos

Inferir a partir de un modelo especializado más pequeño, no de un modelo genérico más grande.
Rendimiento del modelo

Ejecute modelos de manera más eficiente para optimizar el rendimiento y el tiempo de ejecución.
Personalice sus modelos con estas herramientas Pipeline de ingesta de datos

Ingiera miles de documentos y gestione pipelines de ingesta complejos, como enmascaramiento, fragmentación y filtros. Procese múltiples formatos de documentos de diversas fuentes de datos, incluidos PDF, PPT, TXT y DOC.

 Gestión de taxonomías

Cree una taxonomía de conocimientos y habilidades empresariales visualizada en una estructura de árbol fácil de recorrer. IBM watsonx.ai proporcionará la IU, la CLI, la API y el SDK para la creación de la taxonomía.

 Generador de datos sintéticos

Amplíe la taxonomía con la generación de datos sintéticos agentivos de InstructLab. IBM watsonx.ai proporcionará interfaz de usuario (IU), CLI, API y SDK para generar datos sintéticos.

 Ajuste de alineación

Alinee el modelo con los datos sintéticos generados en una técnica de alineación de múltiples fases. IBM watsonx.ai proporcionará la IU, la CLI, la API y el SDK para el ajuste de alineación.

 Linaje de datos

Indexe y recupere los documentos de su organización de manera eficiente.

 Evaluación del modelo

Utilice los cuadernos de Python para ejecutar puntos de referencia de IBM Bluebench y puntos de referencia abiertos estándar (función de pérdida, MMLU, MT-Bench y PR-Bench) tanto en modelos prealineados como alineados.

Elija su modelo

Potencie las aplicaciones de IA con nuestra biblioteca de modelos de terceros e IBM Granite adecuados para flujos de trabajo de IA, o incorpore a la plataforma su propio modelo fundacional personalizado.

 Aprenda más sobre Granite
