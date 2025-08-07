Modelos de código abierto de OpenAI disponibles en IBM watsonx.ai

Uno de los dos modelos, el gpt-oss-120b más grande, está disponible hoy en la plataforma watsonx.ai de IBM. IBM dijo que el modelo puede desplegarse de forma segura dentro de la infraestructura empresarial, personalizarse con datos internos e integrarse en flujos de trabajo del mundo real en industrias como la atención médica, los servicios financieros y el soporte legal. El segundo modelo, gpt-oss-20b, también se agregará pronto a la plataforma. Los equipos de desarrollo pronto también podrán aprovechar estos modelos de watsonx.ai al crear agentes dentro de watsonx Orchestrate.

IBM watsonx.ai permite a las empresas desarrollar, desplegar y escalar aplicaciones de IA en una plataforma de desarrollo unificada. Brinda a los desarrolladores la flexibilidad y la opción de personalizar un modelo fundacional, acceder a una amplia gama de herramientas predefinidas, personalizadas y de código abierto, beneficiarse de infraestructura líder y utilizar opciones de despliegue híbrido para la nube y on-prem, lo que permite una rápida experimentación y acelerar el tiempo de creación de valor para el negocio. Para personalizar un modelo fundacional, acceda a una amplia gama de herramientas predefinidas, personalizadas y de código abierto, aproveche la infraestructura, utilice opciones de despliegue híbrido para la nube y on-prem, lo que permite una experimentación rápida y acelera el tiempo de creación de valor para el negocio.

La disponibilidad de gpt-oss en watsonx.ai agrega otra opción a un menú creciente de modelos abiertos alojados en la plataforma y agregará más opciones para los equipos que crean agentes en watsonx Orchestrate. Al ofrecer a los usuarios acceso a modelos abiertos de primer nivel en watsonx, incluyendo modelos de terceros como Meta y Mistral y Granite de IBM, el objetivo es fomentar una cultura de colaboración y flexibilidad para los clientes que despliegan IA generativa.