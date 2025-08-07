Modelos de código abierto de OpenAI disponibles en IBM watsonx.ai

7 de agosto de 2025
OpenAI ha lanzado al público dos modelos de inteligencia artificial, lo que permite a los desarrolladores y empresas descargarlos, ejecutarlos y personalizarlos libremente. Uno de los modelos ahora está alojado en el estudio de desarrolladores watsonx.ai de IBM.
Es la primera vez que OpenAI hace este tipo de movimiento desde 2019. En los últimos cinco años, la empresa se ha centrado casi por completo en ofrecer sus modelos más potentes, como GPT-4, GPT-4o y sus modelos de razonamiento o3 y o4-mini, a través de interfaces estrictamente controladas. Esta última versión pone un par de modelos capaces directamente en manos de los usuarios, que pueden ejecutarlos localmente o en su propia infraestructura sin restricciones de uso comercial.
Uno de los dos modelos, el gpt-oss-120b más grande, está disponible hoy en la plataforma watsonx.ai de IBM. IBM dijo que el modelo puede desplegarse de forma segura dentro de la infraestructura empresarial, personalizarse con datos internos e integrarse en flujos de trabajo del mundo real en industrias como la atención médica, los servicios financieros y el soporte legal. El segundo modelo, gpt-oss-20b, también se agregará pronto a la plataforma. Los equipos de desarrollo pronto también podrán aprovechar estos modelos de watsonx.ai al crear agentes dentro de watsonx Orchestrate.
IBM watsonx.ai permite a las empresas desarrollar, desplegar y escalar aplicaciones de IA en una plataforma de desarrollo unificada. Brinda a los desarrolladores la flexibilidad y la opción de personalizar un modelo fundacional, acceder a una amplia gama de herramientas predefinidas, personalizadas y de código abierto, beneficiarse de infraestructura líder y utilizar opciones de despliegue híbrido para la nube y on-prem, lo que permite una rápida experimentación y acelerar el tiempo de creación de valor para el negocio.
La disponibilidad de gpt-oss en watsonx.ai agrega otra opción a un menú creciente de modelos abiertos alojados en la plataforma y agregará más opciones para los equipos que crean agentes en watsonx Orchestrate. Al ofrecer a los usuarios acceso a modelos abiertos de primer nivel en watsonx, incluyendo modelos de terceros como Meta y Mistral y Granite de IBM, el objetivo es fomentar una cultura de colaboración y flexibilidad para los clientes que despliegan IA generativa.
El modelo más grande, gpt-oss-120b, contiene 116.8 mil millones de parámetros y utiliza una arquitectura Mixture of Experts (MoE), lo que significa que solo una parte del modelo está activa en cualquier momento. Este diseño le permite ejecutarse de manera eficiente en una sola GPU NVIDIA H100, que se utiliza ampliamente en los centros de datos. El modelo más pequeño, gpt-oss-20b, está optimizado para dispositivos de consumo, como computadoras portátiles con 16 GB de memoria.
Ambos modelos admiten niveles de razonamiento ajustables (bajo, medio o alto) para que los usuarios puedan equilibrar la calidad de salida con el costo y la velocidad. Los modelos también producen resultados completos de razonamiento, lo que permite a los usuarios ver cómo se llegó a una conclusión, en lugar de recibir solo la respuesta final. OpenAI dice que esto mejora la transparencia y hace que los modelos sean más fáciles de depurar y confiar.
OpenAI publicó puntuaciones de puntos de referencia que muestran que el modelo más grande se desempeña de manera competitiva en varias tareas de razonamiento y matemáticas. En el punto de referencia MMLU, una prueba estándar de conocimientos generales, obtuvo una puntuación de 90. En el punto de referencia científico de GPQA, obtuvo una puntuación de 80.1. En la prueba de matemáticas AIME 2025, obtuvo una puntuación de 97.9, lo que sugiere sólidas capacidades en razonamiento simbólico.
Los modelos no incluyen comprensión de imágenes, audio o video, y no están equipados con filtros de contenido ni sistemas de moderación. Son solo de texto y se espera que los usuarios implementen sus propias medidas de seguridad en función de cómo se desplieguen los modelos. Los usuarios pueden aprovechar Granite Guardian junto con gpt-oss para que sirva como un modelo de protección que ayude a detectar riesgos en las instrucciones y respuestas.
El lanzamiento de gpt-oss llega en un momento en que los modelos abiertos están ganando impulso, y subraya aún más la estrategia abierta y multimodelo de IBM y la dedicación de la empresa para proporcionar tanto a los desarrolladores como a los usuarios empresariales acceso a las tecnologías de IA más avanzadas disponibles. Al igual que Granite de IBM, LLaMA de Meta, Mistral y la familia Qwen de Alibaba han encontrado una amplia adopción entre desarrolladores e investigadores que buscan herramientas que puedan auditarse, mejorarse y desplegarse de forma independiente.
Los modelos de ponderación abierta ofrecen una alternativa a los sistemas comerciales de caja negra, lo que permite un mayor escrutinio del comportamiento del modelo.
Para OpenAI, el lanzamiento de gpt-oss indica la voluntad de participar en estas dinámicas, incluso cuando continúa ofreciendo sus sistemas más avanzados solo a través de interfaces comerciales. La licencia Apache 2.0 brinda a los usuarios una amplia libertad para construir sobre los modelos, sin restricciones de redistribución o uso en aplicaciones propietarias.
"El futuro es híbrido", dijo Bruno Aziza, vicepresidente de datos, IA y estrategia de analytics de IBM, en un episodio reciente del podcast Mixture of Experts. “No va a haber un modelo que los gobierne a todos... no va a ser solo cerrado o abierto. La empresa obtendrá ambas cosas”.
Al hacer que gpt-oss-120B esté disponible en watsonx.ai, IBM está capacitando a desarrolladores, científicos de datos y empresas para:
Ya sea que esté creando asistentes internos, automatizando flujos de trabajo o explorando nuevos casos de uso para la IA generativa, gpt-oss-120B en watsonx.ai ofrece la flexibilidad y la potencia para hacerlo todo, de forma segura y transparente.
Explore gpt-oss-120B en watsonx.ai y comience a construir con uno de los modelos abiertos más capaces disponibles.