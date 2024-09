Rhapsody - Developer ofrece un entorno de ingeniería de software ágil, integrado y en tiempo real con generación completa de aplicaciones para C++, C, Java y Ada (incluidos MISRA-C y MISRA-C++). También proporciona creación rápida de prototipos y simulación para la depuración a nivel de diseño, generación automatizada de compilaciones para una integración continua y soporte para el ciclo de vida del software crítico para la seguridad, además de las capacidades de IBM Engineering Systems Design Rhapsody (Rational Rhapsody) - Architect for Software.