Rhapsody - Designer for Systems Engineers le ayuda a integrarse con otros productos de IBM ELM: Requirements Management DOORS® Family, Workflow Management & Rhapsody - Architect for System Engineers. Puede crear artefactos para el Marco de Arquitectura del Departamento de Defensa de EE. UU. (DoDAF), el Marco de Arquitectura del Ministerio de Defensa británico (MODAF) y el Perfil Unificado para DoDAF/MODAF (UPDM). Desarrolle paneles gráficos para maquetas visuales de un diseño con el software complementario Rhapsody – Tools and Utilities Add On.