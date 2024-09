IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Design Manager se integra con otros productos de IBM ELM, como IBM Engineering Requirements Management DOORS Family y Workflow Management. El software complementario Rhapsody for DoDAF, MODAF y UPDM permite crear artefactos para el Marco de Arquitectura del Departamento de Defensa de EE. UU., el Marco de Arquitectura del Ministerio de Defensa británico y el Perfil Unificado para DoDAF/MODAF. El software Rhapsody - Tools and Utilities Add On ofrece una utilidad de documentación personalizable