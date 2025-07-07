Potenciar cadenas de suministro más inteligentes con IBM SPSS Statistics

Abordar la complejidad con confianza en un ámbito de cadena de suministro basado en datos

Las cadenas de suministro globales son cada vez más complejas, dinámicas y ricas en datos. Las organizaciones están recurriendo a analytics avanzados para optimizar las operaciones, reducir costos y mejorar la capacidad de respuesta.

Con IBM® SPSS Statistics, los profesionales de la cadena de suministro pueden aprovechar los modelos predictivos, el forecasting y los análisis estadísticos para tomar decisiones basadas en datos en materia de adquisiciones, inventario, logística y planificación de la demanda. Los fabricantes, minoristas y proveedores de servicios logísticos pueden integrar datos históricos, entradas en tiempo real y variables externas para crear cadenas de suministro resilientes y ágiles.

Al aplicar técnicas estadísticas a diversos conjuntos de datos, como el rendimiento de los proveedores, las métricas de transporte y la demanda del mercado, IBM SPSS Statistics permite a los equipos anticiparse a las interrupciones, optimizar las operaciones y mejorar la planeación estratégica.

Beneficios Precisión de pronóstico mejorada 

IBM SPSS Statistics permite a las organizaciones crear modelos sólidos de forecasting de demanda mediante el análisis de series temporales y técnicas de regresión. Al incorporar estacionalidad, tendencias y factores externos, las empresas pueden reducir los errores de pronóstico y alinear la producción y el inventario con la demanda real. 

Mediante procedimientos estadísticos como los árboles de decisión y la agrupación en clústeres, los equipos de cadena de suministro pueden segmentar el inventario, identificar artículos de baja rotación y optimizar los niveles de existencias en todas las ubicaciones. Esto ayuda a reducir los costos de transporte y mejorar los niveles de servicio. 

IBM SPSS Statistics admite la modelización de escenarios y el análisis de riesgos para ayudar a las organizaciones a anticipar posibles interrupciones (como retrasos de los proveedores o picos de demanda) y desarrollar planes de contingencia. Técnicas como la regresión logística y la simulación de Monte Carlo proporcionan insights sobre las probabilidades de riesgo y su impacto. 

Aplicación

Pronóstico de la demanda Evaluación del desempeño de los proveedores Optimización de inventarios Planeación de transporte y logística
Explore más

