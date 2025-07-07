Las cadenas de suministro globales son cada vez más complejas, dinámicas y ricas en datos. Las organizaciones están recurriendo a analytics avanzados para optimizar las operaciones, reducir costos y mejorar la capacidad de respuesta.

Con IBM® SPSS Statistics, los profesionales de la cadena de suministro pueden aprovechar los modelos predictivos, el forecasting y los análisis estadísticos para tomar decisiones basadas en datos en materia de adquisiciones, inventario, logística y planificación de la demanda. Los fabricantes, minoristas y proveedores de servicios logísticos pueden integrar datos históricos, entradas en tiempo real y variables externas para crear cadenas de suministro resilientes y ágiles.

Al aplicar técnicas estadísticas a diversos conjuntos de datos, como el rendimiento de los proveedores, las métricas de transporte y la demanda del mercado, IBM SPSS Statistics permite a los equipos anticiparse a las interrupciones, optimizar las operaciones y mejorar la planeación estratégica.