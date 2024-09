No, la suscripción de prueba de SPSS no utiliza códigos de autorización, sino que requiere su nombre de usuario y contraseña de IBMid para autenticar la licencia. Una vez finalizada la prueba, la aplicación de prueba ya no funcionará. Se aconseja que desinstale la versión de prueba cuando haya vencido. Si desea comprar un GradPack, deberá instalar el software GradPack y aplicar el código de autorización que le envió el proveedor que le vendió la licencia.