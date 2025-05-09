Maximo para centros de datos

Tome el control de su infraestructura física con insights en tiempo real y estrategias de activos habilitadas por IA

Potencie los centros de datos con insights inteligentes de activos

Para hacer frente al aumento de la demanda energética y a la presión de los costos, los centros de datos deben evolucionar más allá de las métricas tradicionales de tiempo de actividad y orientarse hacia un modelo de excelencia operativa continua, impulsado por una gestión de activos inteligente e integrada. IBM® Maximo permite a las organizaciones digitalizar todo el ciclo de vida de los activos del centro de datos, proporcionando insights impulsados por IA, mantenimiento proactivo y visibilidad en tiempo real de toda la infraestructura crítica, con el fin de reducir tanto el consumo energético como los costos operativos.

Desde la optimización de la eficiencia energética hasta la consecución del tan ansiado objetivo del mantenimiento basado en el estado, Maximo ayuda a prolongar la vida útil de los activos críticos de las instalaciones. Transforma la complejidad operativa en control, para que pueda escalar con confianza, reducir costos y automatizar el rendimiento sostenible.

Maximice el retorno de la inversión (ROI) de los activos

Prolongue la vida útil de un activo con insights impulsados por IA para optimizar el mantenimiento y reducir el desgaste, lo que permite que la infraestructura crítica funcione durante más tiempo y de forma más eficiente.
Costos de energía más bajos

Realice un seguimiento y optimice el uso de la energía y los activos mediante un monitoreo inteligente, paneles listos para usar y analytics para reducir la huella de carbono y automatizar los informes ESG. 
Reduzca el tiempo de inactividad con insights

Utilice insights en tiempo real y un mantenimiento basado en la condición para evaluar el estado de los activos físicos, lo que le permitirá tomar decisiones más inteligentes y reducir el tiempo de inactividad no planificado en toda su infraestructura crítica. 
Eficiencia técnica

Automatice tareas y optimice flujos de trabajo gracias a las operaciones habilitadas por IA y al acceso móvil, lo que ayuda a sus equipos a trabajar de forma más inteligente y rápida.

Qué puede hacer

Sectores

Descubra cómo las capacidades de IBM pueden proporcionar herramientas integrales de gestión y automatización de activos para centros de datos en todas las industrias.
Primer plano de edificio antiguo con las letras "bank"
Banca, seguros y servicios financieros

Proteja las operaciones financieras 24/7 con tiempo de actividad continuo mediante mantenimiento proactivo y monitoreo en tiempo real. Maximo facilita el cumplimiento con registros centralizados y auditables del rendimiento y las inspecciones de los activos. Optimiza los ciclos de vida de los activos, lo que reduce los costos y prolonga su longevidad. El monitoreo avanzado del consumo energético contribuye a los objetivos ESG, mientras que la gestión integrada de las instalaciones y las TI permite una respuesta más rápida y una mayor agilidad, resiliencia y responsabilidad en toda la infraestructura bancaria.
Vista exterior del edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington D. C.
Gobierno

IBM Maximo ayuda a los centros de datos gubernamentales a aumentar la eficiencia, reducir los costos y abordar las restricciones en materia de cumplimiento. Centraliza la gestión de activos y permite un mantenimiento proactivo para minimizar el tiempo de inactividad y optimizar las operaciones. Este enfoque da lugar a una planificación basada en datos, una mayor seguridad, el cumplimiento de la normativa y una mayor vida útil de los activos. En última instancia, garantiza la prestación de servicios públicos confiables.
Torre de telecomunicaciones con transmisores 4G y 5G
Telecomunicaciones

En la industria de las telecomunicaciones, los centros de datos son infraestructuras de misión crítica que deben funcionar con el máximo tiempo de actividad y eficiencia. Con el crecimiento explosivo de la IA, las empresas de telecomunicaciones están preparadas para dar un gran salto en cuanto a rendimiento y costos. IBM Maximo permite a los proveedores de telecomunicaciones gestionar de forma proactiva la infraestructura física de sus centros de datos con insights impulsados por IA, mantenimiento proactivo y monitoreo en tiempo real, lo que impulsa la eficiencia operativa y energética. Al centralizar las operaciones y automatizar los flujos de trabajo, Maximo ayuda a reducir las interrupciones imprevistas, optimizar el uso de la energía y prolongar la vida útil de los activos, lo que garantiza una prestación de servicios confiable y respalda el rápido crecimiento de la demanda de la red.
Centro de datos con conexiones azules abstractas
Servicios de cómputo

La industria de los servicios informáticos exige un tiempo de actividad extremo de los centros de datos, una integración fluida entre TI/TO, ciclos de vida rápidos de los activos y una seguridad estricta. IBM Maximo ofrece mantenimiento proactivo para los activos críticos de alimentación, refrigeración y TI, lo que reduce drásticamente el tiempo de inactividad. Proporciona una plataforma unificada para la gestión de activos físicos y de TI, lo que optimiza la densidad y agiliza los despliegues. Maximo también garantiza el cumplimiento y sólidas pistas de auditoría para la seguridad de datos de los clientes, lo que permite una prestación de servicios eficiente, de alto rendimiento y conforme a la normativa.

Ofertas relacionadas

Puente colgante visto desde un cable principal, que muestra la carretera y los vehículos debajo, con una gran masa de agua, tierra distante y un cielo nublado en el fondo
IBM Turbonomic
IBM® Turbonomic optimiza de forma continua los recursos de las aplicaciones en tiempo real mediante el uso de insights analíticos. Turbonomic automatiza la asignación de recursos para garantizar el rendimiento, reducir los costos y maximizar la eficiencia de la infraestructura.
Ilustración en estilo de relleno de línea de una computadora, documentos y recursos
IBM Maximo IT
Solución integrada de gestión de activos de TI (ITAM) y gestión de servicios de TI (ITSM) que sirve como punto único de asistencia al usuario, gestión de incidencias, visibilidad de activos de TI y tecnología operativa (TO) y supervisión de cambios de TI.
Ilustración que muestra una red rodeada de elementos: documentos, demostraciones y dispositivos
IBM Instana
Con IBM® Instana, encuentre y solucione rápidamente los problemas de TI gracias a la observabilidad automatizada de lote completo de sus aplicaciones y sistemas, impulsada por IA.
