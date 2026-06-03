A medida que aumentan los volúmenes de exposición y los flujos de trabajo permanecen desconectados, las organizaciones pueden quedarse en modo de respuesta, gastando esfuerzos solo para mantener estables los sistemas. IBM® Concert Protect ayuda a los equipos a manejar este volumen creciente mediante soluciones de corrección impulsadas por IA, pasando de una clasificación reactiva a operaciones continuas y basadas en el riesgo. Reúne señales en toda la pila para identificar qué está en riesgo y qué es lo que más importa. Esto permite a los equipos priorizar y corregir a escala, tomando medidas antes de que los problemas lleguen a producción.