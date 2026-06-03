IBM Concert Protect

Encuentre vulnerabilidades con IA. Arréglelas con Concert Protect.

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Representación abstracta en 3D de una esfera azul atravesada por un disco ovalado translúcido inclinado sobre un fondo claro

Comprenda el riesgo de manera integral. Opere la seguridad de manera diferente.

A medida que aumentan los volúmenes de exposición y los flujos de trabajo permanecen desconectados, las organizaciones pueden quedarse en modo de respuesta, gastando esfuerzos solo para mantener estables los sistemas. IBM® Concert Protect ayuda a los equipos a manejar este volumen creciente mediante soluciones de corrección impulsadas por IA, pasando de una clasificación reactiva a operaciones continuas y basadas en el riesgo. Reúne señales en toda la pila para identificar qué está en riesgo y qué es lo que más importa. Esto permite a los equipos priorizar y corregir a escala, tomando medidas antes de que los problemas lleguen a producción.
Capacidades clave

Arreglar vulnerabilidades en el punto de creación de código

Detecte vulnerabilidades, secretos y riesgos de dependencia directamente en el flujo de trabajo del desarrollador con Secure Coder. Con insights en tiempo real en el IDE y arreglos guiados, los equipos pueden resolver problemas en el punto de creación, reduciendo la repetición del trabajo y evitando riesgos posteriores.

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Captura de pantalla de corrección de la exposición de Concert Protect

Priorice los riesgos y acelere la corrección

Unifique los insights de exposición en el código, la infraestructura y el tiempo de ejecución para identificar los riesgos con el mayor impacto en el negocio. Concert correlaciona los resultados de todo su entorno de aplicaciones para acelerar la clasificación y la corrección continua, lo que ayuda a los equipos a reducir el riesgo como parte de los flujos de trabajo diarios de desarrollo y operaciones.

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Captura de pantalla de priorizar riesgos de Concert Protect

Automatice la aplicación de parches a escala

Orqueste los flujos de trabajo de corrección de parches en entornos híbridos para reducir los periodos de exposición y la sobrecarga operativa. Acelere los ciclos de aplicación de parches con flujos de trabajo automatizados de bucle cerrado integrados en los sistemas existentes.

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Captura de pantalla de arreglar vulnerabilidades de Concert Protect

Mantenga el cumplimiento continuo

Supervise continuamente las aplicaciones con respecto a las políticas organizacionales y normativas para reducir la desviación del cumplimiento y mejorar la preparación para las auditorías a lo largo del ciclo de vida del software. Automatice los flujos de trabajo de gobernanza entre los equipos de desarrollo y operaciones.

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Captura de pantalla realizada para la página de gestión de cumplimiento de aplicaciones

Evite interrupciones relacionadas con certificados

Evite interrupciones y reduzca el riesgo operativo con visibilidad centralizada de certificados SSL/TLS, monitoreo de caducidad y flujos de trabajo de corrección automatizados.

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Interfaz de usuario (IU) del producto de gestión de certificados Concert for Z

Reduzca el riesgo de la cadena de suministro de software

Identifique los riesgos de dependencia de código abierto y de la cadena de suministro de software en una fase más temprana del ciclo de vida del desarrollo con visibilidad continua de los componentes de terceros, las vulnerabilidades y la exposición a las licencias.

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Captura de pantalla del producto de análisis de composición de software Concert
Recursos

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