IBM Concert Secure Coder (en versión preliminar técnica)

Inteligencia de riesgos integrada en el código para un desarrollo acelerado por IA

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Un hombre trabajando en la configuración de varios monitores en una oficina

Código más rápido, mayor exposición al riesgo

La IA está acelerando el desarrollo de software a un ritmo sin precedentes. IBM Concert Secure Coder aporta inteligencia de riesgos en el código directamente al flujo de trabajo de los desarrolladores, lo que ayuda a las empresas a reducir el riesgo mientras mantienen la velocidad.

Secure Coder ofrece visibilidad de riesgos previa a la confirmación y corrección guiada dentro del IDE, extendiendo IBM Concert a todo el ciclo de vida de desarrollo de software seguro.

Secure Coder ayuda a los equipos a identificar vulnerabilidades, dependencias inseguras y configuraciones erróneas en el momento en que se producen, al tiempo que prioriza lo más importante y orienta a los desarrolladores hacia los arreglos adecuados en tiempo real. Al integrarse con IBM Concert, ofrece una visibilidad unificada y correcciones automatizadas a lo largo de todo el SDLC, lo que reduce la deuda técnica, refuerza el cumplimiento y mejora la resiliencia general del software.

 Mythos supuso un cambio radical.  ¿Está listo?

Detección de riesgos integrada en IDE

Identifique vulnerabilidades, secretos, configuraciones erróneas y paquetes de código abierto riesgosos directamente dentro de los flujos de trabajo de los desarrolladores, sacando a la luz los problemas en tiempo real a medida que se escribe el código para que puedan resolverse antes de llegar a las solicitudes de extracción o pipelines. Al cambiar la detección más temprano en el proceso, los equipos reducen la repetición del trabajo, aceleran la corrección y mantienen la velocidad de desarrollo sin sacrificar la seguridad.

Un informe de análisis de código de Kubescape que indica errores de seguridad dentro de un archivo TypeScript

Corrección impulsada por IA

Proporciona recomendaciones de arreglos contextuales con explicaciones claras directamente en el flujo de trabajo del desarrollador, lo que permite a los equipos comprender y resolver rápidamente los problemas con confianza. Las opciones controladas de resolución automática ayudan a acelerar la corrección mientras mantienen la visibilidad, la confianza y la gobernanza.

Captura de pantalla de un análisis de seguridad que identifica una vulnerabilidad CWE-614

Inteligencia de la cadena de suministro de software

Identifica las CVE conocidas y marca las dependencias vulnerables directamente dentro del flujo de trabajo, lo que ayuda a los desarrolladores a comprender el riesgo en contexto y tomar medidas rápidamente. También recomienda versiones y alternativas más seguras, lo que permite tomar decisiones más rápidas y seguras sin ralentizar el desarrollo.

Una interfaz de panel de seguridad para un espacio de trabajo de código llamado "my-vscode-project"

Visibilidad unificada

Conecta los hallazgos a nivel de código con el contexto de la aplicación, brindando a los equipos una visión clara y en tiempo real de la postura de riesgo a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. Al vincular los riesgos al impacto en el negocio, ayuda a las organizaciones a medir la eficacia shift left y priorizar lo que más importa.

Un resumen de "Seguridad para desarrolladores" de la plataforma IBM Concert, que destaca las métricas clave con respecto a las vulnerabilidades y los riesgos

Avance más allá del análisis posterior a la confirmación

Las herramientas tradicionales identifican los problemas después de que se confirma el código, lo que crea fricciones y retrasos. Secure Coder ofrece inteligencia de riesgos procesable al principio del ciclo de vida.
Resúmenes de riesgos previos a la confirmación dentro del IDE
Actúe sobre el riesgo sin salir del flujo de trabajo.
Priorización consciente del negocio alineada con el impacto empresarial
Comprenda el impacto en la resiliencia y el tiempo de actividad.
Flujos de trabajo de corrección integrados
Alinee el desarrollo, la ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE) y la seguridad en torno a un riesgo compartido.
Gobernanza y trazabilidad preparadas para auditorías
Obtenga visibilidad y gobernanza en toda la empresa.

Secure Coder ayuda a las organizaciones a:

  • Corregir los problemas en una fase más temprana del ciclo de vida
  • Reducir los costos de reestructuración y seguridad
  • Mejorar la productividad de los desarrolladores
  • Reforzar el cumplimiento mediante trazabilidad preparada para auditorías
  • Alinear el desarrollo, la ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE) y la seguridad en torno a un riesgo compartido
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