La IA está acelerando el desarrollo de software a un ritmo sin precedentes. IBM Concert Secure Coder aporta inteligencia de riesgos en el código directamente al flujo de trabajo de los desarrolladores, lo que ayuda a las empresas a reducir el riesgo mientras mantienen la velocidad.

Secure Coder ofrece visibilidad de riesgos previa a la confirmación y corrección guiada dentro del IDE, extendiendo IBM Concert a todo el ciclo de vida de desarrollo de software seguro.

Secure Coder ayuda a los equipos a identificar vulnerabilidades, dependencias inseguras y configuraciones erróneas en el momento en que se producen, al tiempo que prioriza lo más importante y orienta a los desarrolladores hacia los arreglos adecuados en tiempo real. Al integrarse con IBM Concert, ofrece una visibilidad unificada y correcciones automatizadas a lo largo de todo el SDLC, lo que reduce la deuda técnica, refuerza el cumplimiento y mejora la resiliencia general del software.