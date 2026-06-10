Inteligencia de riesgos integrada en el código para un desarrollo acelerado por IA
La IA está acelerando el desarrollo de software a un ritmo sin precedentes. IBM Concert Secure Coder aporta inteligencia de riesgos en el código directamente al flujo de trabajo de los desarrolladores, lo que ayuda a las empresas a reducir el riesgo mientras mantienen la velocidad.
Secure Coder ofrece visibilidad de riesgos previa a la confirmación y corrección guiada dentro del IDE, extendiendo IBM Concert a todo el ciclo de vida de desarrollo de software seguro.
Secure Coder ayuda a los equipos a identificar vulnerabilidades, dependencias inseguras y configuraciones erróneas en el momento en que se producen, al tiempo que prioriza lo más importante y orienta a los desarrolladores hacia los arreglos adecuados en tiempo real. Al integrarse con IBM Concert, ofrece una visibilidad unificada y correcciones automatizadas a lo largo de todo el SDLC, lo que reduce la deuda técnica, refuerza el cumplimiento y mejora la resiliencia general del software.
Identifique vulnerabilidades, secretos, configuraciones erróneas y paquetes de código abierto riesgosos directamente dentro de los flujos de trabajo de los desarrolladores, sacando a la luz los problemas en tiempo real a medida que se escribe el código para que puedan resolverse antes de llegar a las solicitudes de extracción o pipelines. Al cambiar la detección más temprano en el proceso, los equipos reducen la repetición del trabajo, aceleran la corrección y mantienen la velocidad de desarrollo sin sacrificar la seguridad.
Proporciona recomendaciones de arreglos contextuales con explicaciones claras directamente en el flujo de trabajo del desarrollador, lo que permite a los equipos comprender y resolver rápidamente los problemas con confianza. Las opciones controladas de resolución automática ayudan a acelerar la corrección mientras mantienen la visibilidad, la confianza y la gobernanza.
Identifica las CVE conocidas y marca las dependencias vulnerables directamente dentro del flujo de trabajo, lo que ayuda a los desarrolladores a comprender el riesgo en contexto y tomar medidas rápidamente. También recomienda versiones y alternativas más seguras, lo que permite tomar decisiones más rápidas y seguras sin ralentizar el desarrollo.
Conecta los hallazgos a nivel de código con el contexto de la aplicación, brindando a los equipos una visión clara y en tiempo real de la postura de riesgo a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. Al vincular los riesgos al impacto en el negocio, ayuda a las organizaciones a medir la eficacia shift left y priorizar lo que más importa.