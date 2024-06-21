Cumplimiento de IBM Cloud®: ISO 27018

La Organización Internacional para la Normalización (ISO) es una organización independiente no gubernamental que publica estándares en campos técnicos y no técnicos. La serie de estándares ISO/IEC 27000 es un esfuerzo conjunto con la International Electrotechnical Commission (IEC) y define mecanismos para ayudar a las organizaciones a mantener seguros los activos de información.



La norma ISO/IEC 27018: 2019 proporciona un conjunto de pautas para uno de los aspectos más importantes de la seguridad de Internet: la protección de la información de identificación personal (PII), cualquier activo de información de datos que pueda vincularse a una persona en específico.

El código de prácticas definido por la especificación ISO/IEC 27018:2019 asegura que una organización con certificación ISO 27018 haya evaluado los riesgos e implementado las protecciones PII adecuadas para sus usuarios.

Informes y otra documentación