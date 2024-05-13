La Organización Internacional para la Normalización (ISO) es una organización independiente no gubernamental que publica estándares en campos técnicos y no técnicos. La serie de normas ISO/IEC 27000, publicada conjuntamente por la ISO y la International Electrotechnical Commission (IEC), es un conjunto de normas de seguridad de la información que, combinadas, forman un marco para la gestión de la seguridad de la información.

ISO/IEC 27701:2019 es un marco para la creación y gestión de Sistemas de Gestión de Información sobre Privacidad (PIMS), incluyendo la manipulación de Información de Identificación Personal (PII). La norma se basa en los requisitos de ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, y los amplía, con controles y directrices adicionales para proteger la privacidad de los datos.

Informes y otra documentación

ISO 27701 - Certificado de IBM Enterprise & Technology Security (PaaS y SaaS)