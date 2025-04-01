Los requisitos del Código de Conducta en la nube de la Unión Europea (EU Cloud CoC) permiten a los proveedores de servicios en la nube (CSP) demostrar sus capacidades para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE.
El CoC de la nube de la UE incluye una sección de gobernanza diseñada para apoyar la implementación, gestión y evolución eficaces y transparentes del Código. Como resultado de la opinión positiva emitida por el Consejo Europeo de Protección de Datos (EDPB), el Código fue aprobado oficialmente por la Autoridad de Protección de Datos de Bélgica en mayo de 2021.
El CoC de la nube de la UE ha sido fundamental para alinear el sector de la nube con medidas técnicas y organizativas rigurosas para una implementación eficaz del RGPD. Además de servir como prueba del cumplimiento del RGPD para los proveedores de servicios en la nube, esta herramienta única es una protección importante para los usuarios de la nube en toda la UE.
Informes y otra Documentación
Servicios de IBM Cloud que se verifican como compatibles con EU Cloud CoC (ID de verificación 2023LVL02SCOPE5316)
IBM considera que el CoC de la nube de la UE es una herramienta confiable disponible para demostrar nuestro compromiso con los usuarios de la nube de que sus datos están seguros. La verificación de la nube EU Cloud CoC demuestra que IBM Cloud cumple con los requisitos del Código. IBM ha obtenido un segundo nivel de cumplimiento con la nube EU CoC. Consulte nuestros servicios que cumplen con los requisitos de nube Coc de la UE.
Para obtener más información sobre las Políticas de Privacidad de Datos de IBM, visite IBM Trust Center. Si tiene más preguntas sobre la política de privacidad de IBM para nuestras ofertas externas, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia de la Oficina Principal de Privacidad de IBM.
¿Tiene preguntas sobre un programa de cumplimiento? ¿Necesita un informe de cumplimiento protegido? Podemos ayudarle.