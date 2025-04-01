Los requisitos del Código de Conducta en la nube de la Unión Europea (EU Cloud CoC) permiten a los proveedores de servicios en la nube (CSP) demostrar sus capacidades para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE.

El CoC de la nube de la UE incluye una sección de gobernanza diseñada para apoyar la implementación, gestión y evolución eficaces y transparentes del Código. Como resultado de la opinión positiva emitida por el Consejo Europeo de Protección de Datos (EDPB), el Código fue aprobado oficialmente por la Autoridad de Protección de Datos de Bélgica en mayo de 2021.

El CoC de la nube de la UE ha sido fundamental para alinear el sector de la nube con medidas técnicas y organizativas rigurosas para una implementación eficaz del RGPD. Además de servir como prueba del cumplimiento del RGPD para los proveedores de servicios en la nube, esta herramienta única es una protección importante para los usuarios de la nube en toda la UE.



Informes y otra Documentación

Servicios de IBM Cloud que se verifican como compatibles con EU Cloud CoC (ID de verificación 2023LVL02SCOPE5316)