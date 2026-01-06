Soluciones de IBM® Cloud VPC

Cree la nube privada de alto rendimiento que necesita y mantenga las ventajas de la nube pública que desea
IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) es una red definida por software (SDN) altamente resiliente y segura sobre la que puede crear nubes privadas aisladas para sus operaciones empresariales mientras mantiene los beneficios esenciales de la nube pública. Usted elige sus recursos informáticos, de almacenamiento y de red, y nosotros le proporcionamos la máxima disponibilidad y escalabilidad, además de varias opciones rentables para las demandas de su carga de trabajo. IBM Cloud VPC está diseñado específicamente para sus necesidades de IaaS, PaaS y nube híbrida con soluciones para SAP, IBM Z y más.
IBM Cloud VPC tiene una red global de 6 regiones multizona y 18 zonas de disponibilidad creadas según las especificaciones para un acceso rápido, migración de bajo costo, baja latencia y seguridad certificada.
Admita plataformas híbridas o multinube. Optimice las cargas de trabajo en toda la pila de IBM Cloud con soluciones para SAP, IBM Z y más.
IBM Cloud VPC es una SDN de propiedad privada con seguridad integrada, estándares de cumplimiento normativo y múltiples soluciones de hardware y software para computación confidencial.
Instancias de servidor virtual escalable, de inquilino único y multiinquilino construidas en procesadores Intel Xeon que puede lanzar rápidamente para máximo aislamiento y control de la red.
Verdaderos servidores dedicados de inquilino único con enlaces ascendentes de 100 Gbps listos en 10 minutos o menos, basados en CPU Intel Xeon Platinum 8260 de segunda generación.
Privacidad de datos y protección sobre sus cargas de trabajo en contenedores con datos confidenciales o IP empresariales.
Con GPU en IBM Cloud, acelere y escale de forma segura las cargas de trabajo de IA y HPC.
Almacenamiento en la nube flexible, rentable y escalable para datos no estructurados sin replicación.
Volúmenes de almacenamiento de bloques de alto rendimiento con opciones de IOPS flexibles, alta disponibilidad y opciones de cifrado.
Almacenamiento de archivos zonales basado en NFS que puede Compartir con varios servidores virtuales en varias VPC.
Equilibradores de carga de aplicaciones y redes para distribuir el tráfico y las solicitudes de los clientes entre cargas de trabajo y servidores.
Pague por uso con opciones de facturación flexibles, que incluyen servidores por hora, opciones de almacenamiento por niveles y facturación sostenida. Sus recursos de IBM Cloud VPC tienen un precio por separado y se incluyen como parte de sus cargos totales de IBM Cloud VPC. Los niveles de servicio se adjuntan a su cuenta, no a sus VPC.
Comience a crear con los recursos de IBM Cloud VPC. Inicie sesión en su cuenta de IBM Cloud o cree una hoy mismo.