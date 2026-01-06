Soluciones de IBM® Cloud VPC

Cree la nube privada de alto rendimiento que necesita y mantenga las ventajas de la nube pública que desea

Ilustración isométrica de una persona que trabaja en una computadora portátil con almacenamiento y seguridad en la nube

¿Qué es IBM Cloud VPC?

IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) es una red definida por software (SDN) altamente resiliente y segura sobre la que puede crear nubes privadas aisladas para sus operaciones empresariales mientras mantiene los beneficios esenciales de la nube pública. Usted elige sus recursos informáticos, de almacenamiento y de red, y nosotros le proporcionamos la máxima disponibilidad y escalabilidad, además de varias opciones rentables para las demandas de su carga de trabajo. IBM Cloud VPC está diseñado específicamente para sus necesidades de IaaS, PaaS y nube híbrida con soluciones para SAP, IBM Z y más.

La reubicación de datos es más sencilla

IBM Cloud VPC tiene una red global de 6 regiones multizona y 18 zonas de disponibilidad creadas según las especificaciones para un acceso rápido, migración de bajo costo, baja latencia y seguridad certificada.
Nube a su manera, a su tiempo

Admita plataformas híbridas o multinube. Optimice las cargas de trabajo en toda la pila de IBM Cloud con soluciones para SAP, IBM Z y más.
Seguridad sin concesiones

IBM Cloud VPC es una SDN de propiedad privada con seguridad integrada, estándares de cumplimiento normativo y múltiples soluciones de hardware y software para computación confidencial.

Comience con ahorros

Aplique el código VPC1000 en el aprovisionamiento para obtener 1000 USD que podrá usar en sus recursos informáticos, de almacenamiento y de redes.

Póngase en marcha

Casos de uso

Persona trabajando en una sala de servidores
Modernice sus cargas de trabajo

Migre las cargas de trabajo existentes a IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC mientras mantiene las herramientas existentes con servidores nativos dedicados. Actualice a NSX-T para tener un control total de su espacio IP y actualice a su ritmo con las plataformas de gestión de contenedores Kubernetes o Red Hat OpenShift.

Joven empresaria trabaja hasta tarde en una computadora portátil en una oficina
Reduzca el gasto en big data y Hadoop

Utilice IBM Cloud Virtual Server for VPC y las características de red de VPC para una ingesta de datos predecible, de bajo costo o sin costo y gastos en movimiento para un costo total de propiedad más bajo que puede contar cada mes.

Vista lateral de una persona escribiendo en una computadora portátil en el escritorio
Controle las cargas de trabajo de computación confidencial y financieras

Despliegue de forma segura datos confidenciales en la nube con IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers for VPC y IBM Secure Execution for Linux Tecnología.

Persona trabajando en una sala de servidores
Acelere las cargas de trabajo de HPC

Escale múltiples tareas paralelas y reduzca costos con capacidades dinámicas de nube híbrida para gestionar cargas de trabajo y costos de salida con la infraestructura IBM Cloud VPC y el software IBM Spectrum.

Diseño gráfico de un mapa del genoma resultante de una prueba de ADN
Acelerar las cargas de trabajo de IA

Emplee las GPU en IBM Cloud para acelerar y escalar de forma segura las cargas de trabajo de IA generativa y de IA tradicional.

Nuestras soluciones de VPC

IBM Cloud Virtual Servers for VPC

Instancias de servidor virtual escalable, de inquilino único y multiinquilino construidas en procesadores Intel Xeon que puede lanzar rápidamente para máximo aislamiento y control de la red.
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

Verdaderos servidores dedicados de inquilino único con enlaces ascendentes de 100 Gbps listos en 10 minutos o menos, basados en CPU Intel Xeon Platinum 8260 de segunda generación.
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers for VPC

Privacidad de datos y protección sobre sus cargas de trabajo en contenedores con datos confidenciales o IP empresariales.
GPU en IBM Cloud

Con GPU en IBM Cloud, acelere y escale de forma segura las cargas de trabajo de IA y HPC.
IBM Cloud Object Storage

Almacenamiento en la nube flexible, rentable y escalable para datos no estructurados sin replicación.
IBM Cloud Block Storage for VPC

Volúmenes de almacenamiento de bloques de alto rendimiento con opciones de IOPS flexibles, alta disponibilidad y opciones de cifrado.
IBM Cloud File Storage for VPC

Almacenamiento de archivos zonales basado en NFS que puede Compartir con varios servidores virtuales en varias VPC.
IBM Cloud Load Balancers

Equilibradores de carga de aplicaciones y redes para distribuir el tráfico y las solicitudes de los clientes entre cargas de trabajo y servidores.
IBM Cloud Direct Link

Sin Internet pública, conecte Recursos on premises a sus Recursos en la nube por menos con rendimiento constante y capacidad Escalable.
Ilustración isométrica con cuatro bloques y una computadora portátil, conectados por líneas punteadas
Calcule el costo de sus recursos de VPC en IBM Cloud VPC

Pague por uso con opciones de facturación flexibles, que incluyen servidores por hora, opciones de almacenamiento por niveles y facturación sostenida. Sus recursos de IBM Cloud VPC tienen un precio por separado y se incluyen como parte de sus cargos totales de IBM Cloud VPC. Los niveles de servicio se adjuntan a su cuenta, no a sus VPC.

Recursos

Documentación de IBM Cloud VPC
Aprenda cómo comenzar a usar VPC con instrucciones detalladas, notas de la versión, diseños de arquitectura y más.
Centro de arquitectura de IBM Cloud VPC
Explore tutoriales, tome un curso, vea diagramas de referencia y más.
Explore el catálogo de IBM Cloud VPC
Vea todos los recursos de VPC dentro del catálogo de IBM Cloud.
