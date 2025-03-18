La adhesión a ENS High permite un alto nivel de medidas de ciberseguridad, salvaguardando contra posibles amenazas y vulnerabilidades. Al alinearse con estas directrices de seguridad integrales, IBM Cloud demuestra un compromiso con la protección de datos confidenciales, la mitigación de riesgos y la contribución a la agenda de seguridad nacional más amplia. Esta adhesión es una inversión estratégica para establecer un ecosistema de nube robusto y confiable que cumpla con los rigurosos estándares establecidos por el gobierno español para salvaguardar los activos críticos de información.

Los servicios de IBM Cloud recibieron la certificación de ENS nivel alto. Las descripciones de servicios (SD) de IBM indican si una oferta determinada mantiene el estado de conformidad del ENS. Los servicios que se indican a continuación son evaluados cada dos años por un evaluador independiente.