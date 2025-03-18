El Esquema Nacional de Seguridad de España (o ENS) es un conjunto de principios básicos y requisitos mínimos para la seguridad de la información y la protección de datos establecidos por el gobierno español.
La ENS se estableció por el real decreto 311/2022, del 3 de mayo. Ese real decreto tenía por objeto modernizar la política de seguridad de la información de España tanto para los organismos del sector público como para las entidades del sector privado que prestan servicios a organismos gubernamentales.
La adhesión a ENS High permite un alto nivel de medidas de ciberseguridad, salvaguardando contra posibles amenazas y vulnerabilidades. Al alinearse con estas directrices de seguridad integrales, IBM Cloud demuestra un compromiso con la protección de datos confidenciales, la mitigación de riesgos y la contribución a la agenda de seguridad nacional más amplia. Esta adhesión es una inversión estratégica para establecer un ecosistema de nube robusto y confiable que cumpla con los rigurosos estándares establecidos por el gobierno español para salvaguardar los activos críticos de información.
Los servicios de IBM Cloud recibieron la certificación de ENS nivel alto. Las descripciones de servicios (SD) de IBM indican si una oferta determinada mantiene el estado de conformidad del ENS. Los servicios que se indican a continuación son evaluados cada dos años por un evaluador independiente.
El ENS tiene controles alineados para seguir los dominios del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). Estos dominios abarcan varias áreas de la postura de seguridad de una organización, desde la gestión de riesgos y la respuesta a incidentes hasta la protección de datos.
IBM Cloud ofrece la siguiente suite de servicios que le ayudarán a cumplir con los requisitos técnicos específicos del ENS, así como a acelerar su proceso de conformidad.
1. Control de acceso
Soluciones de gestión de dispositivos móviles (MDM)
Cree visibilidad, gestión y seguridad para endpoints y usuarios
Soluciones de gestión unificada endpoint (UEM)
Adopte un enfoque de IA y nube abierta para proteger y gestionar cualquier dispositivo con una solución UEM.
IBM Key Protect for IBM Cloud
El servicio IBM Key Protect for IBM Cloud le ayuda a suministrar y almacenar claves cifradas para aplicaciones en los servicios de IBM Cloud, de modo que pueda ver y gestionar el cifrado de datos y todo el ciclo de vida de las claves desde una ubicación central.
IBM Cloud App ID
IBM Cloud App ID le permite añadir fácilmente autenticación a aplicaciones móviles y web. Ya no tiene que preocuparse por configurar la infraestructura para la identidad, garantizar la geodisponibilidad y confirmar las regulaciones de cumplimiento. En su lugar, puede mejorar sus aplicaciones con funciones de seguridad avanzadas como la autenticación multifactor y el inicio de sesión único.
IBM Cloud Secrets Manager
Con IBM Cloud Secrets Manager, puede crear secretos dinámicamente y arrendarlos a las aplicaciones mientras controla el acceso desde una única ubicación. Construido sobre HashiCorp Vault de código abierto, Secrets Manager le ayuda a obtener el aislamiento de datos de un entorno dedicado con los beneficios de una nube pública.
IBM security Verify
La solución IBM® Verify, modernizada y modular, proporciona un contexto profundo impulsado por IA para la gestión de identidad y acceso (IAM) tanto de los consumidores como de la fuerza laboral.
IBM Cloud Privileged Access Gateway
Privileged Access Gateway (PAG) es un servicio gestionado que se emplea para proporcionar una forma segura a los operadores de gestionar servidores y clústeres de forma remota dentro de IBM Cloud. Para ello, proporciona un servidor de puerta de enlace Bastion, que es un único punto de entrada a un conjunto de servidores y clústeres de clientes. Además de este acceso restringido a la puerta de enlace, PAG graba las sesiones del operador, y estas grabaciones se pueden emplear para investigaciones de uso indebido del sistema.
IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
El servicio IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) autentica de forma segura a los usuarios y controla el acceso a todos los recursos de forma coherente en IBM Cloud Platform.
IBM Cloud Container Registry
Almacene y distribuya imágenes de contenedor en un registro privado totalmente gestionado. Inserte imágenes privadas para ejecutarlas convenientemente en IBM Cloud Kubernetes Service y otros entornos de tiempo de ejecución. Las imágenes se revisan para ver si hay problemas de seguridad para que pueda tomar decisiones informadas sobre sus despliegues.
2. Evaluación, autorización y monitoreo
IBM Cloud Privileged Access Gateway
IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
Soluciones de observabilidad de IBM Cloud
La observabilidad proporciona una visibilidad profunda de las aplicaciones distribuidas modernas para una identificación y resolución de problemas más rápida y automatizada.
IBM Cloud Flow Logs for VPC
Los registros de flujo de IBM® Cloud Flow Logs for VPC permiten la recopilación, el almacenamiento y la presentación de información sobre el tráfico de Internet Protocol (IP) que entra y sale de las interfaces de red dentro de su nube privada virtual (VPC).
IBM security Verify
La solución IBM® Verify, modernizada y modular, proporciona un contexto profundo impulsado por IA para la gestión de identidad y acceso (IAM) tanto de los consumidores como de la fuerza laboral.
3. Auditoría y rendición de cuentas
IBM Cloud Flow Logs for VPC
IBM QRadar Suite
IBM Security QRadar Suite es una solución modernizada de detección y respuesta a amenazas diseñada para unificar la experiencia de los analistas de seguridad y acelerar su velocidad a lo largo del ciclo de vida de los incidentes. La cartera está integrada con IA y automatización de nivel empresarial para aumentar la productividad de los analistas, ayudando a los equipos de seguridad con recursos limitados a trabajar de forma más eficaz en las principales tecnologías.
Con una interfaz de usuario común, insights compartidos y flujos de trabajo conectados, ofrece productos integrados para: seguridad endpoint (EDR, XDR, MDR), gestión de registros, SIEM, SOAR.
IBM Security Guardium
IBM Security Guardium es una familia de software de seguridad de datos de la cartera de IBM Security que detecta vulnerabilidades y protege los datos confidenciales on premises y en la nube.
Soluciones de observabilidad de IBM Cloud
La observabilidad proporciona una visibilidad profunda de las aplicaciones distribuidas modernas para una identificación y resolución de problemas más rápida y automatizada.
4. Gestión de la configuración
Protección de cargas de trabajo de IBM Cloud Security and Compliance Center
En arquitecturas centradas en contenedores y microservicios, puede emplear IBM® Cloud Security and Compliance Center Workload Protection para encontrar y priorizar vulnerabilidades de software, detectar y responder a amenazas, y gestionar configuraciones, permisos y cumplimiento desde el origen hasta la ejecución.
IBM Cloud Container Registry
Almacene y distribuya imágenes de contenedor en un registro privado totalmente gestionado. Inserte imágenes privadas para ejecutarlas convenientemente en IBM Cloud Kubernetes Service y otros entornos de tiempo de ejecución. Las imágenes se revisan para ver si hay problemas de seguridad para que pueda tomar decisiones informadas sobre sus despliegues.
Entrega Continua
Adopte DevOps listo para la empresa. Cree cadenas de herramientas seguras que respalden sus tareas de entrega de aplicaciones. Automatice compilaciones, pruebas, despliegues y más.
IBM Cloud Schematics
Schematics es un servicio de IBM Cloud que ofrece herramientas de infraestructura como código (IaC) como servicio. Puede utilizar las capacidades de Schematics para desplegar y gestionar de forma coherente sus entornos de infraestructura en la nube.
IBM Wazi como servicio
Acelere el desarrollo nativo de la nube y las pruebas de las aplicaciones z/OS con z/OS Virtual Server en IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC).
5. Planificación de contingencias
Servicios de almacenamiento en la nube de IBM
Nuestros servicios de almacenamiento en la nube ofrecen una morada escalable, altamente segura y rentable para sus datos, al tiempo que admiten cargas de trabajo tradicionales y nativas de la nube. Aprovisione y despliegue servicios como almacenamiento de objetos de acceso, bloques y archivos. Ajuste la capacidad y optimice el rendimiento a medida que cambian los requisitos. Pague solo por el almacenamiento que necesita en la nube.
IBM Cloud Backup
IBM® Cloud Backup es un sistema completo de copia de seguridad y recuperación basado en agentes que se gestiona a través de una interfaz web. Realice copias de seguridad de datos entre servidores de IBM Cloud en uno o varios centros de datos globales de IBM Cloud.
Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones DevSecOps
La arquitectura desplegable de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones DevSecOps crea un conjunto de cadenas de herramientas y pipelines DevOps. DevSecOps utiliza la entrega continua (CD) (Git Repos and Issue Tracking, Tekton Pipelines, IBM® Cloud DevOps Insights y Code Risk Analyzer), Secrets Manager, IBM® Key Protect, IBM® Cloud Object Storage, IBM® Cloud Container Registry y Vulnerability Advisor.
6. Identificación y autenticación
IBM Cloud App ID
IBM Cloud Secrets Manager
IBM security Verify
IBM Cloud Privileged Access Gateway
IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
7. Respuesta a incidentes
IBM QRadar Suite
8. Protección de medios
IBM Key Protect for IBM Cloud
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 de Gemalto protege la infraestructura criptográfica gestionando, procesando y almacenando de forma más segura las claves criptográficas dentro de un dispositivo de hardware resistente a las manipulaciones. Ayuda a resolver problemas complejos de seguridad, cumplimiento, soberanía de datos y control de la migración y ejecución de cargas de trabajo en la nube.
Servicios de almacenamiento en la nube de IBM
Nuestros servicios de almacenamiento en la nube ofrecen una morada escalable, altamente segura y rentable para sus datos, al tiempo que admiten cargas de trabajo tradicionales y nativas de la nube. Aprovisione y despliegue servicios como almacenamiento de objetos de acceso, bloques y archivos. Ajuste la capacidad y optimice el rendimiento a medida que cambian los requisitos. Pague solo por el almacenamiento que necesita en la nube.
IBM Cloud Backup
Servicios de IBM Cloud Database
Los servicios de IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) liberan a los desarrolladores y al departamento de TI de tareas complejas y que requieren mucho tiempo, como el despliegue de software de infraestructura y bases de datos, operaciones de infraestructura, actualizaciones de software de bases de datos y copia de seguridad. Los SME de IBM® Cloud Database entregan y mantienen instancias de base de datos listas para usar y de alta disponibilidad, lo que libera tiempo al desarrollador y al personal de TI para centrarse en otras prioridades.
9. Evaluación de riesgos
Protección de cargas de trabajo de IBM Cloud Security and Compliance Center
En arquitecturas centradas en contenedores y microservicios, puede emplear IBM® Cloud Security and Compliance Center Workload Protection para encontrar y priorizar vulnerabilidades de software, detectar y responder a amenazas, y gestionar configuraciones, permisos y cumplimiento desde el origen hasta la ejecución.
IBM QRadar Suite
IBM Security QRadar Suite es una solución modernizada de detección y respuesta a amenazas diseñada para unificar la experiencia de los analistas de seguridad y acelerar su velocidad a lo largo del ciclo de vida de los incidentes.
IBM Security Guardium
IBM Security Guardium es una familia de software de seguridad de datos de la cartera de IBM Security que detecta vulnerabilidades y protege los datos confidenciales on premises y en la nube.
10. Protección del sistema y las comunicaciones
IBM Cloud Internet Services (CIS)
IBM Cloud Internet Services aporta seguridad y rendimiento líderes en el mercado a su contenido web externo y aplicaciones de Internet antes de que lleguen a la nube.
IBM Cloud VPN para VPC
IBM Cloud VPN for VPC proporciona una solución sencilla pero poderosa para pasarelas VPN de sitio a sitio altamente escalables y estables
IBM Cloud Direct Link
La solución IBM Cloud Direct Link está diseñada para conectar perfectamente sus recursos on-premises a sus recursos en la nube. La velocidad y confiabilidad de IBM Cloud Direct Link le permiten ampliar la red de centros de datos de su organización y proporciona conectividad consistente y de mayor rendimiento, sin tocar el Internet público.
IBM Cloud DNS Services
IBM Cloud DNS Services ofrece servicios DNS públicos y privados autorizados con un tiempo de respuesta rápido, redundancia sin precedentes y seguridad avanzada.
IBM Cloud Gateway Appliances
Los dispositivos de puerta de enlace son aparatos que le ofrecen un mayor control sobre el tráfico de red, le permiten acelerar el rendimiento de su red y aumentan su seguridad. Administre sus redes físicas y virtuales para enrutar múltiples VLAN, para cortafuegos, VPN, modelado de tráfico y más.
IBM Cloud Transit Gateway
IBM Cloud Transit Gateway le ayuda a conectar y gestionar sus redes de IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC).
Fortigate Security Appliance
FortiGate Security Appliance (FSA) 10 Gbps es un cortafuegos de hardware que se puede configurar para proteger el tráfico en múltiples VLAN para redes públicas y privadas.
Cortafuegos de hardware
El cortafuegos de hardware proporciona a los clientes una capa esencial de seguridad que se suministra bajo demanda sin interrupciones del servicio. Evita que el tráfico no deseado llegue a sus servidores, reduciendo la superficie de ataque y permitiendo que los recursos del servidor se dediquen a su uso previsto.
IBM Key Protect for IBM Cloud
El servicio IBM Key Protect for IBM Cloud le ayuda a suministrar y almacenar claves cifradas para aplicaciones en los servicios de IBM Cloud, de modo que pueda ver y gestionar el cifrado de datos y todo el ciclo de vida de las claves desde una ubicación central.
IBM Cloud Secrets Manager
Con IBM Cloud Secrets Manager, puede crear secretos dinámicamente y arrendarlos a las aplicaciones mientras controla el acceso desde una única ubicación. Construido sobre HashiCorp Vault de código abierto, Secrets Manager le ayuda a obtener el aislamiento de datos de un entorno dedicado con los beneficios de una nube pública.
IBM QRadar Suite
IBM Cloud Pak for Security
Integre las herramientas de seguridad existentes para obtener insights más profundos sobre las amenazas y los riesgos, orquestar acciones y automatizar las respuestas.
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Security Guardium
Servicios de almacenamiento en la nube de IBM
Nuestros servicios de almacenamiento en la nube ofrecen una morada escalable, altamente segura y rentable para sus datos, al tiempo que admiten cargas de trabajo tradicionales y nativas de la nube. Aprovisione y despliegue servicios como almacenamiento de objetos de acceso, bloques y archivos. Ajuste la capacidad y optimice el rendimiento a medida que cambian los requisitos. Pague solo por el almacenamiento que necesita en la nube.
IBM Cloud Backup
Servicios de IBM Cloud Database
IBM Cloud Container Registry
Soluciones IBM Cloud Compute
Servicios y soluciones de computación en la nube
IBM Cloud for VMware Solutions
IBM Cloud for VMware Solutions le permite migrar y modernizar perfectamente las cargas de trabajo de VMware a la nube
IBM Power Virtual Server
IBM Power Virtual Server es una familia de servidores virtuales IBM Power de múltiples inquilinos configurables con acceso a los servicios de IBM Cloud.
IBM Cloud Kubernetes Service
Implemente clústeres seguros y altamente disponibles en una experiencia nativa de Kubernetes
11. Integridad del sistema y de la información
IBM Cloud Internet Services (CIS)
IBM Cloud Gateway Appliances
Fortigate Security Appliance
Cortafuegos de hardware
Protección de cargas de trabajo de IBM Cloud Security and Compliance Center
En arquitecturas centradas en contenedores y microservicios, puede emplear IBM® Cloud Security and Compliance Center Workload Protection para encontrar y priorizar vulnerabilidades de software, detectar y responder a amenazas, y gestionar configuraciones, permisos y cumplimiento desde el origen hasta la ejecución.
IBM QRadar Suite
IBM Security Guardium
Servicios de almacenamiento en la nube de IBM
Nuestros servicios de almacenamiento en la nube ofrecen una morada escalable, altamente segura y rentable para sus datos, al tiempo que admiten cargas de trabajo tradicionales y nativas de la nube. Aprovisione y despliegue servicios como almacenamiento de objetos de acceso, bloques y archivos. Ajuste la capacidad y optimice el rendimiento a medida que cambian los requisitos. Pague solo por el almacenamiento que necesita en la nube.
IBM Cloud Backup
Servicios de IBM Cloud Database
Soluciones de observabilidad de IBM Cloud
La observabilidad proporciona una visibilidad profunda de las aplicaciones distribuidas modernas para una identificación y resolución de problemas más rápida y automatizada.
12. Adquisición de sistemas y servicios
IBM Cloud Internet Services (CIS)
IBM Cloud Container Registry
Soluciones IBM Cloud Compute
Servicios y soluciones de computación en la nube
IBM Cloud for VMware Solutions
IBM Power Virtual Server
IBM Wazi como servicio
Entrega Continua
Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones DevSecOps
IBM Cloud Code Engine
IBM Cloud Code Engine es una plataforma completamente gestionada y sin servidor. Reúna sus imágenes de contenedores, trabajos por lotes, código fuente o función en un solo lugar y permita que IBM Cloud Code Engine gestione y ayude a proteger la infraestructura subyacente.
IBM Cloud Schematics
IBM Cloud Kubernetes Service
