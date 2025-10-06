De paneles estáticos a acciones proactivas: la evolución de Db2 Intelligence Center

En solo 3 meses, Db2 Intelligence Center pasó de su lanzamiento a convertirse en el plano de control en el que los administradores de bases de datos (DBA) confían todos los días para hacer su trabajo. Cada versión ha dado un claro impulso hacia la gestión proactiva impulsada por IA.

En el lanzamiento,presentamos el monitoreo personalizado con más de 50 métricas clave que cubren el rendimiento, la gestión del almacenamiento y las cargas de trabajo en múltiples bases de datos, creando una vista unificada para los DBA. Sobre esa base, nos complace lanzar una nueva versión de Db2 Intelligence Center que ofrece un conjunto clave de actualizaciones:

Análisis de impacto del índice: el ajuste de consultas siempre ha sido un acto de equilibrio. Un índice puede acelerar una consulta, pero degradar otra. Con Index Impact Analysis, los DBA pueden evaluar las decisiones de indexación en los tipos de consultas y períodos seleccionados para ver exactamente qué cargas de trabajo se verán afectadas antes de que los cambios lleguen a la producción. Eso significa menos regresiones para revertir; decisiones de ajuste basadas en datos y más rápidas; y una mayor estabilidad de la carga de trabajo en entornos complejos.

el ajuste de consultas siempre ha sido un acto de equilibrio. Un índice puede acelerar una consulta, pero degradar otra. Con Index Impact Analysis, los DBA pueden evaluar las decisiones de indexación en los tipos de consultas y períodos seleccionados para ver exactamente qué cargas de trabajo se verán afectadas antes de que los cambios lleguen a la producción. Eso significa menos regresiones para revertir; decisiones de ajuste basadas en datos y más rápidas; y una mayor estabilidad de la carga de trabajo en entornos complejos. Gestión integrada de la replicación, de extremo a extremo en una sola vista: las herramientas fragmentadas retrasan la resolución de problemas. La nueva consola de replicación consolida la configuración, el monitoreo y la gestión en un solo lugar. Desde un único panel, puede crear conjuntos de replicación, definir fuentes y destinos, y monitorear el estado de extremo a extremo.

las herramientas fragmentadas retrasan la resolución de problemas. La nueva consola de replicación consolida la configuración, el monitoreo y la gestión en un solo lugar. Desde un único panel, puede crear conjuntos de replicación, definir fuentes y destinos, y monitorear el estado de extremo a extremo. Cobertura de monitoreo ampliada: 64 señales adicionales en disponibilidad, rendimiento y comportamiento de la carga de trabajo para una visibilidad sin precedentes.

64 señales adicionales en disponibilidad, rendimiento y comportamiento de la carga de trabajo para una visibilidad sin precedentes. Parámetros de configuración al alcance de su mano: mantener las bases de datos alineadas con las necesidades de la carga de trabajo a menudo significa lidiar con líneas de comando o herramientas separadas. Intelligence Center ahora le permite ver y editar parámetros de configuración directamente en la consola, lo que le brinda ajuste específico de la carga de trabajo en un solo lugar; menor riesgo de tiempo de inactividad por mala configuración manual; recomendaciones transparentes e impulsadas por IA adaptadas a su entorno.

mantener las bases de datos alineadas con las necesidades de la carga de trabajo a menudo significa lidiar con líneas de comando o herramientas separadas. Intelligence Center ahora le permite ver y editar parámetros de configuración directamente en la consola, lo que le brinda ajuste específico de la carga de trabajo en un solo lugar; menor riesgo de tiempo de inactividad por mala configuración manual; recomendaciones transparentes e impulsadas por IA adaptadas a su entorno. Mejoras de seguridad para una plataforma segura y confiable:las empresas necesitan soluciones que no solo sean eficaces, sino también seguras, confiables y protegidas. La actualización de septiembre refuerza la gobernanza y el cumplimiento con Azure Entra ID, autenticación multifactor (MFA) para la autenticación de roles y grupos, y la integración de HashiCorp para la gestión de credenciales. Con estas mejoras, continuamos ofreciendo lo que los DBA dicen que más les permite: gestión simplificada, rendimiento proactivo y seguridad de nivel empresarial.

Con estas mejoras, continuamos brindando lo que los DBA dicen que más les permite: gestión simplificada, rendimiento proactivo y seguridad de nivel empresarial. También prepara el camino para algo más grande: agentes de IA Db2.

Estamos en las primeras exploraciones con agentes de IA y cómo los DBA de Db2 pueden ir más allá de los paneles y el monitoreo para proporcionar una nueva experiencia de gestión. Los primeros prototipos se han centrado en tres áreas críticas de las operaciones de bases de datos:

Solución de problemas de rendimiento más inteligente: las ralentizaciones del rendimiento son la principal pérdida de tiempo para los DBA, y el 62 % de los DBA señalan la resolución de problemas de rendimiento como la actividad que más consume tiempo.* Los agentes de IA Db2 correlacionan las señales automáticamente y explican qué cambió, ayudando a los equipos a identificar las causas principales en minutos en lugar de horas.

las ralentizaciones del rendimiento son la principal pérdida de tiempo para los DBA, y el 62 % de los DBA señalan la resolución de problemas de rendimiento como la actividad que más consume tiempo.* Los agentes de IA Db2 correlacionan las señales automáticamente y explican qué cambió, ayudando a los equipos a identificar las causas principales en minutos en lugar de horas. Diagnósticos proactivos de estado y cambios : la mejor manera de reducir la extinción de incendios es detener los problemas antes de que se intensifiquen. Los agentes de IA Db2 analizan continuamente los patrones de carga de trabajo, las líneas base de recursos y los cambios de configuración para marcar los riesgos de forma proactiva, de modo que el trabajo planificado se adelante a los incidentes no planificados.

: la mejor manera de reducir la extinción de incendios es detener los problemas antes de que se intensifiquen. Los agentes de IA Db2 analizan continuamente los patrones de carga de trabajo, las líneas base de recursos y los cambios de configuración para marcar los riesgos de forma proactiva, de modo que el trabajo planificado se adelante a los incidentes no planificados. Conocimiento y asistencia conversacional: los DBA ya no necesitan reunir métricas y documentación en todas las herramientas. Con las consultas en lenguaje natural, los agentes de IA Db2 devuelven respuestas precisas y respaldadas por datos en un solo lugar, lo que ahorra horas de esfuerzo manual.

En última instancia, este progreso ofrece lo que más importa: velocidad, seguridad y simplicidad. Los DBA se recuperan más rápido y dedican menos tiempo a la extinción de incendios, los líderes de TI obtienen una gobernanza y confiabilidad más sólidas, y los desarrolladores se basan en una plataforma que mantiene las aplicaciones críticas funcionando sin interrupción.

Si desea acompañarnos en el recorrido de los agentes de IA Db2, manténgase pendiente del acceso anticipado.