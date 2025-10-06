De paneles estáticos a acciones proactivas: la evolución de Db2 Intelligence Center

A principios de este año, lanzamos Db2 Intelligence Center, una consola de gestión de bases de datos impulsada por IA de próxima generación diseñada para brindar a las empresas una vista única y unificada de su flota de bases de datos Db2. Desde el monitoreo avanzado hasta el ajuste de consultas y la automatización integrados, Intelligence Center se creó sobre un principio simple: los DBA no deberían tener que lidiar con scripts frágiles y múltiples herramientas desconectadas solo para mantener en funcionamiento las cargas de trabajo críticas.
Desde el lanzamiento en junio de 2025, hemos seguido innovando. Las últimas actualizaciones de Db2 Intelligence Center amplían la visibilidad, el control y la gobernanza para que la gestión de Db2 sea más sencilla, inteligente y segura para las empresas.
En solo 3 meses, Db2 Intelligence Center pasó de su lanzamiento a convertirse en el plano de control en el que los administradores de bases de datos (DBA) confían todos los días para hacer su trabajo. Cada versión ha dado un claro impulso hacia la gestión proactiva impulsada por IA.
En el lanzamiento,presentamos el monitoreo personalizado con más de 50 métricas clave que cubren el rendimiento, la gestión del almacenamiento y las cargas de trabajo en múltiples bases de datos, creando una vista unificada para los DBA. Sobre esa base, nos complace lanzar una nueva versión de Db2 Intelligence Center que ofrece un conjunto clave de actualizaciones:
Con estas mejoras, continuamos brindando lo que los DBA dicen que más les permite: gestión simplificada, rendimiento proactivo y seguridad de nivel empresarial. También prepara el camino para algo más grande: agentes de IA Db2.
Estamos en las primeras exploraciones con agentes de IA y cómo los DBA de Db2 pueden ir más allá de los paneles y el monitoreo para proporcionar una nueva experiencia de gestión. Los primeros prototipos se han centrado en tres áreas críticas de las operaciones de bases de datos:
En última instancia, este progreso ofrece lo que más importa: velocidad, seguridad y simplicidad. Los DBA se recuperan más rápido y dedican menos tiempo a la extinción de incendios, los líderes de TI obtienen una gobernanza y confiabilidad más sólidas, y los desarrolladores se basan en una plataforma que mantiene las aplicaciones críticas funcionando sin interrupción.
Si desea acompañarnos en el recorrido de los agentes de IA Db2, manténgase pendiente del acceso anticipado.
Db2 combina décadas de confianza empresarial con un nuevo rendimiento impulsado por IA, automatización inteligente y gobernanza de nivel empresarial. Con las últimas innovaciones de Intelligence Center, Db2 continúa elevando el estándar de lo que las empresas pueden esperar de una base de datos moderna: disponibilidad siempre activa, gobernanza de nivel empresarial y operaciones proactivas que se adaptan en tiempo real.
