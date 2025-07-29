Novedades de Db2 Intelligence Center: aspectos destacados de la versión de julio de 2025

1. Nueva página de monitoreo personalizado (vista previa)

Agregamos una nueva página de monitoreo personalizado que permite a los usuarios seleccionar entre más de 50 métricas de Db2 para monitorear múltiples bases de datos y visualizar tendencias en varios marcos de tiempo. Este es el primer paso hacia una infraestructura de monitoreo que admite una cobertura de métricas más profunda, vistas personalizadas, plantillas y resolución de problemas impulsada por IA. Entonces, los usuarios ahora pueden:

Seleccionar entre una amplia gama de métricas, incluidos indicadores de rendimiento, almacenamiento y seguridad

Crear vistas personalizadas para múltiples bases de datos, lo que permite realizar comparaciones y análisis sin esfuerzo

Visualizar tendencias y patrones mediante tablas y gráficos intuitivos

Este hito se produce después de meses de desarrollo y pruebas conformadas por la entrada directa de los usuarios de todas las industrias, lo que ayuda a garantizar que la plataforma satisfaga las necesidades operacionales del mundo real desde el primer día. Y el desarrollo continuo y la cadencia de lanzamiento garantizan que satisfagamos esas necesidades a medida que evolucionan.

2. Arreglos críticos de seguridad y de alta gravedad

Esta versión incluye múltiples parches para vulnerabilidades de seguridad identificadas durante auditorías internas y uso externo. Se recomienda encarecidamente a todos los clientes de l Intelligence Center que actualicen a esta versión para garantizar la seguridad e integridad continuas de sus operaciones de base de datos.

Esta actualización está disponible para todos los clientes de Intelligence Center a partir del 28 de julio de 2025.