Novedades de Db2 Intelligence Center: aspectos destacados de la versión de julio de 2025

29 de julio de 2025
El 12 de junio de 2025, anunciamos la disponibilidad general de Db2 Intelligence Center, nuestra consola nativa de IA de vanguardia diseñada para simplificar las operaciones de bases de datos, la observabilidad y la automatización.
Con su interfaz intuitiva y su sólido conjunto de características, Intelligence Center permite a los administradores de bases de datos y a los equipos de TI optimizar el rendimiento, agilizar el mantenimiento y mejorar la eficiencia general. Es la plataforma de gestión de bases de datos impulsada por IA de próxima generación.
1. Nueva página de monitoreo personalizado (vista previa)
Agregamos una nueva página de monitoreo personalizado que permite a los usuarios seleccionar entre más de 50 métricas de Db2 para monitorear múltiples bases de datos y visualizar tendencias en varios marcos de tiempo. Este es el primer paso hacia una infraestructura de monitoreo que admite una cobertura de métricas más profunda, vistas personalizadas, plantillas y resolución de problemas impulsada por IA. Entonces, los usuarios ahora pueden:
Este hito se produce después de meses de desarrollo y pruebas conformadas por la entrada directa de los usuarios de todas las industrias, lo que ayuda a garantizar que la plataforma satisfaga las necesidades operacionales del mundo real desde el primer día. Y el desarrollo continuo y la cadencia de lanzamiento garantizan que satisfagamos esas necesidades a medida que evolucionan.
2. Arreglos críticos de seguridad y de alta gravedad
Esta versión incluye múltiples parches para vulnerabilidades de seguridad identificadas durante auditorías internas y uso externo. Se recomienda encarecidamente a todos los clientes de l Intelligence Center que actualicen a esta versión para garantizar la seguridad e integridad continuas de sus operaciones de base de datos.
Esta actualización está disponible para todos los clientes de Intelligence Center a partir del 28 de julio de 2025.
Estamos empezando con Db2 Intelligence Center y queremos saber de usted. Comparta sus opiniones sobre las características actuales y sugiera lo que le gustaría ver en futuras versiones. Su feedback es esencial para conformar la hoja de ruta del producto y garantizar que satisfagamos sus necesidades cambiantes.
Pruebe el nuevo Db2 Intelligence Center