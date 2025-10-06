Avance de la IA para la gestión de datos empresariales con las últimas actualizaciones de Db2

En TechXchange 2025, estamos mostrando las últimas innovaciones en Db2 que ayudan a las empresas a modernizar hoy mientras se preparan para mañana.
Hoy en día, las empresas se enfrentan a una presión implacable: los volúmenes de datos siguen creciendo, las cargas de trabajo son más complejas y la IA está remodelando la forma en que las empresas compiten. Para enfrentar estos desafíos se requiere algo más que una base de datos: se requiere una base moderna impulsada por IA que sea eficaz, segura y gobernada a escala.
La próxima versión de Db2, 12.1.3, amplía la función de Db2 como la base de datos empresarial lista para la IA creada para cargas de trabajo de misión crítica e intensivas en datos. Esta actualización ofrece importantes avances en 3 áreas:
Estas mejoras reducen el tiempo de inactividad, mejoran la productividad de los desarrolladores y brindan a las empresas una base más segura y escalable para construir aplicaciones impulsadas por IA, mostrando cómo Db2 utiliza la IA directamente en el motor para ofrecer rendimiento y confianza. Manténgase pendiente para conocer la disponibilidad general de Db2 versión 12.1.3 el 5 de noviembre de 2025 y explore todo el potencial de Db2.
Solo tres meses después del lanzamiento, Intelligence Center se ha convertido en el plano de control de referencia para la gestión de Db2. La última versión ofreció una segunda ola de innovación diseñada para reducir la extinción de incendios y dar a los DBA un control más proactivo. Los aspectos más destacados incluyen:
Estas actualizaciones amplían la base de Db2 de confiabilidad de nivel empresarial con gestión impulsada por IA, monitoreo unificado y seguridad confiable. También marcan un primer paso hacia el futuro agéntico de Db2, en el que los insights surgen de forma proactiva y la gestión se vuelve más sencilla, inteligente y segura. Manténgase pendiente del acceso anticipado y la oportunidad de dar forma al recorrido agéntico de Db2.
“Db2 continúa evolucionando para satisfacer tanto las necesidades empresariales tradicionales como las nuevas demandas en torno a la IA y los datos híbridos”, dijo Robert Kramer, Patrick Moorhead, Moor Insights & Strategy. “Su arquitectura se basa en las prioridades clave actuales: disponibilidad, integridad, rendimiento y preparación para la IA, lo que ayuda a los equipos a manejar la creciente complejidad de los datos con menos esfuerzo manual”.
Db2 combina décadas de confianza empresarial con un nuevo rendimiento impulsado por IA, automatización inteligente y gobernanza de nivel empresarial. Con 12.1.3, las últimas innovaciones de Intelligence Center, Db2 continúa elevando el estándar de lo que las empresas pueden esperar de una base de datos moderna: disponibilidad siempre activa, gobernanza de nivel empresarial y operaciones proactivas que se adaptan en tiempo real.
Esto se basa en una comparación con la versión 12.1.2 anterior.