Inteligencia artificial Automatización de TI

Avance de la IA para la gestión de datos empresariales con las últimas actualizaciones de Db2

Publicado 10/06/2025

Autores

Siji Daniel

Senior Product Manager - IBM Db2

IBM

Miran Badzak

Program Director

Databases

En TechXchange 2025, estamos mostrando las últimas innovaciones en Db2 que ayudan a las empresas a modernizar hoy mientras se preparan para mañana. 

Hoy en día, las empresas se enfrentan a una presión implacable: los volúmenes de datos siguen creciendo, las cargas de trabajo son más complejas y la IA está remodelando la forma en que las empresas compiten. Para enfrentar estos desafíos se requiere algo más que una base de datos: se requiere una base moderna impulsada por IA que sea eficaz, segura y gobernada a escala.

Novedades de Db2

Mejoras de Db2 12.1.3

La próxima versión de Db2, 12.1.3, amplía la función de Db2 como la base de datos empresarial lista para la IA creada para cargas de trabajo de misión crítica e intensivas en datos. Esta actualización ofrece importantes avances en 3 áreas:

  • Desarrollo de aplicaciones de IA: con base en el nuevo tipo de datos vectoriales, las capacidades vectoriales ahora se extienden a utilidades, tablas externas y rutinas, lo que permite IA y analytics de alto rendimiento tanto en datos estructurados como no estructurados. Db2 12.1.3 también trae conectores nativos para los marcos de Python LangChain y LlamaIndex para que los desarrolladores de aplicaciones de IA puedan crear rápidamente aplicaciones de generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) como chatbots o sistemas de recuperación de conocimiento, conectando perfectamente herramientas populares de IA directamente a Db2.

  • Escalabilidad de nivel empresarial: IBM Db2 pureScale ofrece una alta disponibilidad y escalabilidad inigualables para las empresas que ejecutan sistemas de transacciones de gran volumen y misión crítica que exigen tiempo de actividad 24/7 y cero pérdida de datos. Las últimas mejoras fortalecen la resiliencia de pureScale con soporte HADR para topologías mixtas, la capacidad de actualizar o restaurar entornos con imágenes de respaldo de nivel inferior y mejoras de AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) que aumentan el rendimiento de la red hasta en un 40 %.* La compatibilidad con clústeres dispersos geográficamente en AWS y Azure permite despliegues globales siempre activos con una latencia mínima.

  • Listo y seguro: las mejoras de disponibilidad y seguridad hacen que Db2 sea más fácil y seguro de ejecutar a escala. Los aspectos más destacados incluyen la reorganización en línea de tablas particionadas por rangos con índices globales para maximizar el tiempo de actividad, la creación automática de un perfil de instrucción SQL para simplificar la optimización de consultas y la federación a Apache Cassandra como fuente de datos mediante JDBC wrapper. Las funciones integradas de generación de UUID agilizan la creación de ID seguras en los flujos de trabajo de las aplicaciones. Los registros de auditoría ahora se pueden exportar como archivos CSV al almacenamiento de objetos en la nube para una fácil integración con herramientas SIEM y plataformas de analytics. El acceso rápido a los datos de auditoría simplifica el cumplimiento y el análisis forense, lo que permite un análisis más rápido de los eventos de seguridad en la nube.

Estas mejoras reducen el tiempo de inactividad, mejoran la productividad de los desarrolladores y brindan a las empresas una base más segura y escalable para construir aplicaciones impulsadas por IA, mostrando cómo Db2 utiliza la IA directamente en el motor para ofrecer rendimiento y confianza. Manténgase pendiente para conocer la disponibilidad general de Db2 versión 12.1.3 el 5 de noviembre de 2025 y explore todo el potencial de Db2.

Db2 Intelligence Center

Solo tres meses después del lanzamiento, Intelligence Center se ha convertido en el plano de control de referencia para la gestión de Db2. La última versión ofreció una segunda ola de innovación diseñada para reducir la extinción de incendios y dar a los DBA un control más proactivo. Los aspectos más destacados incluyen:

  • Ajuste de rendimiento más inteligente con Index Impact Analysis
  • Una consola de replicación integrada
  • Cobertura de monitoreo ampliada con docenas de nuevas señales
  • Parámetros de configuración al alcance de su mano
  • Características mejoradas de seguridad y cumplimiento

Estas actualizaciones amplían la base de Db2 de confiabilidad de nivel empresarial con gestión impulsada por IA, monitoreo unificado y seguridad confiable. También marcan un primer paso hacia el futuro agéntico de Db2, en el que los insights surgen de forma proactiva y la gestión se vuelve más sencilla, inteligente y segura. Manténgase pendiente del acceso anticipado y la oportunidad de dar forma al recorrido agéntico de Db2.

“Db2 continúa evolucionando para satisfacer tanto las necesidades empresariales tradicionales como las nuevas demandas en torno a la IA y los datos híbridos”, dijo Robert Kramer, Patrick Moorhead, Moor Insights & Strategy. “Su arquitectura se basa en las prioridades clave actuales: disponibilidad, integridad, rendimiento y preparación para la IA, lo que ayuda a los equipos a manejar la creciente complejidad de los datos con menos esfuerzo manual”.

Creada para las cargas de trabajo globales de misión crítica

Db2 combina décadas de confianza empresarial con un nuevo rendimiento impulsado por IA, automatización inteligente y gobernanza de nivel empresarial. Con 12.1.3, las últimas innovaciones de Intelligence Center, Db2 continúa elevando el estándar de lo que las empresas pueden esperar de una base de datos moderna: disponibilidad siempre activa, gobernanza de nivel empresarial y operaciones proactivas que se adaptan en tiempo real.

Obtenga más información sobre las últimas actualizaciones de Intelligence Center

Descubra lo más reciente en gestión de bases de datos Db2

*

Esto se basa en una comparación con la versión 12.1.2 anterior.

Aprenda más Explore las últimas actualizaciones de Intelligence Center Descubra lo más reciente en gestión de bases de datos Db2