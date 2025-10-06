Avance de la IA para la gestión de datos empresariales con las últimas actualizaciones de Db2

Solo tres meses después del lanzamiento, Intelligence Center se ha convertido en el plano de control de referencia para la gestión de Db2. La última versión ofreció una segunda ola de innovación diseñada para reducir la extinción de incendios y dar a los DBA un control más proactivo. Los aspectos más destacados incluyen:

Ajuste de rendimiento más inteligente con Index Impact Analysis

Una consola de replicación integrada

Cobertura de monitoreo ampliada con docenas de nuevas señales

Parámetros de configuración al alcance de su mano

Características mejoradas de seguridad y cumplimiento

Estas actualizaciones amplían la base de Db2 de confiabilidad de nivel empresarial con gestión impulsada por IA, monitoreo unificado y seguridad confiable. También marcan un primer paso hacia el futuro agéntico de Db2, en el que los insights surgen de forma proactiva y la gestión se vuelve más sencilla, inteligente y segura. Manténgase pendiente del acceso anticipado y la oportunidad de dar forma al recorrido agéntico de Db2.

“Db2 continúa evolucionando para satisfacer tanto las necesidades empresariales tradicionales como las nuevas demandas en torno a la IA y los datos híbridos”, dijo Robert Kramer, Patrick Moorhead, Moor Insights & Strategy. “Su arquitectura se basa en las prioridades clave actuales: disponibilidad, integridad, rendimiento y preparación para la IA, lo que ayuda a los equipos a manejar la creciente complejidad de los datos con menos esfuerzo manual”.