IBM watsonx.data intelligence aporta contexto de confianza a los agentes de IA en entornos autogestionados

Los agentes de IA son más eficaces cuando están conectados a la capa de conocimiento empresarial, con acceso a definiciones empresariales, linaje, políticas de gobernanza e insights sobre la calidad de los datos. Gran parte de esta información ya existe, pero permanece desconectada de donde operan los agentes, lo que limita la interpretación confiable y reduce la confianza en los flujos de trabajo impulsados por IA.

Agentic Data Intelligence está diseñado para satisfacer esta necesidad al incorporar las capacidades de watsonx.data intelligence en las interacciones con los agentes de IA. Mediante el Model Context Protocol (MCP), un estándar emergente para conectar sistemas de IA con datos y herramientas empresariales, los agentes pueden acceder dinámicamente a metadatos confiables y contexto de gobernanza desde watsonx.data intelligence en tiempo de ejecución.

Esto permite a los agentes moverse más allá del acceso a datos sin procesar y operar con una comprensión compartida del significado del negocio, las relaciones, la propiedad y las políticas. Estas integraciones funcionan en herramientas y aplicaciones existentes, incluyendo IBM Bob, watsonx Orchestrate, Claude, GitHub Copilot, copilots empresariales y aplicaciones de IA personalizadas.

Con este modelo, los agentes pueden acceder a:

Activos de datos catalogados

Definiciones empresariales

Relaciones de linaje y dependencias

Productos de datos e información de propiedad

Políticas y controles de gobernanza

Como resultado, los agentes pueden descubrir datos relevantes más rápido y producir resultados más precisos, explicables y alineados con los estándares empresariales.

Si bien el contexto confiable es esencial, muchas tareas de inteligencia y gobernanza de datos requieren procesos estructurados y mejores prácticas para ejecutarse de manera efectiva. Agentic Data Intelligence aborda esto a través de Agent Skills, que permiten a los agentes actuar sobre los datos de manera coherente.