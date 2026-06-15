Docling para IBM watsonx: convierta documentos complejos en datos preparados para la IA

Las iniciativas de IA empresarial suelen tener éxito o fracasar en función de la calidad de los datos en los que se basan. Sin embargo, la mayor parte del conocimiento empresarial está atrapado en documentos complejos que nunca fueron diseñados para el consumo de IA, como archivos PDF, imágenes y presentaciones de diapositivas. A medida que las organizaciones crean sistemas RAG, experiencias de búsqueda empresarial y agentes de IA, transformar esos documentos en datos estructurados y confiables es un requisito para una IA confiable a escala.

Con más de 40 millones de descargas, el kit de herramientas Docling de código abierto se ha convertido en una solución popular para este problema, ayudando a los equipos a convertir documentos en formatos estructurados que conservan el diseño, las tablas, el orden de lectura y las relaciones. Ahora, IBM ofrece Docling como un servicio gestionado de nivel empresarial.

Con Docling para IBM watsonx, los equipos pueden pasar de documentos sin procesar a datos reutilizables, gobernados y preparados para la IA más rápido y de forma más rentable, sin tener que desplegar y mantener por su cuenta. Con un precio fijo de 4 USD por cada 1000 páginas, Docling para IBM watsonx ofrece un precio de lista un 20 % inferior para la conversión de documentos en comparación con algunos de los principales proveedores*, al tiempo que ayuda a los equipos a preparar entradas de mayor calidad para RAG, búsqueda empresarial y flujos de trabajo agénticos.