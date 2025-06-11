Ya está aquí un cambio de paradigma en la integración de datos: presentación de watsonx.data integration

11 de junio de 2025

Autor

Scott Brokaw

Vice President, Product, Data Integration

IBM

Hoy, IBM presenta watsonx.data integration para ayudar a las organizaciones a escalar la entrega confiable de datos para analytics e IA, al tiempo que libera a los equipos de datos de las limitaciones de los enfoques fragmentados y centrados en herramientas a través de un único plano de control de integración de datos.

El problema de los cambios constantes en el almacenamiento de datos

Las estrategias de integración de datos mal diseñadas pueden impedir la entrega de datos de alta calidad, seguros y conformes, socavando el análisis en tiempo real, las iniciativas de IA, la modernización del almacén de datos y otros proyectos estratégicos.

A medida que aumenta el volumen de pipelines de datos, a los ingenieros de datos les resulta difícil gestionar las consideraciones de costos, rendimiento y calidad. La mayoría de los ingenieros de datos dedican el 50 % o más de su tiempo simplemente a mantener los pipelines y la infraestructura existentes, y el 95 % de los líderes de TI informan que los problemas de integración están impidiendo la adopción de la IA.

Las empresas están lidiando con el ciclo implacable de los cambios de paradigma del almacenamiento de datos. Este cambio perpetuo ha traído consigo una proliferación abrumadora de herramientas de integración de datos, pipelines de datos que son difíciles de mantener y una disminución del valor a largo plazo de los activos de datos. La escasez de talento en ingeniería de datos y la incapacidad de reutilizar los pipelines existentes han dado lugar a costos sustanciales y deuda técnica.

Un cambio de paradigma en la integración de datos

Imagine un mundo en el que no se vea obligado a reescribir los pipelines de datos con cada tendencia emergente, donde la lógica empresarial dentro de los pipelines de datos esté desacoplada de la infraestructura de almacenamiento. Imagine un enfoque en el que pueda crear un resultado empresarial sin tener que elegir un estilo de integración (transmisión en tiempo real,ETL/ELT por lotes o replicación). Evitemos que los equipos de datos tengan que cambiar de contexto o forzar el ajuste de los requisitos en soluciones puntuales. ¿Qué sucede si sus ingenieros de datos tienen la flexibilidad de trabajar con su experiencia de creación preferida sin código, código bajo y código primero para aprovechar mejor las habilidades existentes dentro de su organización?

Con watsonx.data integration, IBM ofrece un plano de control unificado para crear pipelines reutilizables desacoplados de un estilo de integración o arquitectura de almacenamiento, eliminando la dependencia de herramientas especializadas. Es la única solución de integración de datos adaptativa diseñada para reducir el tiempo dedicado al mantenimiento y reescritura de pipelines antiguos y eliminar la proliferación de herramientas, al tiempo que optimiza los costos y el rendimiento.

Watsonx.data integration está diseñada para ofrecer varios beneficios para preparar su estrategia de integración de datos para el futuro:

  • No más proliferación de herramientas: Con watsonx.data integration, los equipos de datos pueden construir pipelines de datos que pueden integrar datos estructurados y no estructurados, combinando varios estilos de integración, incluida la integración de datos por lotes, replicación y en tiempo real, respaldada por sólidas capacidades de observabilidad de datos. ¡Adiós, acto de malabarismo con múltiples herramientas!
  • Creación flexible de pipelines: independientemente de si su equipo prefiere métodos sin código o con código bajo o con código primero, watsonx.data integration le ayuda. Su lienzo de diseño fácil de usar se adapta a una amplia gama de niveles de habilidad, con la ayuda adicional de un asistente de creación de pipelines impulsado por IA para simplificar la creación y el mantenimiento de pipelines.
  • FinOps y optimización del rendimiento: adapte sus pipelines para satisfacer las demandas de carga de trabajo optimizando dinámicamente el costo, el rendimiento y otros requisitos. Los motores remotos y las capacidades de ELT Pushdown garantizan un rendimiento óptimo al procesar los datos donde residen en sus entornos de nube híbrida, al tiempo que minimizan los costos de salida mediante la reducción del movimiento de datos.
  • Adáptese a los cambios de tecnología con pipelines reutilizables: la arquitectura de watsonx.data integration desacopla el plano de diseño de pipelines del almacenamiento subyacente y los motores de ejecución, lo que le permite centrarse en lo que importa reutilizando pipelines de datos y reduciendo las reescrituras redundantes.
  • Detección proactiva de problemas y corrección: las capacidades de observabilidad de los datos facilitan el monitoreo continuo de la calidad de los datos, garantizando una rápida identificación de los problemas de datos y una resolución instrucción. Esto no solo fomenta la confianza en los datos, sino que también mejora la integridad general de los datos.
  • Cree para la IA y haga que la IA le ayude a crear: ingiera, transforme y entregue datos no estructurados para alimentar su IA con datos confiables. Optimice la creación, el despliegue y el mantenimiento de pipelines de datos aprovechando los asistentes de creación de pipelines aumentados por IA (text2SQL), la creación de pipelines de código bajo, la integración con herramientas DevOps y la adaptabilidad automática a las desviaciones de datos.

Simplifique la integración y potencie la IA 

Watsonx.data integration permite a las organizaciones ofrecer datos listos para la IA con cualquier estilo de integración a través de un único plano de control de integración de datos. Las organizaciones ya no necesitarán reescribir constantemente los pipelines con cada nuevo cambio tecnológico y podrán adoptar un futuro de entrega de datos flexible, eficiente y confiable. Watsonx.data integration está disponible como producto independiente o como capacidad integrada dentro de IBM watsonx.data para organizaciones que buscan capacidades de integración de datos, lakehouse de datos e inteligencia de datos juntas.

Únase a nosotros en vivo para este seminario web de IBM donde profundizaremos en cómo watsonx.data integration puede capacitar a los equipos de datos para escalar la entrega de datos para iniciativas de IA y analytics, o agende una demostración en vivo para obtener asesoramiento personalizado sobre cómo watsonx.data integration puede ayudar a su organización a minimizar la proliferación de herramientas, reducir la deuda técnica y optimizar el costo y el rendimiento de sus pipelines de datos. Juntos, redefinamos los límites de lo que es posible con la integración de datos.

