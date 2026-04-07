Confianza, seguridad y protección de Granite

Abra la “caja negra” de IA con IBM Granite. Cree y despliegue soluciones de IA con confianza.

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Ilustración minimalista de cubos en tonos de azul y verde

La IA responsable es importante

La IA empresarial exige confianza de nivel empresarial. Con algunos modelos entrenados con datos pirateados o que producen resultados con sesgo, es fácil ver por qué es importante. Los modelos de IBM® Granite se han diseñado teniendo como pilares fundamentales la seguridad, la protección y la gobernanza, lo que le brinda la confianza necesaria para desarrollar una IA responsable.

 Aprenda sobre la IA responsable Lea la guía de uso responsable

Creado en el entorno libre

Los modelos de Granite se construyen desde cero para un despliegue seguro y empresarial.
Desarrollo auténtico de código abierto
A diferencia de muchos modelos “abiertos” que solo publican ponderaciones de modelos, IBM Granite proporciona una amplia transparencia, que incluye fuentes de datos de entrenamiento, metodologías y decisiones arquitectónicas bajo una licencia permisiva de Apache 2.0.
Aprenda más
Marco de apertura de modelos
IBM Granite cumple con los requisitos para ser considerado un modelo abierto de clase III según el marco de la Linux® Foundation, que clasifica la exhaustividad y la apertura de los modelos, un logro que muchos proveedores de modelos no han alcanzado.
Compruébelo usted mismo
Transparencia líder en las industrias
IBM ha logrado el primer puesto en el Stanford Foundation Model Transparency Index.
Lea el informe
Ilustración con un patrón de cuadrados de colores en tonos de azul, verde y gris
IBM renueva su compromiso de 100 000 USD con el programa Granite Bug Bounty
IBM ha renovado el programa de recompensas por errores de Granite con HackerOne, con hasta 100 000 USD en pagos de recompensas por identificar jailbreaks exitosos en un entorno empresarial.
Aprenda sobre el programa

Confianza de nivel empresarial

Ilustración abstracta con formas geométricas en diferentes colores, incluidos verde, azul y blanco
Seguridad

Los modelos de lenguaje Granite incorporan firmas criptográficas para verificar la procedencia de los modelos de IBM y se someten a pruebas de equipo rojo de un solo paso y de múltiples turnos adaptativas utilizando el marco de código abierto para equipos rojos ARES, desarrollado por IBM Research.
Ilustración de una esfera negra sobre una forma geométrica abstracta sobre un fondo verde
Seguridad

Los modelos de lenguaje Granite están alineados de acuerdo con una política de seguridad y una taxonomía de riesgos, superando a modelos similares en todos los puntos de referencia de seguridad básicos. IBM también ha abierto sus modelos Guardian como medidas de seguridad, además de herramientas de políticas para la seguridad y el marco de equipo rojo ARES para apoyar a la comunidad de código abierto.
Ilustración con varios tonos de verde formando un patrón geométrico con un círculo blanco en la esquina inferior derecha
Gobernanza

Los modelos Granite siguen políticas sólidas de gobernanza de datos y modelos, con seguimiento de metadatos y autorizaciones legales y éticas. El sistema de gestión de IA Granite (AIMS) para los modelos de lenguaje IBM Granite cuenta con la certificación ISO 42001. Granite está diseñado desde cero para garantizar el cumplimiento, la seguridad y los flujos de trabajo empresariales.

Presentamos Granite Guardian 4.1

Despliegue en cualquier momento y lugar, para cualquier carga de trabajo nativa de la IA. Sobre la base de las sólidas características de seguridad integradas de forma nativa en los modelos Granite, Granite Guardian agrega una capa de medidas de seguridad especializadas. Los modelos de barreras detectan riesgos en instrucciones y respuestas de cualquier modelo de IA, ayudando a garantizar un despliegue seguro y responsable.

 Descargar Granite Guardian Documentos de Granite Guardian

Detección integral de riesgos

Detecta y mitiga alucinaciones, contenido dañino, sesgos, intentos de jailbreaking y problemas de calidad y precisión de RAG en instrucciones, respuestas y flujos de trabajo con agentes.

Rendimiento líder en la industria

Los modelos Granite Guardian ocupan seis de los diez primeros puestos en la tabla de clasificación de GuardBench, midiendo qué tan bien los modelos de barreras pueden detectar contenido dañino y alucinado, así como los intentos de hacer jailbreak en controles de seguridad.

Ilustración con un diseño de bloques de colores en tonos grises, verdes y azules, con una cerradura negra en el centro

Modelos, herramientas y recursos de código abierto

En IBM, no solo construimos de forma responsable con IBM Granite, sino que también abrimos el código de los modelos, herramientas y recursos que empleamos para apoyar la innovación responsable y de código abierto en IA.
Granite Guardian
Granite Guardian detecta y mitiga alucinaciones, contenido dañino, sesgos, intentos de jailbreaking y problemas de calidad y precisión de RAG en instrucciones, respuestas y flujos de trabajo con agentes.
ARES
ARES es un marco de código abierto aprovechado por el equipo de IBM Granite que permite a los desarrolladores e investigadores de seguridad definir objetivos, crear cargas útiles adversarias y evaluar el comportamiento de la IA bajo varios modelos de amenazas para detectar fallas en las respuestas del sistema de IA.
Herramientas de políticas
Policy Tools es un repositorio de código abierto para definir, probar y hacer cumplir políticas en aplicaciones GenAI. Con un formato YAML simple, los equipos pueden especificar lo que su IA puede y no puede decir, generar datos sintéticos para pruebas y verificar el cumplimiento en el tiempo de ejecución.
Divulgaciones de Granite 4.1
El modelo Granite 4.1 y las divulgaciones de metadatos de datos están disponibles en formato JSON legible por máquina para una extracción y análisis simples para informar los controles basados en riesgos en el tiempo de ejecución en aplicaciones generativas.
Mellea Skills Compiler
Mellea Skills Compiler es una herramienta de código abierto diseñada para reforzar las habilidades de los agentes especificadas en lenguaje natural, con el fin de que sean intrínsecamente más seguras y eficientes.
AI Atlas Nexus
AI Atlas Nexus es una taxonomía y herramientas para ayudar a identificar, evaluar y mitigar los riesgos relacionados con la IA y las implicaciones empresariales.

Colaboradores de confianza

No garantizamos la seguridad de la IA de forma aislada. IBM trabaja en estrecha colaboración con expertos y organizaciones líderes para probar, validar y fortalecer continuamente la seguridad de Granite.
HackerOne

Un programa completo de recompensas por errores con hasta 100 000 USD en recompensas por hallazgos válidos de la mayor comunidad mundial de hackers éticos.

HiddenLayer

Sprints avanzados de equipos rojos que simulan escenarios de ataque del mundo real para mejorar la solidez, la resiliencia y la seguridad de los modelos Granite.

NewsGuard

Evita que los modelos Granite sean infectados por redes de propaganda operadas por ciertos gobiernos adversarios, impulsadas por un subconjunto del flujo de datos global de sitios web poco confiables de NewsGuard.
AI Alliance

Cofundada con Meta y que ahora abarca más de 140 organizaciones, la AI Alliance impulsa la innovación abierta en la seguridad de la IA, avanzando en los enfoques impulsados por la comunidad para el desarrollo de IA responsable. 

Código de prácticas de IA de propósito general

IBM está demostrando nuestro compromiso de cumplir con la Ley de IA de la UE antes de los plazos de aplicación.

Recursos 

Documentación de Granite
Documentación técnica, tarjetas modelo y guías de implementación para modelos Granite.
Guía de uso responsable de Granite
 Recurso completo sobre cómo aprovechar los modelos de Granite de manera responsable para uso empresarial.
Referencia de gobernanza y seguridad de la IA
La referencia actúa como un conjunto mínimo de requisitos para los proyectos de IA en relación con la madurez y el nivel de riesgo. Está diseñada como una guía fundamental para desarrolladores de IA de código abierto.
IA segura: riesgos y correcciones
Explore las barreras y los marcos esenciales necesarios para desplegar modelos de IA de forma responsable a escala.
Principios de IBM para la confianza y la transparencia
Principios básicos de IBM para el desarrollo de IA responsable y enfoques para crear sistemas confiables.
watsonx.governance
 Kit de herramientas de gobernanza de la IA para gestionar, monitorear y garantizar el cumplimiento de modelos de IA en entornos de nube híbrida.
Blog técnico de Granite
Blog técnico para los modelos de lenguaje Granite 4.1.