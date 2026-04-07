Abra la “caja negra” de IA con IBM Granite. Cree y despliegue soluciones de IA con confianza.
La IA empresarial exige confianza de nivel empresarial. Con algunos modelos entrenados con datos pirateados o que producen resultados con sesgo, es fácil ver por qué es importante. Los modelos de IBM® Granite se han diseñado teniendo como pilares fundamentales la seguridad, la protección y la gobernanza, lo que le brinda la confianza necesaria para desarrollar una IA responsable.
Los modelos de Granite se construyen desde cero para un despliegue seguro y empresarial.
Los modelos de lenguaje Granite incorporan firmas criptográficas para verificar la procedencia de los modelos de IBM y se someten a pruebas de equipo rojo de un solo paso y de múltiples turnos adaptativas utilizando el marco de código abierto para equipos rojos ARES, desarrollado por IBM Research.
Los modelos de lenguaje Granite están alineados de acuerdo con una política de seguridad y una taxonomía de riesgos, superando a modelos similares en todos los puntos de referencia de seguridad básicos. IBM también ha abierto sus modelos Guardian como medidas de seguridad, además de herramientas de políticas para la seguridad y el marco de equipo rojo ARES para apoyar a la comunidad de código abierto.
Los modelos Granite siguen políticas sólidas de gobernanza de datos y modelos, con seguimiento de metadatos y autorizaciones legales y éticas. El sistema de gestión de IA Granite (AIMS) para los modelos de lenguaje IBM Granite cuenta con la certificación ISO 42001. Granite está diseñado desde cero para garantizar el cumplimiento, la seguridad y los flujos de trabajo empresariales.
Despliegue en cualquier momento y lugar, para cualquier carga de trabajo nativa de la IA. Sobre la base de las sólidas características de seguridad integradas de forma nativa en los modelos Granite, Granite Guardian agrega una capa de medidas de seguridad especializadas. Los modelos de barreras detectan riesgos en instrucciones y respuestas de cualquier modelo de IA, ayudando a garantizar un despliegue seguro y responsable.
Detecta y mitiga alucinaciones, contenido dañino, sesgos, intentos de jailbreaking y problemas de calidad y precisión de RAG en instrucciones, respuestas y flujos de trabajo con agentes.
Los modelos Granite Guardian ocupan seis de los diez primeros puestos en la tabla de clasificación de GuardBench, midiendo qué tan bien los modelos de barreras pueden detectar contenido dañino y alucinado, así como los intentos de hacer jailbreak en controles de seguridad.
En IBM, no solo construimos de forma responsable con IBM Granite, sino que también abrimos el código de los modelos, herramientas y recursos que empleamos para apoyar la innovación responsable y de código abierto en IA.
No garantizamos la seguridad de la IA de forma aislada. IBM trabaja en estrecha colaboración con expertos y organizaciones líderes para probar, validar y fortalecer continuamente la seguridad de Granite.
Un programa completo de recompensas por errores con hasta 100 000 USD en recompensas por hallazgos válidos de la mayor comunidad mundial de hackers éticos.
Sprints avanzados de equipos rojos que simulan escenarios de ataque del mundo real para mejorar la solidez, la resiliencia y la seguridad de los modelos Granite.
Evita que los modelos Granite sean infectados por redes de propaganda operadas por ciertos gobiernos adversarios, impulsadas por un subconjunto del flujo de datos global de sitios web poco confiables de NewsGuard.
Cofundada con Meta y que ahora abarca más de 140 organizaciones, la AI Alliance impulsa la innovación abierta en la seguridad de la IA, avanzando en los enfoques impulsados por la comunidad para el desarrollo de IA responsable.