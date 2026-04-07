Los modelos de lenguaje Granite están alineados de acuerdo con una política de seguridad y una taxonomía de riesgos, superando a modelos similares en todos los puntos de referencia de seguridad básicos. IBM también ha abierto sus modelos Guardian como medidas de seguridad, además de herramientas de políticas para la seguridad y el marco de equipo rojo ARES para apoyar a la comunidad de código abierto.