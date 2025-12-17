Revolucione las operaciones bancarias con IA agéntica, guiada por inteligencia humana
IBM ayuda a los bancos a transformar sus operaciones heredadas en flujos de trabajo autónomos impulsados por IA que mejoran el rendimiento y ofrecen resultados reales.
Nuestro enfoque basado en el asesoramiento y los activos combina una profunda experiencia bancaria con una automatización inteligente impulsada por IA agéntica creada para entornos regulados. Este enfoque nos permite optimizar los procesos, reducir la complejidad y potenciar decisiones más rápidas e inteligentes.
Vamos más allá de la digitalización: rediseñamos los flujos de trabajo para mejorar la toma de decisiones y garantizar una transformación segura y conforme a la normativa.
Con un historial establecido y un sólido ecosistema de tecnología, IBM es su socio de confianza para la innovación bancaria.
Aborde las regulaciones bancarias con herramientas de cumplimiento mejoradas con IA. Minimice el riesgo, aumente la transparencia y manténgase a la vanguardia de manera fluida, segura y con confianza.
Simplifique las tareas con una IA centrada en el ser humano y reduzca el trabajo manual. Transforme las operaciones administrativas para reducir el tiempo de respuesta y liberar a su equipo para que se dedique a tareas de mayor impacto.
Acelere la ejecución de las transacciones y gestione los picos de volumen sin problemas para garantizar la satisfacción constante de los clientes, lo que se traduce en una mejora del índice Net Promoter Score (NPS).
Acelere la incorporación y fortalezca la debida diligencia continua con una solución KYC/AML de extremo a extremo impulsada por una IA que se integra perfectamente con los sistemas existentes. La solución detecta el fraude rápidamente mediante el examen de entidades, el análisis de datos y la gestión de alertas.
Manténgase un paso adelante de las regulaciones dinámicas y los avances tecnológicos con operaciones proactivas y resilientes. Utilice analytics avanzados, insights de IA y flujos de trabajo automatizados para identificar y prevenir delitos financieros y responder a ellos salvaguardando la reputación de su institución.
Aproveche la IA agéntica para revolucionar operaciones como la financiación del comercio y los préstamos. Adáptese a los modelos de negocio cambiantes, las presiones económicas y las regulaciones en evolución, brindando experiencias confiables y centradas en el ser humano que se adapten al ritmo del cambio.
Idee, construya, mida, itere y escale soluciones perfectamente con nuestro marco integral de design thinking, y prácticas ágiles y DevOps. Nuestro enfoque está diseñado para integrarse con los sistemas existentes y maximizar el valor de sus inversiones actuales. Logre una rápida creación de valor a través de alianzas estratégicas formadas con su equipo y los expertos de IBM. Este grupo diverso de especialistas en negocios, diseño y tecnología le ayuda a adoptar innovaciones de vanguardia con confianza.
En el primer Emerging Quadrant de Gartner para servicios de consultoría e implementación de IA generativa, IBM Consulting recibió las calificaciones más altas por desplegar soluciones de IA generativa personalizadas a velocidad, escala, costo, riesgo y valor óptimos.
IBM Consulting ayuda a los clientes a personalizar su recorrido hacia Microsoft Cloud, mediante IA, Red Hat OpenShift y Cloud Accelerator para impulsar el éxito del negocio.
IBM puede ayudarle a acelerar su diseño, migración y operación en AWS Cloud, independientemente del segmento de su industria.
IBM y Celonis aceleran el camino hacia la transformación digital con soporte para la migración de datos y la obtención rápida de información sobre los procesos basada en datos, lo que permite a los clientes empresariales rediseñar los modelos operativos.
IBM y UiPath combinan las fortalezas de la RPA y la automatización empresarial digital para ofrecer una automatización escalable y segura. Esta solución incluye bots atendidos y desatendidos, así como gestión del flujo de trabajo completo, las decisiones y el contenido en una experiencia perfecta.
