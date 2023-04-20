¿Qué tienen en común una empresa energética canadiense, un minorista de café holandés y una empresa multinacional británica de bienes de consumo envasados (CPG) en este momento? Todos están transformando sus operaciones de adquisiciones por la minería de procesos de última generación y la tecnología de automatización inteligente.
Una organización mediana gastará el equivalente a varios miles de millones de dólares estadounidenses al año en adquisiciones directas o indirectas. Por esta razón, vale la pena examinar qué tan eficiente es el proceso de abastecimiento, cómo controlar las compras inconformistas y reducir la fuga de ingresos y cómo crear una experiencia de compra estandarizada en toda la organización. Además, los requisitos de cumplimiento en torno al aprovisionamiento sostenible deben abordarse en función de la postura de sustentabilidad del proveedor en torno a la logística y la distribución. Un proceso eficiente y sostenible de la cadena de suministro con una huella de CO2 optimizada es un requisito empresarial, así como una necesidad social.
Este debate está intrínsecamente conectado con los desafíos y soluciones del siglo XXI relacionados con la excelencia en los procesos. La excelencia en los procesos es una jugada interseccional en la era de la transformación digital. Requiere una combinación de capacidades en torno a la optimización de procesos. La aplicación de tecnologías exponenciales para descubrir digitalmente las realidades de los procesos y transformar tecnológicamente esos procesos para obtener el mejor resultado. Además de definir y poner en funcionamiento el nivel adecuado de gobernanza en todos los niveles de la organización para una orquestación de valor eficiente y una mejora continua. Consideremos algunos ejemplos:
Una corporación estadounidense de ingeniería de materiales, líder mundial en la industria de semiconductores, ha estado impulsando la transformación financiera a través de la automatización en asociación con IBM para que el negocio pueda crecer, incluso con una plantilla financiera fija. Con el éxito del despliegue inicial de automatización, el enfoque se ha desplazado a la optimización de procesos adyacentes críticos para el negocio, por ejemplo, gestión de pedidos de servicio, cadena de valor inversa y más, para reducir el tiempo de ciclo y mejorar la calidad. Un ejercicio de minería de procesos que extrajo datos de SAP empresarial ayudó a medir el rendimiento de los KPI y definir la hoja de ruta de transformación.
En otro proyecto, una empresa multinacional estadounidense de servicios financieros aprovechó las capacidades de excelencia de procesos de IBM para investigar el proceso interno de transferencia de diarios que descubrió el potencial de reducción de hasta un 50 % en la tasa de repetición del trabajo y una reducción del 40 % en la tasa de rechazo.
Si bien los ejemplos son infinitos, el tema común es la transformación empresarial, el principal caso de uso de la oferta de IBM Process Excellence. En un mundo que aún se está recuperando del impacto de una pandemia, que enfrenta incertidumbres económicas, crisis geopolíticas y un cambio climático extremo, todo lo cual interrumpe las cadenas de valor tradicionales, la necesidad de una transformación a escala empresarial es un imperativo clave para los negocios globales. Las operaciones de servicios compartidos como finanzas, cadena de suministro, adquisiciones, recursos humanos y TI empresarial son los dominios horizontales relevantes para participar. Al mismo tiempo, los procesos de industrias enfocados con operaciones de oficina de front-to-back también son candidatos para la transformación priorizada por los propietarios de negocios (por ejemplo, préstamos, incorporación de clientes, reclamaciones, operaciones de fraude, etc.).
El proceso y la tecnología nunca han estado tan estrechamente vinculados. Los flujos de trabajo empresariales a menudo se distribuyen en todo el ámbito de aplicaciones, gestionados por diferentes equipos departamentales de TI y propietarios de procesos con un enfoque aislado. Con el avance de la tecnología de minería de procesos, ahora es posible virtualizar y visualizar el flujo de trabajo de extremo a extremo, extrayendo datos de ejecución de los sistemas de registro subyacentes (también conocidos como aplicaciones empresariales) e incluso aumentarlos con la vista de ejecución de tareas a nivel de escritorio local del operador de procesos, capturada digitalmente a través de la minería de tareas.
Esta visualización de procesos impulsada por la tecnología está revolucionando la forma en que vemos los procesos. Por primera vez, podemos ver procesos intrincados y complejos claramente en acción, identificando dónde operan de manera efectiva y dónde se pueden simplificar, optimizar y automatizar mejor.
La práctica de IBM Process Excellence aprovecha las principales herramientas de minería de procesos en todo el ecosistema y los socios de IBM. Esto incluye la herramienta IBM Process Mining, parte de la plataforma IBM® Cloud Pak for Business Automation, que ahora funciona con soluciones de aplicaciones de procesos de la oferta IBM Consulting Process Excellence.
La práctica de IBM Process Excellence también aprovecha nuestra asociación con Celonis y otras tecnologías de minería de procesos exigidas por el cliente para impulsar compromisos de consultoría para la transformación de procesos empresariales. Con nuestra infraestructura patentada de KPI de excelencia de procesos y el mecanismo de priorización de procesos impulsado por la automatización, estamos creando conjuntamente la hoja de ruta de transformación para nuestros clientes globales. Esto se acelera aún más a través de una suite de aplicaciones Process Excellence listas para usar y una plataforma COE digital para la gobernanza del ciclo de vida.
“Estoy realmente impresionado con el enfoque que ha adoptado el equipo de IBM. Es muy diferente de todo lo que he visto antes en que es muy completo y científico. Esto ayudaría a los líderes a tomar decisiones fáciles. Cuando mostramos los resultados a los stakeholders de nuestra empresa, no hubo ningún problema, y esto se debe a la calidad y solidez del enfoque. ~Jefe de optimización de procesos, banco multinacional
IBM Consulting proporciona una solución holística de transformación de procesos para nuestros clientes empresariales, como han señalado las principales firmas de analistas como IDC.
