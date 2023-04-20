Este debate está intrínsecamente conectado con los desafíos y soluciones del siglo XXI relacionados con la excelencia en los procesos. La excelencia en los procesos es una jugada interseccional en la era de la transformación digital. Requiere una combinación de capacidades en torno a la optimización de procesos. La aplicación de tecnologías exponenciales para descubrir digitalmente las realidades de los procesos y transformar tecnológicamente esos procesos para obtener el mejor resultado. Además de definir y poner en funcionamiento el nivel adecuado de gobernanza en todos los niveles de la organización para una orquestación de valor eficiente y una mejora continua. Consideremos algunos ejemplos:

En una corporación de ingeniería de materiales

Una corporación estadounidense de ingeniería de materiales, líder mundial en la industria de semiconductores, ha estado impulsando la transformación financiera a través de la automatización en asociación con IBM para que el negocio pueda crecer, incluso con una plantilla financiera fija. Con el éxito del despliegue inicial de automatización, el enfoque se ha desplazado a la optimización de procesos adyacentes críticos para el negocio, por ejemplo, gestión de pedidos de servicio, cadena de valor inversa y más, para reducir el tiempo de ciclo y mejorar la calidad. Un ejercicio de minería de procesos que extrajo datos de SAP empresarial ayudó a medir el rendimiento de los KPI y definir la hoja de ruta de transformación.

En una empresa multinacional de servicios financieros

En otro proyecto, una empresa multinacional estadounidense de servicios financieros aprovechó las capacidades de excelencia de procesos de IBM para investigar el proceso interno de transferencia de diarios que descubrió el potencial de reducción de hasta un 50 % en la tasa de repetición del trabajo y una reducción del 40 % en la tasa de rechazo.

Ejemplos adicionales