Liderazgo en IA

En cifras 65 000 Consultores capacitados en IA generativa

Nuestros consultores adoptan un enfoque colaborativo para crear, implementar y operar soluciones de IA generativa, adoptando múltiples modelos en múltiples nubes de líderes de industrias, lo que ayuda a los clientes a obtener los mejores resultados para su negocio.

 

 Más de 21 000 Profesionales de datos e IA calificados

IBM Consulting ha establecido un centro de excelencia para la IA generativa, ayudando a acelerar las transformaciones del negocio de más de 4000 de nuestros clientes con nuestra IA de nivel empresarial.

 3 Soluciones de IA generativa

Nuestro conjunto patentado de herramientas abarca desde un marco para escalar aplicaciones agénticas hasta una herramienta de IA generativa para crear una base de datos sólida y una plataforma de aceleración en la nube. Estas herramientas permiten que nuestros clientes obtengan valor con mayor rapidez.

Reconocimiento del mercado

Premios anuales Globee 2025 para la inteligencia artificial
AI Excellence Award, otorgado por los 2025 Globee Awards for AI 

IBM Consulting Advantage gana el Artificial Intelligence Excellence Award in Business Services de 2025.
Emerging Market Quadrant for Generative AI de Gartner
Gartner Emerging Quadrant for Gen AI Consulting and Implementation Services

IBM Consulting recibió las mejores puntuaciones por desplegar soluciones de IA generativa a medida a una velocidad, escala, costo, riesgo y valor óptimos.
2025 Silver Stevie Winner for New Service of the Year
2025 Silver Stevie Winner for New Service of the Year 

IBM gana el Silver Stevie Award por reinventar el mundo de la consultoría con IBM Consulting Advantage, su plataforma de prestación de servicios impulsada por IA.
IBM nombrada Adobe GenStudio Partner of the Year 2025
2025 Adobe Digital Experience GenStudio Partner of the Year

IBM Consulting recibió este premio por nuestra innovación a la hora de ayudar a los profesionales del marketing a maximizar sus inversiones en Adobe mediante el diseño de contenido y experiencias personalizadas impulsadas por IA.

Insights

Al adoptar la IA de forma estratégica, las organizaciones de atención médica pueden remodelar sus sistemas para satisfacer las crecientes demandas. Siga leyendo
Para triunfar de verdad con la IA y evitar que las ambiciones de marketing superen a las capacidades de ejecución, la transformación operativa fundamental no es negociable.

Conozca cómo diez industrias están aprovechando la IA para potenciar las oportunidades de negocio. Para que las industrias puedan aprovechar el potencial transformador de la IA, deben reinventar sus modelos de negocio y reconfigurar sus alianzas.

En este blog, aprenda a navegar por las complejidades de IA agéntica para que pueda usarlas en todo su potencial.

