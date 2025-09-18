Velotix, una startup fundada en 2021, crea soluciones de seguridad de datos para ayudar a las empresas a maximizar el impacto de sus datos. La plataforma de acceso a datos Velotix ayuda a las empresas a descubrir y unificar datos en silos, otorgar acceso a los datos a las personas adecuadas y automatizar la creación y aplicación de políticas sólidas.

El sistema central de la plataforma utiliza IA avanzada y analytics de comportamiento para evolucionar dinámicamente las políticas de acceso basadas en los cambiantes patrones de usuario y los requerimientos reglamentarios. El motor de IA patentado de Velotix ayuda a garantizar el cumplimiento de políticas a escala sin intervención manual repetida.

Para mejorar aún más la usabilidad y acelerar la adopción, Velotix buscó integrar un asistente conversacional en su solución. “Con la IA que admite consultas en lenguaje natural, damos a los usuarios la libertad de mantenerse enfocados en su trabajo, mientras que la aplicación inteligente de políticas se ejecuta silenciosamente en segundo plano”, dice Yoram Segal, director de tecnología y de IA en Velotix.