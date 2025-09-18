Velotix mejora su plataforma de acceso a datos enriquecida con IA mediante IBM watsonx
Velotix, una startup fundada en 2021, crea soluciones de seguridad de datos para ayudar a las empresas a maximizar el impacto de sus datos. La plataforma de acceso a datos Velotix ayuda a las empresas a descubrir y unificar datos en silos, otorgar acceso a los datos a las personas adecuadas y automatizar la creación y aplicación de políticas sólidas.
El sistema central de la plataforma utiliza IA avanzada y analytics de comportamiento para evolucionar dinámicamente las políticas de acceso basadas en los cambiantes patrones de usuario y los requerimientos reglamentarios. El motor de IA patentado de Velotix ayuda a garantizar el cumplimiento de políticas a escala sin intervención manual repetida.
Para mejorar aún más la usabilidad y acelerar la adopción, Velotix buscó integrar un asistente conversacional en su solución. “Con la IA que admite consultas en lenguaje natural, damos a los usuarios la libertad de mantenerse enfocados en su trabajo, mientras que la aplicación inteligente de políticas se ejecuta silenciosamente en segundo plano”, dice Yoram Segal, director de tecnología y de IA en Velotix.
Velotix tiene una profunda experiencia interna en IA y gobernanza de políticas, pero optó por aumentar sus capacidades con la infraestructura de IA confiable de IBM para reducir el tiempo de desarrollo y optimizar la escalabilidad. Crear el asistente conversacional de forma independiente habría llevado meses, por lo que el equipo recurrió a la cartera de productos de IA de IBM® watsonx para un despliegue rápido y seguro.
La clave de esta decisión fue la flexibilidad del despliegue on premises para los modelos de IA de IBM® watsonx. Esta flexibilidad es un requisito crítico en industrias reguladas, como las de finanzas y atención médica. “Los clientes deben mantener el control total sobre cómo la IA interactúa con sus datos confidenciales”, explica Segal.
IBM también ofreció tranquilidad. “Tener la tecnología de IBM tras bambalinas es un multiplicador de credibilidad”, dice Segal. “Es como poner una etiqueta de 'IBM en el interior' en nuestro producto”.
Junto con IBM® Client Engineering, Velotix creó un asistente de lenguaje natural capaz de generar y validar políticas, verificar el cumplimiento y optimizar el acceso, todo ello utilizando plataformas familiares, como Slack y Outlook.
Velotix siguió siendo el factor de la innovación, mientras que los productos de IBM, como IBM® watsonx Orchestrate, IBM® watsonx e IBM® watsonx.data, ayudaron con la integración de nivel empresarial y el rápido tiempo de creación de valor.
Con watsonx y los expertos de IBM® Client Engineering, Velotix lanzó un asistente de IA completamente funcional en solo un mes, lo que reduce el tiempo de desarrollo en más del 80 %. Sin esta colaboración, el proceso podría durar seis meses o más.
Se espera que el asistente de IA incorporado reduzca los costos de cumplimiento entre un 60 % y un 70 % y las tareas manuales hasta en un 95 %. Debido a que el asistente opera utilizando herramientas familiares del lugar de trabajo, los clientes disfrutan de una experiencia con cero interrupciones y de un valor inmediato.
“Nuestra plataforma reduce el acceso a los datos y los plazos de cumplimiento de normas de meses a minutos”, dice Segal. “IBM watsonx acelera nuestra entrega, pero la inteligencia detrás de la plataforma es toda Velotix. Desde el primer día, nuestros clientes pueden hablar con sus datos como si hablaran con un colega, y el asistente se encarga del resto”.
De cara al futuro, Velotix también está explorando la integración de IBM® Quantum para fortalecer aún más sus ofertas de seguridad de datos, reforzando su compromiso de mantenerse a la vanguardia de la innovación. “Junto con IBM, estamos asegurando el futuro de los datos empresariales”, concluye Segal.
