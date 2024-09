Las tasas de deserción estudiantil son altas en las universidades de los Estados Unidos: un estudio reciente muestra que solo el 54,8 por ciento de los estudiantes completan su título en seis años. La University of Florida (UF) tiene la misión de combatir esta tendencia, al ayudar a más estudiantes a completar sus cursos de estudio y fortalecer la reputación de la universidad en cuanto a la excelencia académica.

"Nuestro objetivo en la University of Florida es garantizar que los estudiantes alcancen todo su potencial para que puedan construir un futuro brillante para ellos mismos y sus familias", explicó Dave Gruber, director de información asociado de la UF. "Para ello, no solo nos enfocamos en mantener a los estudiantes inscritos en sus cursos, sino también en ayudarlos a triunfar a lo largo del tiempo que estudien en la University of Florida".

Al igual que la mayoría de las instituciones, la UF tiene acceso a grandes cantidades de datos de estudiantes, incluidos datos demográficos, calificaciones anteriores de la educación preparatoria y calificaciones actuales del curso. Con el auge de los sistemas de aprendizaje en línea, también tiene acceso a nuevas fuentes de datos, incluidos los detalles sobre los hábitos de estudio de cada estudiante. Por ejemplo, ahora es posible monitorear cuánto tiempo pasan los estudiantes viendo videoconferencias, leyendo literatura del curso y trabajando en tareas.

El equipo de analytics de la universidad se dio cuenta de que la combinación de todas estas fuentes de información podría revelar patrones y conocimientos que serían la clave para mantener a los estudiantes en la universidad y ayudarlos a alcanzar su máximo potencial.

"Sabíamos que podríamos hacer un uso mucho mejor de los datos que tenemos", continuó Gruber. “Por ejemplo, si podemos identificar qué estudiantes se están quedando atrás, podemos hacer intervenciones más tempranas y más específicas para volver a encarrilarlos. Cuanto antes podamos decir que un estudiante necesita apoyo, mayores son las posibilidades de que podamos mantenerlos comprometidos y ayudarlos a progresar”.



Para ayudar a todos los departamentos de la universidad a tomar decisiones basadas en datos para mejorar los resultados de los estudiantes, la University of Florida decidió que necesitaba poner la información a disposición más fácilmente de un público más amplio de usuarios.



"Nuestra plataforma de analytics existente se centró en apoyar a los usuarios de finanzas y recursos humanos, que son naturalmente gente de datos", dijo Gruber. "Queríamos hacerlo más accesible para administradores y profesores proporcionando una interfaz más moderna e intuitiva".



En algunos casos, los usuarios ya habían comenzado a usar herramientas modernas de visualización de datos para obtener información estratégica sobre sus datos en el nivel departamental, pero la universidad sabía que un enfoque más centralizado sería una mejor estrategia a largo plazo.



"La complejidad de administrar la seguridad de la información y la privacidad de los datos está creciendo año tras año", explicó Gruber. "Analizar y visualizar la información es solo la mitad del problema; también necesitamos un marco sólido de gobernanza de datos para proteger a la universidad contra los riesgos regulatorios y de reputación. Eso significa que una plataforma de clase empresarial es el único camino a seguir”.