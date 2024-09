Después de migrar a la versión más reciente de Db2 Analytics Accelerator, Mohammed dice que "Las consultas se ejecutan mucho más rápido. Las consultas que antes tardaban 20 minutos terminan en segundos. Los programas por lotes que solían tardar horas terminan en minutos”.

Esta velocidad ayuda a Mohammed y a su equipo a responder más rápidamente a las solicitudes del Ministerio. Muchos informes requieren varias iteraciones y, si cada iteración tarda 20 minutos, el personal puede tardar varias horas hasta un día en completar un informe. "Ahora, si un gestor solicita un informe en una hora, puedo entregarlo", dice Mohammed. "La velocidad del Db2 Analytics Accelerator for z/OS es absolutamente increíble".

La función de sincronización integrada ha reducido la latencia de replicación de datos de tres minutos a unos tres segundos. Esto significa que los paneles que utilizan Db2 Analytics Accelerator ahora muestran datos casi en tiempo real. Dado que la tecnología de sincronización integrada se basa en la tecnología del procesador de información integrado (zIIP) de IBM® z Systems, el uso general de la CPU del procesador en el sistema z/OS del Ministerio ha disminuido, lo que reduce los costos de procesamiento.

El Ministerio planea continuar beneficiándose de la velocidad y el rendimiento del Db2 Analytics Accelerator for z/OS agregando más tablas y consultas en el futuro. Es importante que el Ministerio mantenga su base de datos Db2 for z/OS funcionando sin problemas. Cuando se le preguntó por los tipos de cargas de trabajo que pueden beneficiarse de la base de datos Db2 for z/OS y del Db2 Analytics Accelerator, Azeem respondió: "Nuestra base de datos Db2 for z/OS es capaz de hacerlo todo". El Ministerio está estudiando la posibilidad de utilizar Db2 Analytics Accelerator para cargas de trabajo de analytics de datos y aprendizaje automático.