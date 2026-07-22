Cuando nos propusimos reinventar nuestra forma de trabajar, no agregamos la IA a los sistemas existentes. Separamos esos sistemas (proceso por proceso, herramienta por herramienta, suposición por suposición) y los reconstruimos con una estrategia híbrida por diseño que prioriza la IA. Los sistemas y dominios se convirtieron tanto en laboratorio como en lección.

Mientras parte del mundo debatía acerca de la IA empresarial, nosotros la depurábamos trabajando en cómo funciona en flujos de trabajo reales, bajo restricciones reales.

Las insights de esta iniciativa que duró años han transformado departamento tras departamento, generando un cambio duradero en IBM. Las aplicaciones pueden parecer rutinarias, pero los resultados son todo lo contrario. Casos de uso comunes que generan resultados extraordinarios.

Este es nuestro experimento vivido.