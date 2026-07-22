Desbloquear más de 4500 millones de dólares en productividad
IBM impulsa un cambio real con su experiencia en la IA, nube híbrida, automatización y consultoría

Esta es una historia real de transformación interna. No es un progreso lineal. No es una historia de éxito censurada. Es un progreso obtenido con el tiempo a través de la presión, la duda y la claridad ganada con esfuerzo. Descubrimientos que revelaron cómo es la transformación real: datos con empatía, métricas con voz e IA determinada por insights.

Así es como IBM se reconfiguró (a nivel operativo, funcional, técnico y logístico) para operar con la IA, la automatización y la innovación en el núcleo.
Tres personas en una oficina comentando notas adhesivas en una pizarra junto a escritorios
Lo aburrido es hermoso 

Cuando nos propusimos reinventar nuestra forma de trabajar, no agregamos la IA a los sistemas existentes. Separamos esos sistemas (proceso por proceso, herramienta por herramienta, suposición por suposición) y los reconstruimos con una estrategia híbrida por diseño que prioriza la IA. Los sistemas y dominios se convirtieron tanto en laboratorio como en lección.

Mientras parte del mundo debatía acerca de la IA empresarial, nosotros la depurábamos trabajando en cómo funciona en flujos de trabajo reales, bajo restricciones reales.

Las insights de esta iniciativa que duró años han transformado departamento tras departamento, generando un cambio duradero en IBM. Las aplicaciones pueden parecer rutinarias, pero los resultados son todo lo contrario. Casos de uso comunes que generan resultados extraordinarios.

Este es nuestro experimento vivido. 
Explore la transformación

La transición de IBM hacia un área de RR. HH impulsada por IA no fue lineal. La experiencia dejó en claro una verdad: el progreso supera a la perfección. Rediseñada para las personas, no por moda pasajera, AskHR convirtió un dominio heredado en una función preparada para escalar.

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Ilustración abstracta de dos siluetas de perfil, globos de diálogo, bolígrafos y papeles

El soporte de TI se vio agobiado por procesos redundantes. AskIT, un asistente de IA que aprende y resuelve problemas, cambió el curso. La función de TI de IBM se convirtió en un centro de autoservicio, donde AskIT resuelve el 86 % de los problemas rutinarios.

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Ilustración abstracta de dos monitores de computadora conectados por un puente azul

Los vendedores de IBM estaban estancados por la sobrecarga del sistema. El manejo de múltiples herramientas de ventas aisladas generó una gran complejidad administrativa. Luego vino AskSales, un salvavidas de la IA desarrollado conjuntamente y de manera interna para reducir el desperdicio, automatizar tareas básicas y convertir un laberinto en una vía rápida hacia el éxito del vendedor.  

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Archivero abierto con carpetas colgantes debajo de un reloj redondo.

Un experimento audaz y centrado en el futuro se está desarrollando en el sandbox del CIO. La visión definitiva es AskIBM, una puerta de enlace impulsada por IA para todo lo relacionado con IBM. La versión beta ya se muestra prometedora al aportar coherencia a la complejidad y continuar redefiniendo el futuro de nuestra empresa.

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Ilustración de una cápsula descendiendo en un paracaídas rojo