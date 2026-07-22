La transición de IBM hacia un área de RR. HH impulsada por IA no fue lineal. La experiencia dejó en claro una verdad: el progreso supera a la perfección. Rediseñada para las personas, no por moda pasajera, AskHR convirtió un dominio heredado en una función preparada para escalar.
El soporte de TI se vio agobiado por procesos redundantes. AskIT, un asistente de IA que aprende y resuelve problemas, cambió el curso. La función de TI de IBM se convirtió en un centro de autoservicio, donde AskIT resuelve el 86 % de los problemas rutinarios.
Los vendedores de IBM estaban estancados por la sobrecarga del sistema. El manejo de múltiples herramientas de ventas aisladas generó una gran complejidad administrativa. Luego vino AskSales, un salvavidas de la IA desarrollado conjuntamente y de manera interna para reducir el desperdicio, automatizar tareas básicas y convertir un laberinto en una vía rápida hacia el éxito del vendedor.
Un experimento audaz y centrado en el futuro se está desarrollando en el sandbox del CIO. La visión definitiva es AskIBM, una puerta de enlace impulsada por IA para todo lo relacionado con IBM. La versión beta ya se muestra prometedora al aportar coherencia a la complejidad y continuar redefiniendo el futuro de nuestra empresa.