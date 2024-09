IBM Cloud Pak for Data no existía cuando GCDO creó su CEDP. IBM Data e AI, la unidad de negocio que desarrolla IBM Cloud Pak for Data, lo creó para ayudar a las empresas a modernizar la forma en que recopilan, organizan y analizan datos para infundir IA. IBM Cloud Pak for Data sirve como una plataforma unificada de IA y datos de nube híbrida.

La plataforma IBM Cloud Pak for Data incluye un conjunto de servicios y varias extensiones a las que se puede acceder según sea necesario. Esto hace que la plataforma presente un costo inferior para los clientes, que ya no necesitan numerosos y costosos productos independientes. También hace que la plataforma sea flexible para los usuarios: no hay un modelo prescriptivo por dónde empezar.

Para GCDO, esta flexibilidad para planificar y organizar sus transiciones era esencial. Al ejecutar sistemas existentes en paralelo con IBM Cloud Pak for Data hasta que estén listos para cambiarse a la nueva plataforma, GCDO puede realizar transiciones sin interrumpir los procesos existentes.

GCDO comenzó a utilizar el conjunto de servicios de IA dentro de IBM Cloud Pak for Data, incluido IBM® Watson Studio. IBM Watson Studio se ejecuta en las instalaciones y en la nube, analizando datos con la solución IBM® Db2 Big SQL.

IBM Watson Studio permite a los analistas y científicos de datos de GCDO realizar análisis sin poner en marcha entornos personalizados, que es como operaban en el pasado. Esta característica convierte a IBM Watson Studio en uno de los servicios más utilizados de GCDO dentro de IBM Cloud Pak for Data.

Líder global de Client 360, IBM Global Chief Data Office

A noviembre de 2020, GCDO tenía 600 usuarios registrados que accedieron a IBM Watson Studio. En un día promedio, el servicio tiene hasta 300 tiempos de ejecución activos. GCDO anticipa que esta base de usuarios aumentará a medida que se corra la voz.

“IBM Cloud Pak for Data es fundamental en el avance de nuestra CEDP”, dice Inderpal Bhandari, director global de datos en IBM. “Por ejemplo, Watson Studio permite a nuestros 600 científicos de datos y profesionales desarrollar 9000 modelos de IA al menos dos veces rápido”.

GCDO también utiliza la tecnología IBM Watson Studio para habilitar partes de su IBM Recommendation & Insights System (IRIS). Esta plataforma de analíticas de ventas sugiere ofertas para proponer a clientes específicos. Y sugiere a los clientes que se acerquen con determinadas ofertas. GCDO y Chief Analytics Office (CAO) de IBM colaboran estrechamente en esta impactante solución.

Las recomendaciones e insights provienen de modelos de aprendizaje automático alimentados por fuentes de datos internas y externas. IBM Watson Studio permite a los científicos de datos desarrollar y probar nuevos modelos de IA rápidamente. Con más velocidad, vienen más experimentos de modelado y oportunidades para aprovechar nuevos conjuntos y combinaciones de datos.

Esta mayor velocidad de desarrollo de modelos conduce directamente a modelos significativamente mejorados para la producción. Desde 2017, IRIS ha aumentado las oportunidades de pipeline de ventas de la empresa en más de 5 000 000 USD, al tiempo que ofrece eficiencias significativas a los vendedores.

GCDO utiliza otros conjuntos de herramientas IBM Cloud Pak para datos en su solución Client360. Client360 unifica datos internos y externos y realiza análisis avanzados de IA. El análisis le da a IBM una visión holística de sus clientes, lo que permite a los vendedores identificar oportunidades y diseñar estrategias de ventas efectivas.

Client360 usa casi la mitad de las funcionalidades de la plataforma IBM Cloud Pak for Data. Además de IBM Watson Studio, Client360 utiliza las soluciones IBM® DataStage, IBM Db2 Warehouse, IBM watsonx Assistant e IBM Watson Natural Language Understanding . Estas herramientas proporcionan una variedad de servicios de ingestión, gobernanza, ciencia de datos e interfaz de usuario de lenguaje natural.

La solución opera a escala y prestará servicios a 30 000 usuarios en 2020. También es rápida y responde a más de 550 000 llamadas API con tiempos de respuesta inferiores a un segundo.

“Con IBM Cloud Pak for Data, GCDO migró rápidamente los datos a la nube pública y realizó análisis de IA”, dice Peter Herr, líder global de Client 360 en GCDO. “Entregamos resultados en la mitad del tiempo que hubiera tomado sin las herramientas. Y deleitamos a nuestros usuarios con mayor rapidez”.