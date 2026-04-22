En 2020, DA llevó a cabo un proyecto para reemplazar su solución SIEM anterior. Si bien la planificación comercial de cada organización necesita una estrategia sólida de ciberseguridad, no se puede subestimar la importancia para una organización que brinda servicios bancarios centrales para cooperativas de crédito, bancos y otras instituciones financieras. Tras un exhaustivo proceso de evaluación, DA adjudicó un contrato a Vectra para sustituir su solución SIEM actual por QRadar, que se ejecuta en un entorno virtualizado y utiliza almacenamiento FlashSystem.

Tanto en las pruebas iniciales de evaluación comparativa como en el uso en vivo, el despliegue de QRadar ha demostrado ser una herramienta extremadamente eficaz y poderosa para investigar eventos relacionados con la seguridad. El despliegue de los componentes de QRadar dentro de un clúster de VMware ofrece muchos beneficios: una huella física más pequeña y menores costos de energía con mayor flexibilidad y escalabilidad futura. Al incorporar el almacenamiento FlashSystems con tecnología IBM FCM, DA se beneficia de soluciones diseñadas para un alto rendimiento y confiabilidad.

Mediante una combinación de capacidades de optimización de índices de QRadar y una plataforma de almacenamiento de alto rendimiento, DA ha podido reducir significativamente los tiempos de ejecución de consultas comunes de minutos a segundos. Esto ha dado lugar a mejoras demostrables en todos los tipos de casos de uso de SIEM en DA, incluida la respuesta a incidentes, las revisiones periódicas del entorno y la elaboración de informes. Un análisis de eventos de seguridad más rápido da como resultado una mejor clasificación y respuesta a incidentes, lo que se sabe que reduce el impacto general. Las revisiones más rápidas del entorno reducen el tiempo y la frustración de los analistas de seguridad, creando más tiempo para trabajo productivo.

Mediante la adopción de la tecnología QRadar e IBM FlashCore, DA ahora ejecuta análisis e informes de incidentes en fracciones del tiempo que la solución SIEM anterior era capaz de hacer. Cuando el costo promedio de una filtración de datos es de millones de dólares, el valor para el negocio de cualquier solución que ayude a ofrecer tasas de detección más rápidas es evidente, lo que brinda ahorros potenciales en términos de tiempo y dinero.

Si bien el despliegue de controladores de almacenamiento FlashSystem equipados con FCM es un factor importante, es demasiado simplista afirmar que esa es la única razón de las mejoras de rendimiento. Las ganancias de rendimiento también pueden atribuirse al propio producto QRadar, especialmente con respecto a sus capacidades de gestión de índices. Independientemente de las causas de los niveles de mejora del rendimiento, la combinación de tecnologías de IBM ha demostrado en el caso de DA ser muy eficaz para cumplir con las metas y objetivos de seguridad de la organización.