Los ciberataques ya no son solo un problema de TI: son un desafío de infraestructura con consecuencias operativas, financieras y de cumplimiento directas. En 2025, el costo promedio de una filtración de datos alcanzó los 4.44 millones de dólares a nivel mundial y superó los 10 millones de dólares en Estados Unidos, mientras que nuevas regulaciones como DORA, NIS2 e HIPAA exigen mayores capacidades de resiliencia.

Las defensas tradicionales ya no son suficientes. Los atacantes ahora apuntan directamente a los sistemas de copia de seguridad y recuperación; las interrupciones causadas por sistemas de almacenamiento obsoletos pueden costar millones por hora, y las amenazas impulsadas por IA se mueven más rápido de lo que la detección puede responder.

Esta playbook proporciona a los responsables de infraestructura una estrategia de resiliencia impulsada por IA que:

Protege los datos críticos con puntos de recuperación inmutables y aislados.

Detecta anomalías en segundos, no en horas, mediante IA y analytics de comportamiento.

mediante IA y analytics de comportamiento. Automatiza los flujos de trabajo de recuperación para restaurar las operaciones de forma rápida y limpia.

Reduce los costos operativos a través de la automatización inteligente y los insights predictivos.

Garantiza el cumplimiento de los mandatos globales en evolución a través del monitoreo continuo y la elaboración de informes listos para auditorías.

Descargue el Playbook de resiliencia cibernética ahora: complete el formulario para obtener acceso y aprender a transformar su infraestructura en un sistema de defensa unificado e integral que resiste las amenazas actuales y acelera la recuperación.