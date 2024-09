La pandemia de COVID-19 causo interrupciones en las vidas y negocios en todo el mundo en 2020; para la empresa de alquiler de autos Booking Group y sus colaboradores, la pandemia resultó en escasez de existencias de autos de alquiler y una demanda tremendamente fluctuante a medida que se reiniciaron los viajes. A pesar del caos del mercado, Booking Group quería crecer. Booking Group ha sido un importante proveedor y líder de transporte de alquiler en todo el mundo desde hace 12 años, y ofrece sus servicios en más de 150 países. Booking Group había seleccionado previamente una plataforma patentada de una sola nube que carecía del potencial para el desarrollo de aplicaciones de código abierto y nativas de la nube. A la empresa le preocupaban los formatos patentados y la dependencia de los proveedores en su plataforma única en la nube. Para reducir su dependencia de un único proveedor en la nube, Booking Group decidió investigar la nube de código abierto con una opción para crear aplicaciones nativas de la nube diseñadas específicamente para la nube. Booking Group buscaba un proveedor con un modelo híbrido multinube que permitiera desplegar cargas de trabajo críticas, como reservas e informes financieros, en varias nubes. Los objetivos de la empresa también incluían el acceso a aplicaciones nativas de código abierto y en la nube para construir la flexibilidad que necesitaba para satisfacer sus necesidades comerciales dinámicamente cambiantes. Otras prioridades estaban asegurando que la empresa tuviera acceso a datos en tiempo real para mantenerse al día con la creciente demanda de vehículos de alquiler y para lidiar con los precios de fluidos basados en la escasez. Agregar aplicaciones nativas de la nube como microservicios también permitiría a la empresa proporcionar actualizaciones de código más rápidas sin intervenir en toda la aplicación. Migrar sus cargas de trabajo críticas, como las reservas y los informes financieros, a un proveedor de nube de código abierto ayudaría a Booking Group a aprovechar las ventajas de las aplicaciones nativas de la nube. Booking Group también podría obtener la flexibilidad para mover cargas de trabajo en función de sus propias necesidades comerciales que cambian dinámicamente.

Modelo híbrido multinube El entorno se aprovisionó en solo 4 meses Presencia global Booking Group tiene 20.000 ubicaciones en todo el mundo

Mediante la colaboración con IBM Cloud, nos interesaba obtener un alcance de tecnologías más amplio. Además, preferimos aplicar nuestras cargas de trabajo dentro de un entorno de código abierto y con tecnologías nativas de la nube de uso común. Igor Demchakov Co-founder and Chairman of the Board Booking Group

Aplicaciones atractivas en la nube abiertas y nativas de la nube Booking Group recurrió a IBM para que le ayudara a adoptar, desplegar, implementar y gestionar una nueva estrategia flexible de nube híbrida. Debido a que IBM Cloud® se basa en una tecnología de código abierto, respaldará la agilidad que Booking Group necesita para satisfacer las demandas de alquiler de los clientes y la capacidad de adaptarse rápidamente a la volatilidad de los precios impulsada por la fluctuación de las existencias de alquiler. Booking Group también puede incorporar fácilmente tecnologías nativas de la nube en su nuevo entorno, junto con la capacidad de agregar el desarrollo de aplicaciones nativas de la nube a su caja de herramientas. Poner a trabajar aplicaciones nativas de la nube con tecnología de código abierto facilita la accesibilidad y la portabilidad de los datos. IBM Cloud cumplió con todos los requisitos de la empresa y dejó espacio para el crecimiento. La estrategia de nube híbrida abierta admite la implementación de cargas de trabajo en múltiples nubes y también proporciona eficiencias mediante las cuales Booking Group podría optar por construir un marco de integración y operaciones comunes en la nube. IBM Cloud también ofrece una plataforma en la nube de pila completa con más de 170 productos y servicios que cubren datos, almacenamiento, contenedores, IA, internet de las cosas (IoT), redes y blockchain para dar soporte al crecimiento futuro. Booking Group trabajó con IBM para crear la solución tecnológica que respaldara su nueva y flexible estrategia multinube. Juntos, Booking Group e IBM decidieron basarse en IBM Cloud e IBM Cloud Kubernetes Service, además de IBM® Virtual Private Network(VPN) en IBM Cloud Virtual Server for Virtual Private Cloud (VPC). IBM Cloud Databases for PostgreSQL sirve como base de datos para la solución. IBM Cloud se basa en estándares abiertos para proporcionar flexibilidad, portabilidad y servicios en la nube que se pueden habilitar mediante API abiertas. IBM ha sido una fuerza impulsora en la evolución de la tecnología de código abierto, lo que ayuda a las empresas a crear, adoptar y escalar la fuente abierta para cumplir con sus objetivos comerciales. Booking Group eligió Kubernetes para ofrecer un servicio de contenedores Docker totalmente gestionado basado en Open Container Initiative (OCI), que utiliza un estándar de contenedores abierto del sector. Kubernetes permite la programación inteligente, el escalamiento horizontal y la reparación automática. La empresa puede implementar aplicaciones en contenedores en un grupo de hosts de cómputo y gestionarlos fácilmente. La VPN proporcionada por IBM permite a la empresa elegir entre varios puntos de acceso VPN, cada uno asociado con un centro de datos o punto de presencia de red. Booking Group puede iniciar sesión en IBM Cloud desde cualquiera de los portales de centros de datos VPN de todo el mundo. Booking Group eligió IBM Cloud Databases for PostgreSQL por su flexibilidad y eficiencia extrema mediante la ejecución de análisis de datos profundos y extensos en múltiples tipos de datos, incluidos datos estructurados y no estructurados. IBM recomendó que Booking Group utilice Virtual Servers for VPC para sus redes aisladas lógicamente donde se implementan recursos de cómputo, almacenamiento y redes en la nube. Las VPC de IBM consisten en máquinas virtuales (VM) dentro de la infraestructura de VPC de IBM, que es una creación de nube pública. Debido a que la VPC es una red lógicamente aislada, es decir, una red privada, dentro de la nube pública, los datos y las aplicaciones de la empresa no se mezclan ni comparten espacio con ninguna otra cuenta de cliente. Esto significa que Booking Group puede implementar espacios privados seguros mediante una infraestructura de un solo inquilino dentro de la nube pública de múltiples inquilinos. La empresa conserva el control total sobre cómo se accede a los recursos y las cargas de trabajo, y por quién.

Fue crucial conservar la posibilidad de trasladar las cargas de trabajo sin dificultades a un proveedor diferente en la nube. Igor Demchakov Co-founder and Chairman of the Board Booking Group

Equilibrar el inventario para un mejor servicio al cliente Booking Group logró acceso directo a los productos y ofertas de IBM Cloud que se integraban perfectamente con sus sistemas. Gracias al enfoque nativo de la nube y de código abierto, la empresa conservó la opción de trasladar sin dificultad cargas de trabajo a diferentes nubes en función de las necesidades comerciales. Poner las aplicaciones nativas de la nube a trabajar con tecnología de código abierto también le dio a la empresa la capacidad de crear y actualizar aplicaciones rápidamente. Booking Group tardó solo cuatro meses en poner a disposición todo el entorno. Los equipos de IBM Cloud y Booking Group establecieron una transferencia gradual de la carga de trabajo durante la etapa de solución empresarial analítica para cumplir con este objetivo. La empresa ahora puede implementar cargas de trabajo de forma segura para reservaciones, informes e información financiera, entre otros. Booking Group ahora tiene acceso a datos que ofrecen información sobre la demanda actualizada de alquiler de automóviles, lo que permite a la empresa realizar ajustes de inventario en tiempo real. Este insight de la demanda y las existencias ha supuesto un beneficio inmediato para los clientes. Booking Group puede asignar automóviles según la ubicación y la demanda de los clientes para satisfacer las necesidades anticipadas. Con este enfoque, Booking Group puede seguir siendo ágil y proporcionar la mejor experiencia para sus clientes. IBM Cloud aplica capacidades de protección de datos líderes en el mercado para proporcionar un entorno amplio en seguridad para datos en reposo, en movimiento y en uso. Booking Group y sus colaboradores pueden lograr una seguridad continua para las aplicaciones y cargas de trabajo empresariales con aislamiento y gestión de acceso integrados.