Con la observabilidad impulsada por IA, API Holdings, detrás de PharmEasy, Thyrocare y Retailio, mejora el tiempo de actividad, acelera la innovación y mejora la eficiencia de los desarrolladores
API Holdings Limited (API), la compañía matriz detrás de marcas líderes de atención médica digital como PharmEasy, Thyrocare y Retailio, desempeña un papel crítico en la prestación de servicios de atención médica a millones de consumidores y empresas a lo largo de la India. A medida que la organización escaló sus operaciones y diversificó sus ofertas, el ámbito de aplicación de API, basado en una arquitectura dinámica de microservicios, se volvió cada vez más complejo.
Mantener el rendimiento, la disponibilidad y la agilidad en este entorno requería una mayor visibilidad, una respuesta más rápida a los incidentes y una gestión proactiva. Para respaldar la continuidad de negocio y ofrecer experiencias del cliente fluidas, la API necesitaba una solución de observabilidad que pudiera monitorear su pila de tecnología de extremo a extremo en tiempo real y capacitar a los equipos de ingeniería para actuar con rapidez y decisión.
Para satisfacer estas necesidades, API colaboró con IBM para implementar IBM Instana Observability—una plataforma de Observabilidad impulsada por IA. API desplegó IBM Instana en sus actividades principales, obteniendo visibilidad full stack en tiempo real de sus sistemas distribuidos.
La interfaz fácil de usar de la plataforma, combinada con alertas automatizadas y análisis rápido de causa principal, transformó la forma en que los equipos de ingeniería de API administran las Operaciones y los incidentes del sistema. Al lograr una integración perfectamente con las herramientas de colaboración y automatización existentes, Instana ahora funciona como el centro de comando de administración de incidentes de la organización, a fin de impulsar tanto la confiabilidad como la agilidad.
Este cambio ha permitido que los equipos se centren en la innovación y, al mismo tiempo, garanticen servicios digitales de atención médica ininterrumpidos para los clientes.
Desde la implementación de Instana, la API ha reducido el tiempo medio de resolución (MTTR) de los problemas del sistema hasta en un 30 %, mejorando significativamente el tiempo de actividad de la aplicación y la experiencia del usuario. Los equipos de desarrollo ahora tienen mayor ancho de banda para enfocarse en crear y lanzar nuevos servicios más rápido, contribuyendo directamente al crecimiento del negocio de API.
Ahora que la observabilidad está incorporada en sus operaciones, API tiene una base escalable para respaldar su futura expansión y su estrategia digital en evolución. La colaboración con IBM no solo fortaleció la resiliencia operativa de API, sino que también reforzó su capacidad para innovar con confianza en el cambiante sector de la atención médica digital.
API Holdings Limited, establecida en 2019, es la plataforma de atención médica digital líder de la India y opera un ecosistema integral que aborda diversas necesidades de atención médica. La cartera de productos de la compañía incluye marcas conocidas como PharmEasy, Docon, Thyrocare, Retailio y Aknamed. Bajo estas marcas, API ofrece una gama de servicios, que incluyen entrega a domicilio de medicamentos con y sin receta, teleconsultas y pruebas diagnósticas. La misión de la compañía es hacer que la atención médica de calidad sea accesible y asequible en toda la India mediante la integración de la tecnología con los servicios de atención médica.
