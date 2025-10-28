API Holdings Limited (API), la compañía matriz detrás de marcas líderes de atención médica digital como PharmEasy, Thyrocare y Retailio, desempeña un papel crítico en la prestación de servicios de atención médica a millones de consumidores y empresas a lo largo de la India. A medida que la organización escaló sus operaciones y diversificó sus ofertas, el ámbito de aplicación de API, basado en una arquitectura dinámica de microservicios, se volvió cada vez más complejo.

Mantener el rendimiento, la disponibilidad y la agilidad en este entorno requería una mayor visibilidad, una respuesta más rápida a los incidentes y una gestión proactiva. Para respaldar la continuidad de negocio y ofrecer experiencias del cliente fluidas, la API necesitaba una solución de observabilidad que pudiera monitorear su pila de tecnología de extremo a extremo en tiempo real y capacitar a los equipos de ingeniería para actuar con rapidez y decisión.