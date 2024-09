Desde su lanzamiento suave en 2018, el ACIC for Financial Services ha prestado servicios a casi 30 empresas financieras de Fortune 100, y ha llevado a cabo más de 45 seminarios de descubrimiento. Los clientes han visto un valor inmediato en la posibilidad de utilizar los proyectos técnicos del ACIC para acelerar su preparación operativa y adquirir experiencia práctica en nubes híbridas y múltiples. No se trata solo de diagramas de arquitectura en diapositivas, a los que tan acostumbrado está el personal informático de todas las empresas. Según Greber: "Un cliente me dijo: 'Esas diapositivas tan bonitas están muy bien, pero la capacidad de materializarlas es aún mejor'. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso nos dedicamos a esto".

En la actualidad, el ACIC for Financial Services presta servicio principalmente a empresas europeas, pero es accesible en todo el mundo a través de todos los empleados de Accenture. De cara al futuro, Accenture espera incorporar más clientes de otras regiones. Además, la empresa añadirá continuamente las mejores tecnologías híbridas y de nube a la cartera de ACIC for Financial Services, incluida IBM Cloud for Financial Services. De hecho, ya está explorando cómo utilizar otras capacidades de IBM Cloud Pak for Watson AIOps, así como el software Turbonomic, para ayudar a automatizar la gestión de operaciones.