Ven a construir tu propio camino como un IBMer.
Explora todas las formas en que puedes usar tus habilidades para marcar el ritmo de la innovación, potenciar los resultados y crear un mundo mejor.
Únete a nosotros como experto en IA y watsonx y trabaja en proyectos interesantes para crear conjuntamente el futuro de la IA empresarial. Determina la forma en que las organizaciones construyen, gobiernan y escalan la IA en escenarios de nube híbrida.
Ayuda a los negocios a acelerar su recorrido multinube al combinar la cartera flexible de nube híbrida de Red Hat con nuestra tecnología y ecosistema abierto de socios estratégicos.
Ayuda a las empresas a acelerar su transformación híbrida multinube y de IA combinando la cartera flexible de nube híbrida de Red Hat con nuestra tecnología y ecosistema abierto de socios estratégicos.
Ayuda a transformar los datos de nuestros clientes en valor tangible para el negocio analizando información, comunicando resultados y construyendo bases de datos confiables que permitan una adopción de IA responsable en entornos de nube híbrida.
Participa en el diseño de los productos y sitios web más fundamentales de IBM colaborando con diseñadores y desarrolladores para combinar arte, tecnología y capacidades de IA integradas de forma cuidadosa.
Desde marketing hasta RR. HH., desde finanzas hasta adquisiciones: desarrolla su carrera ayudando a miles de IBMers. Apoya la adopción de herramientas impulsadas por IA que hacen que nuestras operaciones internas sean más inteligentes y eficientes.
Ven a trabajar con una amplia gama de tecnologías y habilidades: desde redes y administración de sistemas hasta automatización e integración de la IA. Ayuda a los clientes a crear una infraestructura de nube híbrida resiliente que impulse sus cargas de trabajo más críticas.
Impulsa la innovación en IBM mediante el desarrollo de productos que transformen las industrias en todo el mundo. Colabora con equipos multidisciplinarios para ofrecer soluciones impulsadas por IA, diseñadas para entornos de nube híbrida y adaptadas a las necesidades cambiantes de nuestros clientes.
Coordina proyectos técnicos de forma ágil y conviértete en una guía para los clientes, socios e IBMers que realizan sprints y llevan proyectos hasta la meta. Lidera iniciativas que integren tecnologías de IA, automatización y nube híbrida en las soluciones para clientes.
Con el mundo como laboratorio, supere los límites de la ciencia, la tecnología y los negocios para hacer que el mundo funcione mejor. Explora los avances en la IA, la nube híbrida, la computación cuántica y las tecnologías emergentes que determinan el futuro.
Como experto técnico, utilizarás tus insights del negocio para construir y fortalecer las relaciones con los clientes, reunir soluciones de hardware y software para ofrecer valor real y preparar a los clientes para una adopción exitosa de la nube híbrida y la IA.
En este equipo de solucionadores de problemas, monitorearás, hackearás y utilizarás tu cerebro forense para detectar riesgos antes que nadie y proteger un mundo impulsado por la nube en tiempos de incertidumbre. Ayuda a proteger los entornos de nube híbrida y los sistemas de IA.
Utiliza tus habilidades de programación ágil junto con el código abierto y la computación en la nube de IBM para trabajar en proyectos impactantes. Crea software que aproveche la automatización, la IA y las arquitecturas de nube híbrida para enfrentar desafíos globales.
Desde insights predictivos hasta automatización inteligente, nuestras tecnologías de IA ayudan a los clientes a innovar, escalar y acelerar el crecimiento de su negocio con confianza.
IBM Cloud se puede utilizar para construir infraestructura escalable a un costo menor, desplegar nuevas aplicaciones al instante y escalar las cargas de trabajo según la demanda, todo dentro de una plataforma segura.
Los productos de seguridad de IBM protegen a las empresas con la detección avanzada de amenazas, las infraestructuras de confianza cero y los insights impulsados por IA. Proteja los datos, las aplicaciones y las identidades, al tiempo que garantiza la resiliencia y el cumplimiento
IBM® Consulting es el lugar donde la experiencia de confianza se encuentra con la potente tecnología. Como la única consultoría global dentro de un líder tecnológico de primer nivel, impulsamos resultados de alto impacto utilizando IA avanzada y un enfoque basado en la ciencia para abordar los desafíos más críticos de los clientes.
En IBM no tienes que cambiar de empresa para reinventarte por completo.
Aspiramos a tener un impacto duradero y positivo en el mundo, en el medio ambiente y en las comunidades donde trabajamos y vivimos.
Nos hemos comprometido a capacitar a 30 millones de personas en todo el mundo para 2030. Los IBMers también se han comprometido a lograr al menos 40 horas de aprendizaje personal al año a través de nuestros programas de habilidades. Consulta los cursos de IBM SkillsBuild a continuación para que puedas aprender de la misma manera que los IBMers.
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