Empleos de IA y watsonx Únete a nosotros como experto en IA y watsonx y trabaja en proyectos interesantes para crear conjuntamente el futuro de la IA empresarial. Determina la forma en que las organizaciones construyen, gobiernan y escalan la IA en escenarios de nube híbrida.

Empleos en la nube Ayuda a los negocios a acelerar su recorrido multinube al combinar la cartera flexible de nube híbrida de Red Hat con nuestra tecnología y ecosistema abierto de socios estratégicos.

Empleos en consultoría Ayuda a las empresas a acelerar su transformación híbrida multinube y de IA combinando la cartera flexible de nube híbrida de Red Hat con nuestra tecnología y ecosistema abierto de socios estratégicos.

Empleos en el área de datos y analytics Ayuda a transformar los datos de nuestros clientes en valor tangible para el negocio analizando información, comunicando resultados y construyendo bases de datos confiables que permitan una adopción de IA responsable en entornos de nube híbrida.

Empleos en diseño y UX Participa en el diseño de los productos y sitios web más fundamentales de IBM colaborando con diseñadores y desarrolladores para combinar arte, tecnología y capacidades de IA integradas de forma cuidadosa.

Empleos en operaciones empresariales Desde marketing hasta RR. HH., desde finanzas hasta adquisiciones: desarrolla su carrera ayudando a miles de IBMers. Apoya la adopción de herramientas impulsadas por IA que hacen que nuestras operaciones internas sean más inteligentes y eficientes.

Empleos en infraestructura y tecnología Ven a trabajar con una amplia gama de tecnologías y habilidades: desde redes y administración de sistemas hasta automatización e integración de la IA. Ayuda a los clientes a crear una infraestructura de nube híbrida resiliente que impulse sus cargas de trabajo más críticas.

Empleos en la gestión de producto Impulsa la innovación en IBM mediante el desarrollo de productos que transformen las industrias en todo el mundo. Colabora con equipos multidisciplinarios para ofrecer soluciones impulsadas por IA, diseñadas para entornos de nube híbrida y adaptadas a las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

Empleos en gestión de proyectos Coordina proyectos técnicos de forma ágil y conviértete en una guía para los clientes, socios e IBMers que realizan sprints y llevan proyectos hasta la meta. Lidera iniciativas que integren tecnologías de IA, automatización y nube híbrida en las soluciones para clientes.

Empleos en investigación Con el mundo como laboratorio, supere los límites de la ciencia, la tecnología y los negocios para hacer que el mundo funcione mejor. Explora los avances en la IA, la nube híbrida, la computación cuántica y las tecnologías emergentes que determinan el futuro.

Empleos en ventas Como experto técnico, utilizarás tus insights del negocio para construir y fortalecer las relaciones con los clientes, reunir soluciones de hardware y software para ofrecer valor real y preparar a los clientes para una adopción exitosa de la nube híbrida y la IA.

Empleos en seguridad En este equipo de solucionadores de problemas, monitorearás, hackearás y utilizarás tu cerebro forense para detectar riesgos antes que nadie y proteger un mundo impulsado por la nube en tiempos de incertidumbre. Ayuda a proteger los entornos de nube híbrida y los sistemas de IA.