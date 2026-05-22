IBM에서 책임감 있는 기술은 사후 고려 사항이 아니라 의도적으로 혁신하는 방식입니다.

지속적인 원칙에 따라 전사적인 거버넌스를 통해 강화된 IBM의 책임감 있는 기술 접근 방식은 AI 및 신흥 기술의 설계, 배포 및 관리에 있어 신뢰와 투명성, 책임감을 내재화할 수 있도록 지원합니다.