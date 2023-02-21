시간이 지남에 따라 Windows의 보안 완화 및 탐지 원격 측정은 크게 향상되었습니다. 이러한 기능이 잘 구성된 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 솔루션과 결합하면 포스트 익스플로잇을 막는 중요한 장벽이 될 수 있습니다. 공격자는 탐지 휴리스틱을 피하기 위해 전술, 기술 및 절차(TTP)를 개발하고 반복하는 데 드는 지속적인 비용에 직면합니다. IBM Security X-Force 적대 시뮬레이션 팀에서도 이와 같은 문제에 직면하고 있습니다. 저희 팀은 가장 크고 가장 강화된 환경에서 고급 위협 능력을 시뮬레이션하는 임무를 맡고 있습니다. 복잡하고 미세 조정된 보안 솔루션과 잘 훈련된 보안 운영 센터(SOC) 팀의 조합은 공격 수법(tradecraft)에 큰 부담을 줄 수 있습니다. 경우에 따라 특정 TTP의 사용이 3~4개월 내에 완전히 쓸모없게 되는 경우도 있습니다(일반적으로 특정 기술 스택과 연결됨).

공격자는 Windows 커널에서 코드 실행을 활용하여 이러한 보호 기능 중 일부를 변조하거나 여러 사용자 영역 센서를 완전히 피할 수 있습니다. 이러한 기능에 대한 첫 번째 데모는 1999년에 Phrack Magazine에 게재되었습니다. 그 후 몇 년 동안 위협 행위자(TA)가 포스트 익스플로잇을 위해 커널 루트킷을 사용한 사례가 많이 보고되었습니다. 더 오래된 예로는 Derusbi Family와 Lamberts Toolkit이 있습니다.

전통적으로 이러한 유형의 기능은 대부분 고급 TA로 제한되었습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 더 많은 일반 공격자들이 엔드포인트에서 작업을 용이하게 하기 위해 BYOVD(Bring Your Own Vulnerable Driver) 익스플로잇 프리미티브를 사용하는 것을 목격했습니다. 어떤 경우에는 이러한 기법은 매우 원시적이고 간단한 작업에 국한되었지만, 더 뛰어난 성능의 데모도 있었습니다.

2022년 9월 말, ESET 연구진은 데이터 유출을 목적으로 벨기에와 네덜란드 기업을 대상으로 한 여러 공격에서 Lazarus TA가 사용한 이러한 커널 기능에 대한 백서를 발표했습니다. 이 문서에서는 페이로드가 OS/AV/EDR 원격 측정을 무력화하는 데 사용하는 여러 가지 직접 커널 개체 조작(DKOM) 프리미티브를 제시합니다. 이러한 기법에 대한 공개된 연구 자료는 매우 부족합니다. 커널 포스트 익스플로잇 공격 수법에 대한 보다 철저한 이해는 방어를 위해 매우 중요합니다. 상승된 권한을 가진 공격자는 무엇이든 할 수 있다는 고전적이고 순진한 주장이 자주 들리는데, 왜 그 시나리오의 기능을 모델링해야 할까요? 이는 약한 태세입니다. 방어자는 공격자가 권한이 상승했을 때 어떤 능력을 가지고 있는지, 어떤 데이터 소스가 신뢰할 수 있는지, 어떤 데이터 소스가 신뢰할 수 없는지, 어떤 억제 옵션이 있는지, 고급 기술을 어떻게 탐지할 수 있는지(해당 탐지를 수행할 수 있는 능력이 없는 경우에도) 이해해야 합니다. 이 게시물에서는 특히 ETW(Event Tracing for Windows)구조를 패치하여 공급자를 비효율적이거나 작동 불능 상태로 만드는 데 중점을 둘 것입니다. 이 기법에 대한 배경 지식을 제공하고, 공격자가 커널 ETW 구조를 조작하는 방법을 분석하고, 이러한 구조를 찾는 몇 가지 메커니즘을 살펴보겠습니다. 마지막으로, Lazarus가 페이로드에서 이 기술을 어떻게 구현했는지 검토하겠습니다.