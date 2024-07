신뢰, 보안 및 규정 준수 원칙을 지키면서 조직 내 개발 속도를 높여보세요. 생성형 AI와 자동화를 통해 IT 팀의 애플리케이션 현대화 작업 속도를 높이고 IT 환경을 신속하게 확장하세요. 코드용으로 설계된 IBM의 최첨단 언어 모델을 기반으로 하는 watsonx Code Assistant를 통해 IT 팀은 오류는 줄이고 생산성은 높인 고품질 코드를 구축할 수 있습니다.