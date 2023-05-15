운송 관리 시스템에는 공급망 전반의 모든 유형의 조직이 더 효과적으로 협업하고 프로세스를 관리하는 데 도움이 되는 몇 가지 이점이 있습니다.



비용 절감: 배송 경로와 목적지를 최적화함으로써 기업은 비용을 절감하고 효율성을 높일 수 있습니다. 기업은 복잡한 스프레드시트 네트워크를 유지 관리하고 업데이트하기 위해 상당한 양의 수작업을 진행합니다. TMS 소프트웨어는 이러한 정보를 하나의 툴 내에서 중앙 집중화하여 이러한 복잡성을 관리하는 데 도움이 됩니다.



결과적으로 장기적인 인건비가 절감되어 직원들이 더 높은 수준의 문제에 집중할 수 있게 됩니다. 일부 배송업체는 다른 배송업체의 상품과 함께 트럭 한 대에 배송하는 소량 화물(LTL) 배송을 요구하기도 합니다.



이 경우, 나머지 상품 중에서 배송을 추적할 수 있어야 합니다. 배송 조직은 내부 및 외부 데이터의 생성 및 분석을 자동화함으로써 새로운 인사이트를 생성하여 수익성을 높이고 더 빠른 청구서 발행 및 상품 하역과 같은 효율성을 개선할 수 있습니다.



협업 강화: 글로벌 공급망을 통한 배송은 운송 네트워크, 즉 배송업체, 화물 중개인, 화물 서비스 제공업체 및 기타 단체 간의 상당한 협업을 필요로 합니다. 하나의 클라우드 기반 소프트웨어에 모든 것을 통합함으로써 여러 조직이 전체 공급망을 전체적으로 파악할 수 있습니다.



향상된 예측: 글로벌 공급망에서의 배송은 배송 적재, 픽업 및 경로를 계획하기 위한 정확한 예측(ibm.com 외부 링크)이 필요합니다.1 공급망에 대한 이러한 유형의 가시성을 통해 조직은 자신과 고객을 위한 효율성을 계획하고 최적화할 수 있습니다. 다양한 타임라인에 따라 배송을 추적함으로써 조직은 비즈니스를 전반적으로 더 잘 파악할 수 있습니다.



고객 만족도 향상: 공급망의 모든 단계에서는 원자재 공급업체에서 제조업체, 배송업체, 리셀러, 소매업체, 고객으로 이어지는 핸드오프가 이루어집니다. 정시 배송 또는 지연 알림을 통해 대체 계획을 세울 수 있도록 하는 것은 업체들의 만족도와 고객의 만족도 향상으로 이어집니다. TMS를 사용하여 이동을 추적하고 지연이 있을 경우(또는 예상 날짜 및 시간 전에 물건이 배송될 경우) 모든 이해관계자에게 알림을 보내면 모두가 만족할 수 있습니다.



더 나은 문서화: TMS는 상품 배송 프로세스를 자동화함으로써 규정 준수를 위한 모든 문서 표준화, 디지털 관리 연속성 생성, 실시간 배송 업데이트, 문서 보관 기록 자동 생성 등 여러 가지 방식으로 문서화를 개선합니다.



자동 입찰: 입찰은 배송업체가 특정 배송 요구 사항에 대해 운송업체에 여러 개의 입찰을 요청할 수 있는 프로세스입니다. TMS는 배송업체가 잠재적 운송업체에 대해 가지고 있는 모든 정보를 정리하고, 주요 정보 및 약관과 함께 이들에게 자동으로 연락(ibm.com 외부 링크)하고, 제안을 수락하고, 비용을 절감하고, 불필요한 수작업을 줄일 수 있습니다.2



이동성: 많은 조직이 주로 데스크톱 컴퓨터에서 TMS를 실행하고 워크플로를 관리하지만, 직원이 끊임없이 이동해야 하는 민첩한 비즈니스에는 모바일 앱이 필수적입니다.