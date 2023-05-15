운송 관리 시스템(TMS)은 기업의 인바운드 및 아웃바운드 배송 관리 기능을 간소화하는 실시간 물류 툴입니다. 종종 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 제공되는 TMS 솔루션은 기업의 전사적 자원 관리(ERP) 또는 공급망 관리(SCM) 소프트웨어에 연결할 수 있습니다.
TMS는 클라우드 기반 또는 온프레미스 솔루션으로 존재할 수 있지만, 클라우드 기반 솔루션이 오늘날의 모바일 인력을 관리하는 데 더 적합합니다.
TMS는 글로벌 기업이 중요한 배송 현황을 추적할 수 있도록 지원하고, 규모에 맞는 자동화를 지원하며, 공급망 내의 다양한 조직이 협업하여 글로벌 경제를 계속 운영할 수 있도록 지원합니다. TMS 소프트웨어로 전환하면 기업이 조직의 핵심 성과 지표 측면에서 운영을 더 잘 파악할 수 있습니다.
지난 몇 년 동안 전 세계적으로 연결된 공급망의 중요성이 강조되면서 많은 작업이 자동화되어 모든 조직이 언제든지 상품이 어디에 있는지 파악하고 공급망 에코시스템의 다른 조직과 소통할 수 있게 되었습니다.
통합된 소프트웨어 기반 공급망은 도매업체, 소매업체 및 전자 상거래 제공업체가 글로벌 공급망의 최종 고객인 소비자에게 판매하는 데 필요한 상품을 제공하여 가능한 한 문제를 최소화하면서 상품이 의도한 목적지에 정시에 도착할 수 있도록 도와줍니다.
TMS는 종종 머신 러닝(ML) 및 인공 지능(AI) 기능과 같은 고급 기술을 사용하여 귀중한 직원의 시간을 빼앗아가는 운송 운영의 기존 수동 프로세스를 최적화합니다. 일부 고객은 가격을 기준으로 TMS를 구매하지만, 또 어떤 고객은 아래 구성 요소 중 일부를 제공하는 데 뛰어난 솔루션을 선택합니다.
창고 관리 시스템(WMS): 창고 관리자는 상품의 현재 입출고 일정을 파악하여 용량을 초과하지 않으면서도 최대한 많은 공간을 활용할 수 있습니다.
워크플로: TMS는 공급망 수명 주기를 원활하게 실행하고 경로 최적화를 향상시키는 워크플로를 구축, 자동화 및 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 자동화된 워크플로는 전화, 이메일 또는 문자와 같은 수동 작업에 의존하는 대신 불필요한 사람의 개입 없이 라우팅, 운송업체 선택, 배송 추적 및 청구서 발행을 처리할 수 있습니다.
조달: TMS는 공급업체와 유통업체를 비교하고, 모든 이용 약관을 단일 플랫폼에 저장하고, 공급업체 변경이 단기 및 장기 납품에 미치는 영향을 보다 효과적으로 관찰하여 기업이 조달 접근 방식을 중앙 집중화하고 이해할 수 있도록 지원합니다.
주문 관리: 주문 생성 및 완료를 추적합니다. 동일한 고객으로부터 여러 주문을 받은 경우 TMS는 이러한 주문을 결합하여 낭비를 없애고 전반적인 효율성을 높일 수 있습니다.
청구서 발행: 배송에서 시간이 많이 걸리는 측면 중 하나는 고객에게 청구서를 발송하고 공급업체에 청구서를 지불하는 것입니다. TMS 솔루션은 이 프로세스를 자동화하여 결제 요청 및 청구가 정확한지 확인하고 사람의 개입 없이 돈을 교환할 수 있습니다. 이를 통해 공급망에 있는 모든 조직에서 상당한 비용 낭비를 방지할 수 있습니다.
API: 모든 TMS의 핵심 구성 요소는 API를 통해 외부 소프트웨어 및 시스템을 활용할 수 있는 기능입니다. 많은 최신 TMS는 구매 또는 라이선스 구매가 가능하며, API를 통해 ERP 및 SCM과 같은 많은 내부 소프트웨어 및 솔루션과 함께 작동할 수 있습니다.
전체 공급망은 다양한 조직이 가능한 한 실시간에 가깝게 정보를 공유해야 하는 섬세한 에코시스템이기 때문에 서로에 대한 연결이 끊어지지 않습니다. 플릿 차량 관리에 의존하는 모든 조직은 운송 관리 소프트웨어에서 가치를 발견합니다.
다양한 운송 수단을 통해 배송되는 상품을 소유하거나 생산하는 회사입니다. 예를 들어 해상, 철도, 도로, 항공 또는 인터모달과 같은 복합 운송의 경우 공급망 전반에 걸쳐 실시간 및 장기 가시성이 모두 필요합니다.
즉, 청구서를 관리하고, 상품 흐름을 모니터링하고, 차량에 있는 제품의 현재 상태를 이해하고, 배송을 추적하기 위해 잘 정리된 정보가 필요합니다.
원자재와 물품을 운송하는 플릿 차량을 운영하는 회사는 배송업체를 대신하여 운송하는 화물을 추적하는 데 TMS를 사용해야 합니다.
물류 서비스 제공업체는 배송업체와 화물 서비스 제공업체 사이에 위치하며 특정 화물 장비를 준비합니다. 이들은 필요할 때 올바른 솔루션을 제공하려면 고객의 장비 상태와 예상 배송 요구 사항을 파악해야 합니다.
창고 관리자와 선적장 작업자는 배송 위치를 확인할 수 있는 실시간 대시보드를 사용해야 합니다. 이렇게 하면 효율적인 하역 및 보관을 위해 건물과 선적장 내에 적절한 양의 직원과 공간을 확보할 수 있습니다.
공급망의 맨 끝에 있는 이러한 기업은 소비자에게 판매하기 위해 상품이 언제 도착하는지 알아야 합니다. TMS는 실시간 가시성을 제공하여 진열대 재고를 관리하고 고객과 소통할 수 있도록 지원합니다.
운송 관리 시스템에는 공급망 전반의 모든 유형의 조직이 더 효과적으로 협업하고 프로세스를 관리하는 데 도움이 되는 몇 가지 이점이 있습니다.
비용 절감: 배송 경로와 목적지를 최적화함으로써 기업은 비용을 절감하고 효율성을 높일 수 있습니다. 기업은 복잡한 스프레드시트 네트워크를 유지 관리하고 업데이트하기 위해 상당한 양의 수작업을 진행합니다. TMS 소프트웨어는 이러한 정보를 하나의 툴 내에서 중앙 집중화하여 이러한 복잡성을 관리하는 데 도움이 됩니다.
결과적으로 장기적인 인건비가 절감되어 직원들이 더 높은 수준의 문제에 집중할 수 있게 됩니다. 일부 배송업체는 다른 배송업체의 상품과 함께 트럭 한 대에 배송하는 소량 화물(LTL) 배송을 요구하기도 합니다.
이 경우, 나머지 상품 중에서 배송을 추적할 수 있어야 합니다. 배송 조직은 내부 및 외부 데이터의 생성 및 분석을 자동화함으로써 새로운 인사이트를 생성하여 수익성을 높이고 더 빠른 청구서 발행 및 상품 하역과 같은 효율성을 개선할 수 있습니다.
협업 강화: 글로벌 공급망을 통한 배송은 운송 네트워크, 즉 배송업체, 화물 중개인, 화물 서비스 제공업체 및 기타 단체 간의 상당한 협업을 필요로 합니다. 하나의 클라우드 기반 소프트웨어에 모든 것을 통합함으로써 여러 조직이 전체 공급망을 전체적으로 파악할 수 있습니다.
향상된 예측: 글로벌 공급망에서의 배송은 배송 적재, 픽업 및 경로를 계획하기 위한 정확한 예측(ibm.com 외부 링크)이 필요합니다.1 공급망에 대한 이러한 유형의 가시성을 통해 조직은 자신과 고객을 위한 효율성을 계획하고 최적화할 수 있습니다. 다양한 타임라인에 따라 배송을 추적함으로써 조직은 비즈니스를 전반적으로 더 잘 파악할 수 있습니다.
고객 만족도 향상: 공급망의 모든 단계에서는 원자재 공급업체에서 제조업체, 배송업체, 리셀러, 소매업체, 고객으로 이어지는 핸드오프가 이루어집니다. 정시 배송 또는 지연 알림을 통해 대체 계획을 세울 수 있도록 하는 것은 업체들의 만족도와 고객의 만족도 향상으로 이어집니다. TMS를 사용하여 이동을 추적하고 지연이 있을 경우(또는 예상 날짜 및 시간 전에 물건이 배송될 경우) 모든 이해관계자에게 알림을 보내면 모두가 만족할 수 있습니다.
더 나은 문서화: TMS는 상품 배송 프로세스를 자동화함으로써 규정 준수를 위한 모든 문서 표준화, 디지털 관리 연속성 생성, 실시간 배송 업데이트, 문서 보관 기록 자동 생성 등 여러 가지 방식으로 문서화를 개선합니다.
자동 입찰: 입찰은 배송업체가 특정 배송 요구 사항에 대해 운송업체에 여러 개의 입찰을 요청할 수 있는 프로세스입니다. TMS는 배송업체가 잠재적 운송업체에 대해 가지고 있는 모든 정보를 정리하고, 주요 정보 및 약관과 함께 이들에게 자동으로 연락(ibm.com 외부 링크)하고, 제안을 수락하고, 비용을 절감하고, 불필요한 수작업을 줄일 수 있습니다.2
이동성: 많은 조직이 주로 데스크톱 컴퓨터에서 TMS를 실행하고 워크플로를 관리하지만, 직원이 끊임없이 이동해야 하는 민첩한 비즈니스에는 모바일 앱이 필수적입니다.
자동화된 TMS 솔루션을 구현하려는 조직은 초기에는 약간의 어려움을 겪을 수 있지만, 결국 운송 관리 솔루션의 이점이 이러한 어려움을 능가합니다.
하지만 모든 조직이 자동화된 TMS 소프트웨어로 전환할 때 성공적인 전환을 위해 알아야 할 몇 가지 특정 문제점이 있습니다.
사용자 채택: 물류 관리에 고유한 수작업 방식을 사용하는 조직의 경우 새로운 시스템을 위해 기존의 방식에서 벗어나는 것이 어려울 수 있습니다. 회사에서 새로운 시스템을 도입할 때 직원들이 새로운 시스템에 혼란을 느끼면 기존 프로세스로 되돌아가는 경우가 종종 있습니다.
경영진은 팀원들이 업무에서 이 기술의 가치를 이해할 수 있도록 데이터를 통해 명확하게 소통하고 의사결정을 정당화해야 합니다. 다양한 모듈이 어떻게 작동하는지 시연하는 온보딩 교육을 제공하면 이 프로세스를 가속화할 수 있습니다.
기존 ERP 및 SCM에 통합: 새로운 TMS는 기존 소프트웨어 및 시스템과의 통합이 필요합니다. 이러한 통합의 복잡성은 기업이 보유하고 있는 기존 소프트웨어와 시스템, IT 지원, 통합 비용, 기존 비즈니스 프로세스를 중단하지 않고 통합에 접근할 수 있는 방법에 따라 달라집니다.
파트너 참여: TMS는 공급망 내의 한 조직이 운송 프로세스의 일부를 관리하는 데도 유용하지만, 이를 활용하는 모든 파트너와 공급업체에게는 그 가치가 기하급수적으로 커집니다.
기업의 파트너를 소프트웨어에 통합하지 못하고 사용에 실패하면 여러 커뮤니케이션 및 물류 스트림을 관리해야 하기 때문에 솔루션의 효과가 최소화됩니다.
운영, 유지보수, 모니터링, 품질 및 안정성을 위한 솔루션의 전체 제품군으로 운송 자산의 생산성을 최적화하세요.
IBM Maximo Application Suite로 유지보수, 검사, 안정성 시스템을 하나의 플랫폼으로 통합하여 기업 자산의 잠재력을 최대한 활용하세요. 이 통합 클라우드 기반 솔루션은 AI, IoT, 고급 분석 기능을 활용하여 자산 성능을 극대화하고, 자산 라이프사이클을 연장하며, 운영 비용을 최소화하고 다운타임을 줄입니다.
1 운송 및 물류의 가치 창출, McKinsey, 2015년 11월 1일(ibm.com 외부 링크)
2 효율적인 조달 자동화를 위해 CPO가 고려해야 할 3가지, Supply and Demand Chain Executive, 2023년 4월 19일(ibm.com 외부 링크)