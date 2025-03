Text to Speech란 무엇인가요?

Text to Speech 기능을 통해 GPS 및 기타 매핑 앱이 실시간으로 운전자에게 방향을 전달할 수 있습니다. Text to Speech 이전에는 내비게이션 장치가 미리 녹음된 음성에 의존하여 좌회전 또는 우회전과 같은 프롬프트를 설정했습니다. Text to Speech를 통해 운전 지침이 더욱 개인화되었습니다. 예를 들어, GPS는 좌회전해야 하는 정확한 거리를 알려줄 수 있습니다.