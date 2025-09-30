TEEP는 가용성, 성능 및 품질과 같은 요소를 고려하여 현재 장비의 효율성에 대한 종합적인 평가를 제공합니다. 예를 들어, TEEP는 제조 운영에서 기계와 생산 라인의 성능을 측정하고 이를 최적화하는 데 널리 사용됩니다. 장비의 전체 효율성에 대한 인사이트를 제공하고 개선이 필요한 영역을 식별합니다.

TEEP는 제조 프로세스 또는 개별 장비의 효율성과 성능을 측정하는 데 일반적으로 사용되는 메트릭인 OEE(전체 장비 효율성)와 관련이 있습니다. 이는 장비가 얼마나 잘 활용되고 제품을 생산하거나 서비스를 제공하는 데 얼마나 효율적으로 작동하는지에 대한 인사이트를 제공합니다.

OEE 점수는 가용성 x 성능 x 품질로 계산됩니다.¹

TEEP는 가용성, 성능, 품질, 활용도의 네 가지 요소를 곱하여 계산합니다.²

이러한 메트릭의 주요한 차이점은 OEE는 계획된 생산 시간에서 생산적인 시간의 비율을 측정하는 반면, TEEP는 전체 시간에서 생산적인 시간의 비율을 측정한다는 점입니다. 이는 전체 시스템의 효율성에 대한 전체적인 관점을 제공합니다. 유지 보수, 전환 또는 기타 예정된 이벤트를 위한 계획된 가동 중단 시간을 포함하여 생산 라인의 최대 잠재적 성능을 파악하고자 하는 경우, TEEP 성능 메트릭으로 활용할 수 있습니다. TEEP는 생산 능력 계획 및 장비 또는 생산 라인의 기능을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.