게시일: 2023년 12월 19일
기고자: Tom Krantz, Alexandra Jonker
지속가능성 보고서란 투자자, 직원, 고객, 대중을 포함한 관계자들에게 비재무적 성과 정책, 방법론, 지표를 공개하는 문서를 말합니다.
지속가능성에는 환경, 사회, 지배구조(ESG) 지표가 포함됩니다. 하지만 ESG의 경우 ESG 지표와 관련된 기업의 성과를 평가하는 데 중점을 두는 반면, 지속가능성 보고서는 보다 광범위한 접근 방식을 취하고 더 큰 비즈니스 모델과 방법론을 살펴본다는 점에서 ESG 보고서와 차이가 있습니다.
조금 더 구체적으로 설명하면, ESG 보고서는 일련의 지표를 사용해 기업의 환경, 사회, 지배구조 이니셔티브를 평가합니다. 기업은 다양한 ESG 보고 프레임워크(ibm.com 외부 링크)를 사용해 사회와 환경에 미치는 긍정적인 영향과 기업 지배구조 관행을 관계자들에게 알릴 수 있습니다.
반면, 지속가능성 보고서는 조직과 그 주변 세상의 관계를 고려해 보다 책임감 있고 윤리적인 비즈니스 관행을 장려합니다. 지속가능성은 복잡한 개념이기 때문에 기업이 활용할 수 있는 보고 프레임워크도 다양합니다. 하지만 대부분의 프레임워크는 지속 가능한 개발, 탄소 배출, 공급망, 기업의 사회적 책임(CSR)과 같은 주요 용어와 개념을 포함합니다.
ESG와 지속가능성의 주요 차이점은 각각 동기와 결과의 개념을 다룬다는 것입니다. 지속가능성 보고서에서는 기업과 그 직원들이 사회에 최선의 이익이 되는 방향으로 행동하도록 동기를 부여하는 비즈니스 모델이나 방법론을 검토합니다. ESG 보고서의 경우, 이러한 이니셔티브를 측정한 결과를 담고 있으며, 기업과 투자자 모두에게 의사 결정을 뒷받침할 수 있는 ESG 데이터를 제공합니다.
CSR과 마찬가지로 ESG 보고서와 지속가능성 보고서는 모두 목표를 설정하고, 감축 목표를 달성하고, 업계 벤치마크를 능가해 조직이 소비자들 사이에서 신뢰와 평판을 향상할 수 있도록 도와줍니다. 기업은 더 넓은 관점의 지속가능성 전략에서 지속가능성의 3가지 측면을 고려함으로써 의사 결정과 위험 관리를 크게 향상할 수 있습니다.
지속가능성은 크게 3가지 측면, 즉, 환경적, 사회적, 경제적 측면으로 살펴볼 수 있습니다.
환경적 지속가능성은 기후 변화, 온실가스(GHG) 배출, 생물 다양성 감소와 같은 환경 문제를 해결하는 데 중점을 둡니다. 기업이 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있는 한 가지 방법은 화석 연료나 천연가스 같은 한정된 자원에서 벗어나 재생 에너지원을 채택하는 것입니다.
사회적 지속가능성은 아직 명확하게 정의되지 않았습니다. 사회적 지속가능성이 모든 인간 활동을 포괄하며 지속가능성의 모든 영역이 사회적 구성 요소로 귀결된다고 말합니다. 이 측면은 인권을 최우선으로 생각하며 모든 사람의 웰빙이 사회의 수명, 효능, 지속가능성을 좌우한다는 점을 인식합니다.
경제적 지속가능성은 비즈니스의 지속가능성(수익성)을 의미합니다. 경제적 지속가능성은 환경적 지속가능성과 상충되는 것처럼 보일 수도 있습니다. 하지만 기업들은 기후변화 대응을 위한 의미 있는 진전을 이루었습니다. 한 예로, 오늘날 기업들은 글로벌 운영 전반에서 ESG 성과를 개선하기 위해 가치 사슬 재편을 총괄하는 최고 지속가능성 책임자를 임명합니다. 그리고 원자재 조달 방식을 개선하거나, 전기 자동차를 도입하거나, 탈탄소화 이니셔티브에 우선순위를 두는 등의 방식으로 기업의 가치 사슬을 재편합니다. 어떠한 접근 방식을 취하든 모든 기업의 임무는 이익과 환경 사이의 균형을 찾아 환경을 관리하겠다는 동일한 임무를 가지고 있습니다.
지속가능성 보고서는 비즈니스의 지속가능성을 촉진하는 데 중요한 역할을 하며, 이는 기업 운영으로 인한 부정적인 환경적, 사회적 영향을 줄이기 위한 전략을 의미합니다. 조직의 지속가능성 관행은 일반적으로 연례 보고서를 통해 대중에게 공개되는 ESG 지표를 기준으로 분석됩니다.
기업은 ESG 이정표와 진행 상황을 추적하는 지속가능성 보고서를 작성해 현재 직면하고 있는 도전 과제와 기회에 대한 이해력을 높일 수 있습니다. 이러한 보고서가 제공하는 통찰력은 기업이 기존의 선형 경제 모델에서 벗어나 대신 가지고 있는 자재와 제품을 가능한 한 오래 임대하고, 재활용하고, 재단장하고, 수리하고, 재사용하고, 공유하는 것에 중점을 둔 순환 경제를 강화하도록 도와줍니다.
기업은 지속가능성 보고서를 작성함으로써 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
최근 몇 년간 기후 변화와 작업 환경에 대한 우려가 커지고 있고, 특히 공급망 중단을 경험하고 있는 기업의 경우 그 우려는 더더욱 큽니다. 지속가능성 보고서는 조직이 운영상 발자취를 측정하고, 평가하고, 파악할 수 있는 수단을 제공함으로써 다양한 ESG 문제의 부정적 영향을 효과적으로 탐색할 수 있도록 도와줍니다.
종합적인 지속가능성 보고서는 조직이 비즈니스 모델을 재설계해 재무 성과와 지속가능성 목표의 균형을 맞출 수 있도록 도와줍니다. 비즈니스는 매년 지속가능성 보고서 발간을 통해 지속가능성 보고 요건을 충족하며 지속적인 진전을 이루는 기업에 관심이 있는 투자자를 유치할 수 있습니다.
오늘날, ESG는 기업의 실적과 본질적으로 연관되어 있습니다. 따라서 관계자들은 브랜드와 비즈니스에 더 많은 투명성을 기대합니다. 지속가능성 보고서는 기업과 파트너십 에코시스템이 지속가능성 문제에 우선순위를 두고 있음을 보여줌으로써 투명성에 대한 요구를 충족할 수 있는 실용적인 방안을 제시합니다.
지속가능성 보고서는 기업에 현재 벌어지고 있는 환경적, 사회적 변화에 대한 귀중한 통찰력도 제공합니다. 기업은 보고서를 통해 기업이 실행 중인 ESG 이니셔티브가 더 넓은 관점에서의 지속가능성 동향에 어떻게 대응하는지 확인하고, 개선이 필요한 잠재적 영역을 파악할 수 있습니다. 또한, 이 정보를 바탕으로 의사 결정을 내려 지속가능성 성과를 높이고 규제 요구 사항을 준수할 수 있습니다.
기업의 지속가능성 보고서 제출 여부는 기업이 위치한 지역에 따라 다릅니다. 예를 들어, 유럽 특정 조직의 경우 지속 가능한 투자와 ESG에 관한 규정을 의무적으로 따라야 합니다. 따라서 기업은 자사의 비즈니스 활동과 ESG 이니셔티브가 환경과 지속가능성에 미치는 영향을 보고하도록 요구하는 유럽연합 법률 CSRD(기업지속가능성보고지침)를 고려해야 합니다.
반대로 미국의 경우 최근 특정 기후 관련 정보를 공개하는 것을 의무화하는 기후법을 제정한 캘리포니아를 제외하고는 기업이 연례 보고서에 ESG나 지속가능성 지표를 포함해야 할 의무가 없습니다. 하지만 기관과 개인이 투자를 결정할 때 기업의 ESG 지표를 고려하는 경향이 커지고 있기 때문에 이러한 지표를 보고하는 것이 기업에 이득이 되는 경우가 많습니다.
또한, 북미 지역의 기업은 여전히 SEC(증권거래위원회)가 정한 지침을 준수해야 합니다. SEC는 그린워싱, 사기 등과 같이 ESG와 관련된 위법 행위를 식별하는 기관입니다. Bloomberg, S&P 다우존스지수 등의 제삼자 조직은 ESG 위험의 잠재적 영향을 측정하며, 이들이 제공하는 등급은 다른 경제 데이터와 함께 투자자의 의사 결정에 영향을 미치는 정보를 제공하는 데 사용될 수 있습니다.
브라질은 2026년부터 공공 기업이 매년 지속가능성과 기후 관련 정보를 공개해야 하고, 그 요구 사항은 ISSB 표준을 기반으로 합니다. 마찬가지로, 호주에서도 2024년부터는 대기업이 기후 관련 재무 공개 요구 사항을 의무적으로 따라야 합니다. 표준은 AASB(호주회계표준위원회)가 ISSB가 규정한 표준에 따라 수립한 표준을 따릅니다.
조직이 보고 프로세스 전반에서 참고할 수 있는 자료는 다양합니다.
먼저, 기업은 정부와 조직 모두를 위한 프레임워크 역할을 하는 '지속가능개발목표(SDG)'를 참조할 수 있습니다. UN이 도입한 SDG는 2030년까지 보다 지속 가능한 미래를 달성하겠다는 희망을 가지고 지속 가능한 개발을 위한 글로벌 의제를 규정합니다.
그다음, 기업은 지속가능성 보고 표준을 규정하고 기업이 사용하기에 적합한 지속가능성 보고 프레임워크를 찾도록 도와주는 조직에 문의할 수 있습니다.
SASB는 온실가스 배출량과 같은 지속가능성 정보를 투자자 및 기타 재무 관련 이해관계자에게 공개하도록 도와주는 산업별 표준을 수립하고 관리하는 비영리 단체입니다.
ISSB는 독립적인 표준 제정 기구로, ISSB의 사명은 투자자와 금융 시장의 요구를 충족하기 위해 고품질 지속가능성 공개 표준을 포괄하는 글로벌 기준을 만드는 것입니다.
GRI는 모든 범위의 ESG, 지속가능성 문제와 관련해 전 세계적으로 적용할 수 있는 지침 프레임워크를 제공하는 비영리 단체입니다. GRI 표준은 오늘날 목표를 설정하고 자체적인 지속가능성 보고서를 작성하려는 기업에 로드맵과 기준을 제공합니다.
ESG 데이터 수집, 통합, 관리, 분석, 보고를 간소화하세요.