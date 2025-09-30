지속가능성 보고서란?

지속가능성에는 환경, 사회, 지배구조(ESG) 지표가 포함됩니다. 하지만 ESG의 경우 ESG 지표와 관련된 기업의 성과를 평가하는 데 중점을 두는 반면, 지속가능성 보고서는 보다 광범위한 접근 방식을 취하고 더 큰 비즈니스 모델과 방법론을 살펴본다는 점에서 ESG 보고서와 차이가 있습니다.



조금 더 구체적으로 설명하면, ESG 보고서는 일련의 지표를 사용해 기업의 환경, 사회, 지배구조 이니셔티브를 평가합니다. 기업은 다양한 ESG 보고 프레임워크(ibm.com 외부 링크)를 사용해 사회와 환경에 미치는 긍정적인 영향과 기업 지배구조 관행을 관계자들에게 알릴 수 있습니다.

반면, 지속가능성 보고서는 조직과 그 주변 세상의 관계를 고려해 보다 책임감 있고 윤리적인 비즈니스 관행을 장려합니다. 지속가능성은 복잡한 개념이기 때문에 기업이 활용할 수 있는 보고 프레임워크도 다양합니다. 하지만 대부분의 프레임워크는 지속 가능한 개발, 탄소 배출, 공급망, 기업의 사회적 책임(CSR)과 같은 주요 용어와 개념을 포함합니다.

ESG와 지속가능성의 주요 차이점은 각각 동기와 결과의 개념을 다룬다는 것입니다. 지속가능성 보고서에서는 기업과 그 직원들이 사회에 최선의 이익이 되는 방향으로 행동하도록 동기를 부여하는 비즈니스 모델이나 방법론을 검토합니다. ESG 보고서의 경우, 이러한 이니셔티브를 측정한 결과를 담고 있으며, 기업과 투자자 모두에게 의사 결정을 뒷받침할 수 있는 ESG 데이터를 제공합니다.

CSR과 마찬가지로 ESG 보고서와 지속가능성 보고서는 모두 목표를 설정하고, 감축 목표를 달성하고, 업계 벤치마크를 능가해 조직이 소비자들 사이에서 신뢰와 평판을 향상할 수 있도록 도와줍니다. 기업은 더 넓은 관점의 지속가능성 전략에서 지속가능성의 3가지 측면을 고려함으로써 의사 결정과 위험 관리를 크게 향상할 수 있습니다.