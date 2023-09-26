항공 안전의 새로운 지평을 여는 공간 컴퓨팅

RJC(Regional Jet Center)는 Air France-KLM 그룹의 정비, 수리 및 점검을 전담하는 조직입니다. RJC는 IBM과의 파트너십을 통해 증강 현실과 공간 컴퓨팅의 핵심 프로세스인 디지털 트윈 기술을 사용하여 항공기 손상 평가 솔루션을 개발하여 비행 전 손상 점검에 혁신을 일으켰습니다.

공간 컴퓨팅은 증강 현실, 가상 현실 또는 실시간 3D 기술을 사용하여 물리적 세계와 디지털 세계를 혼합합니다. 기업의 모바일 디바이스 사용이 증가함에 따라 공간 컴퓨팅은 조직이 스마트폰, 태블릿, 헤드셋에 대한 투자로부터 더 많은 혜택을 누릴 수 있는 방법을 제공합니다. 항공사는 이 기술을 사용하여 더욱 몰입감 있는 대화형 경험을 제공함으로써 지상 엔지니어의 의사 결정을 개선할 수 있습니다. 항공 안전과 관련하여 공간 컴퓨팅은 보다 효율적이고 정확한 손상 검사를 가능하게 하여 프로세스를 효과적으로 완료하는 데 필요한 시간을 대폭 단축합니다.

기술자는 iPad용으로 설계된 Damage Assessment라는 특수 애플리케이션을 사용하여 증강 현실을 통해 항공기 검사를 강화할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 비행기의 디지털 트윈을 사용하여 항공기 프레임을 실제 항공기에 실시간으로 매핑하여 검사관이 손상된 위치를 정확히 찾아낼 수 있도록 합니다. Damage Assessment를 사용하면 a) 검사자가 손상을 정확하게 식별하고 평가하여 검사 프로세스의 속도를 크게 높일 수 있고, b) 지상 엔지니어가 관련 손상 이력 및 엔지니어링 문서를 가져와 평가 프로세스를 지원할 수 있으며, c) 검사 시간을 30분에서 3분으로 단축(900% 효율성이 크게 향상)할 수 있습니다.

향후에는 AI가 프로세스를 더욱 신속하게 처리할 수 있도록 추천 조치를 제공함으로써 추가적인 지원을 제공할 수 있습니다. 안전한 데이터 기반 디지털 도구로 새로운 피해를 후회하고 기록하는 시간을 줄이면 규제가 엄격한 업계에서 보고 정확도가 높아져 더 안전한 비행으로 이어질 수 있습니다. 이 혁신적인 솔루션은 검사 데이터의 정확성과 무결성도 보장합니다. 검사는 종종 종이에 수작업으로 기록되기 때문에 잠재적인 오류와 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. 공간 컴퓨팅을 사용하면 모든 검사 데이터가 항공기의 디지털 트윈에 원활하게 통합되어 투명하고 추적 가능한 정보 체인을 생성합니다. 공간 컴퓨팅은 안전을 강화하고 업계 규정 준수를 간소화합니다.