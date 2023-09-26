항공 안전의 새로운 지평을 여는 공간 컴퓨팅

비행 지연은 비행에서 불만스러운 부분입니다. 터미널이나 길에 앉아 비행기가 왜 지연되는지 궁금하지만 아무런 답변이나 정보를 얻지 못하는 상황은 누구나 공감할 수 있는 상황입니다.
항공기가 지연될 수 있는 데에는 수십 가지 이유가 있으며 그 중 많은 이유가 안전입니다. 항공기가 낙뢰를 맞거나 견인 또는 급유 중 지상 장비와 접촉하여 경미한 손상을 입거나 조류와의 기내 충돌 또는 악천후로 인해 손상을 입는다고 가정해 보겠습니다. 이러한 경우 항공기는 검사를 받아야 다시 비행할 수 있습니다. 항공 업계는 비행 전 손상 점검을 적시에 실시하는 데 상당한 어려움을 겪고 있으며, 이러한 지연은 항공사와 승객 모두에게 공통된 고충입니다.
항공기의 안전한 비행을 보장하는 과정은 피할 수 없는 시간이 많이 소요되는 작업입니다. 수하물 처리 장비가 실수로 비행기와 충돌하여 동체가 손상되는 시나리오를 상상해 보세요. 지상 엔지니어는 손상을 검사하고 정확한 위치, 깊이, 범위를 파악한 후 항공기가 여전히 비행 가능한지 여부를 결정해야 합니다. 항공기 안전은 고도로 규제된 프로세스이자 업계 요구 사항이며 항공기의 모든 주요 부품에는 감항성을 추적하고 평가하는 일련 번호가 있습니다. 손상 기록 및 프로세스 문서화를 포함하는 이 수동 검사는 30분 이상 소요될 수 있으며, 이로 인해 상당한 지연과 비행 일정 중단이 발생할 수 있습니다.
RJC(Regional Jet Center)는 Air France-KLM 그룹의 정비, 수리 및 점검을 전담하는 조직입니다. RJC는 IBM과의 파트너십을 통해 증강 현실과 공간 컴퓨팅의 핵심 프로세스인 디지털 트윈 기술을 사용하여 항공기 손상 평가 솔루션을 개발하여 비행 전 손상 점검에 혁신을 일으켰습니다.
공간 컴퓨팅은 증강 현실, 가상 현실 또는 실시간 3D 기술을 사용하여 물리적 세계와 디지털 세계를 혼합합니다. 기업의 모바일 디바이스 사용이 증가함에 따라 공간 컴퓨팅은 조직이 스마트폰, 태블릿, 헤드셋에 대한 투자로부터 더 많은 혜택을 누릴 수 있는 방법을 제공합니다. 항공사는 이 기술을 사용하여 더욱 몰입감 있는 대화형 경험을 제공함으로써 지상 엔지니어의 의사 결정을 개선할 수 있습니다. 항공 안전과 관련하여 공간 컴퓨팅은 보다 효율적이고 정확한 손상 검사를 가능하게 하여 프로세스를 효과적으로 완료하는 데 필요한 시간을 대폭 단축합니다.
기술자는 iPad용으로 설계된 Damage Assessment라는 특수 애플리케이션을 사용하여 증강 현실을 통해 항공기 검사를 강화할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 비행기의 디지털 트윈을 사용하여 항공기 프레임을 실제 항공기에 실시간으로 매핑하여 검사관이 손상된 위치를 정확히 찾아낼 수 있도록 합니다. Damage Assessment를 사용하면 a) 검사자가 손상을 정확하게 식별하고 평가하여 검사 프로세스의 속도를 크게 높일 수 있고, b) 지상 엔지니어가 관련 손상 이력 및 엔지니어링 문서를 가져와 평가 프로세스를 지원할 수 있으며, c) 검사 시간을 30분에서 3분으로 단축(900% 효율성이 크게 향상)할 수 있습니다.
향후에는 AI가 프로세스를 더욱 신속하게 처리할 수 있도록 추천 조치를 제공함으로써 추가적인 지원을 제공할 수 있습니다. 안전한 데이터 기반 디지털 도구로 새로운 피해를 후회하고 기록하는 시간을 줄이면 규제가 엄격한 업계에서 보고 정확도가 높아져 더 안전한 비행으로 이어질 수 있습니다. 이 혁신적인 솔루션은 검사 데이터의 정확성과 무결성도 보장합니다. 검사는 종종 종이에 수작업으로 기록되기 때문에 잠재적인 오류와 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. 공간 컴퓨팅을 사용하면 모든 검사 데이터가 항공기의 디지털 트윈에 원활하게 통합되어 투명하고 추적 가능한 정보 체인을 생성합니다. 공간 컴퓨팅은 안전을 강화하고 업계 규정 준수를 간소화합니다.
이 기술은 의심할 여지 없이 RJC의 판도를 바꿀 기술이지만, 업계 전반의 문제점이 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 전 세계 항공사들은 비행 전 손상 점검의 비효율성으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. RJC의 공간 컴퓨팅 솔루션은 운영에 도움이 될 뿐만 아니라 잠재적으로 전 세계 항공사의 안전 관행을 변화시킬 수 있습니다.
규제가 엄격한 업계에서 RJC는 이와 같은 새로운 프로세스가 업계 규제 기관의 승인을 받으려면 시간과 정확성 모두에서 현저한 결과를 제공한다는 것을 증명해야 합니다. RJC는 이 기술을 업계에서 광범위하게 채택하여 다른 항공사에서도 사용할 수 있도록 하는 프로세스를 시작했습니다. 이와 동시에 IBM은 공간 컴퓨팅 기술에 투자하는 조직과 파트너십을 모색하고 있습니다.
IBM은 항공 업계 전문가, 항공사 경영진 또는 유사한 솔루션을 도입하거나 고유한 과제를 해결하기 위해 공간 컴퓨팅의 가능성을 모색하는 모든 기업을 지원할 수 있습니다.
RJC와 IBM의 공간 컴퓨팅 솔루션에 대해 자세히 알아보고 그 잠재력을 직접 확인해 보세요.
