이러한 추세를 수용하기 위해 Downer는 IBM 기술을 사용하여 TrainDNA 철도 차량 자산 관리 플랫폼을 구축했습니다. 그러나 시간이 지나면서 회사는 단순한 소프트웨어 이상의 것이 필요하다는 것을 깨달았습니다. Williams는 다음과 같이 설명합니다. "우리는 우리가 이미 제공하고 있는 것을 뛰어넘는 미래에 주목하고 있었습니다. 승객에 대한 서비스를 개선하길 원했으며, 해외 시장에 관심을 돌리고 싶었습니다. 그러나 이 정도의 규모를 달성하려면 몇 가지 요소를 재고해야 했기에 우리는 외부의 도움을 구했습니다."

Downer는 현재 TrainDNA의 지속적인 개발과 개선을 위해 IBM Consulting™과 협력하고 있습니다. 또한 현재 IBM® Maximo® Application Suite로 구동되는 이 플랫폼은 복잡한 분석과 실시간에 가까운 데이터를 활용하여 호주 전역의 200개 이상의 열차에 대해 예측 유지보수 작업을 지원합니다.

Williams는 "IBM은 물리적 자산 관리에 대한 경험과 역량을 확실히 갖추고 있습니다."라고 말합니다. "그러나 이들은 또한 우리가 수집하는 데이터를 이용하여 작업할 수 있는 역량, 다시 말해 해당 데이터를 당사, 고객 및 승객에게 가치 있는 것으로 변환하는 역량을 제공합니다."

그는 다음과 같이 설명합니다. "TrainDNA를 사용하면 모든 열차의 위치, 시간표에서의 현재 위치, 상태 등을 관찰할 수 있습니다. 모든 객차의 모든 단일 자산에 실시간으로 전화를 걸 수 있습니다. 또한 운전자가 보는 화면 등을 볼 수 있습니다."

디지털 플랫폼은 Downer 내의 성과를 향상시켜 승객에게 더 높은 품질의 서비스를 제공하도록 지원합니다. Auburn 유지보수 센터에서만 Downer는 이 시설에서 유지 관리할 수 있는 열차 수를 효과적으로 두 배로 늘리는 동시에 효율성을 20% 향상시켰습니다. 또한 더 많은 열차가 운행됨에 따라 Downer는 승객이 가야 하는 장소와, 승객이 도착해야 하는 시간에 맞게 운행하는 보다 시기적절한 서비스를 홍보할 수 있습니다.

Williams는 "IBM과 협력하여 TrainDNA 내에서 여러 관리 애플리케이션도 개발했습니다."라고 덧붙였습니다."예를 들어, 이제 우리는 직원들이 열차 유지 보수 시설과 차량 기지 주변에서 매일 상호 작용하는 수백 대의 객차를 식별하고 객차의 이동을 관리할 수 있는 애플리케이션을 보유하고 있습니다. 이는 유지보수 팀이 안전하게 작업할 수 있도록 전력망에서 객차를 분리하는 열차 격리 작업을 감독하는 데도 도움이 됩니다."

"모든 것이 Maximo를 통해 이루어집니다."라고 Williams는 계속 설명합니다. "주로 일상적인 유지 관리 활동을 위한 작동 관리에 이를 사용하지만 모든 인력 계획과 일정 관리도 처리합니다. 모든 자산이나 당사 소유의 자산에 대한 구성과 상태를 관리합니다. Maximo는 시스템에 존재하는 1500대 이상의 객차에서 얻은 모든 데이터를 집대성한 경전과도 같습니다."

또한 이 데이터 풀에 대해 수집한 정보는 IBM MQ를 사용하여 취합합니다. Williams는 다음과 같이 말합니다. "저희는 모든 통합을 위한 MQ를 보유하고 있습니다. 각 열차에서 10분마다 30,000개의 메시지를 수신하고 있습니다. 시간당 총 3천만 개가 넘는 메시지 분량이죠."

앞으로 Downer와 IBM은 IBM Cloud Pak® for Integration을 추가하여 TrainDNA 플랫폼 전반의 데이터 흐름을 간소화할 예정이며, IBM Cloud Pak for Data는 수집된 데이터 비트를 통합, 합리화 및 분석하는 데 도움을 줄 것입니다. 또한 IBM과 Downer 공동 팀은 수집된 정보에 의해 트리거되는 알람과 해당 워크플로우 조정을 둘러싼 규칙을 정의하는 IBM Cloud Pak for Watson AIOps를 사용하여 솔루션을 개선할 것입니다.

또한 고객의 직원은 IBM WebSphere® Hybrid Edition 내에서 사용할 수 있는 툴을 사용하여 클라우드 네이티브 아키텍처를 위한 회사의 기존 애플리케이션을 현대화할 계획입니다. 또한 IBM Instana® Observability는 애플리케이션 성능 모니터링을 제공하여 시스템 운영자가 병목 현상을 제거하고 문제를 더 빠르게 해결할 수 있도록 실시간으로 지원합니다.