기본 스토리지와 보조 스토리지: 차이점은 무엇인가요?

기본 스토리지란 무엇인가요?

컴퓨터 메모리는 작동 기능을 수행하는 데 메모리가 얼마나 자주 사용되는지에 따라 우선순위가 지정됩니다. 기본 스토리지는 컴퓨터의 작업 메모리이자 주요 작동 구성 요소인 기본 메모리(또는 메인 메모리)를 포함하는 수단입니다. 메인 메모리 또는 기본 메모리는 '메인 스토리지' 또는 '내부 메모리'라고도 합니다. 컴퓨터가 작동하면서 액세스할 수 있는 비교적 간결한 양의 데이터를 보유합니다.

기본 메모리는 매우 자주 액세스되기 때문에 보조 스토리지 시스템보다 더 빠른 처리 속도를 달성하도록 설계되었습니다. 기본 스토리지는 컴퓨터 마더보드의 물리적 위치와 중앙 처리 장치(CPU)와의 근접성을 통해 이러한 성능 향상을 달성합니다.

기본 스토리지를 CPU에 더 가깝게 두면 현재 사용 중이고 기본 스토리지 내에 보관되는 프로그램, 데이터 및 명령에 빠르게 액세스할 수 있을 뿐만 아니라 기본 스토리지에 읽고 쓸 수 있습니다.

보조 스토리지란 무엇인가요?

외부 메모리는 보조 메모리라고도 하며 지속적인 방식으로 데이터를 저장할 수 있는 스토리지 장치를 포함합니다. 보조 스토리지 장치는 중단 가능한 전원 공급 장치와 함께 사용할 수 있기 때문에 비휘발성 스토리지 장치를 제공한다고 합니다.

이러한 데이터 저장 장치는 장기 데이터를 보호하고 운영의 영구성을 확립하며 보관 목적으로 기존 절차에 대한 기록을 지속 가능하게 합니다. 따라서 이러한 호스트는 데이터 백업을 보관하고, 재해 복구 작업을 지원하고, 필수 파일의 스토리지 및 데이터 보호를 유지하는 데 완벽한 호스트입니다.

IBM Storage FlashSystem

IBM Storage FlashSystem: 비용, 단순성, 복원력 면에서 VMware 최적화

IBM FlashSystem이 비용 효율성, 단순성, 복원력 면에서 VMware 환경을 최적화하는 방법을 알아보세요. IBM FlashSystem이 데이터 안전성, 접근성, 성능을 향상시키는 방식, 이 시스템이 현대식 IT 인프라에 이상적인 솔루션인 이유를 소개합니다.
IBM Storage FlashSystem 살펴보기

컴퓨터 메모리가 인간의 기억을 모방하는 방법

기본 스토리지와 보조 스토리지의 차이점을 더 자세히 이해하려면 인간의 사고 방식을 생각해 보세요. 사람들은 매일 엄청난 양의 데이터로 정신적으로 폭격을 당하고 있습니다.

  • 개인 연락처: 미국인은 평균적으로 하루에 6통의 전화를 걸거나 받고, 약 32통의 문자를 주고받습니다.
  • 업무 데이터: 또한 대부분의 사람들은 다양한 업무 지시나 공보를 통해 들어오는 조직 데이터를 포함하는 업무 활동에도 참여합니다.
  • 광고: 사람들은 평균적으로 하루에 10,000개에 달하는 광고 또는 스폰서 메시지에 노출되는 것으로 추정됩니다. 평균 수면 시간인 8시간을 빼면 5.76초마다 깨어 있는 동안 광고 메시지에 노출된다는 뜻입니다.
  • 뉴스: 광고 수치에는 미디어를 통해 전달되는 뉴스 정보는 포함되지 않으며, 이는 점점 더 많은 형식으로 전달되고 있습니다. 현재 많은 텔레비전 뉴스 프로그램에서는 단일 화면을 사용하여 여러 유형의 정보를 동시에 전송하고 있습니다. 예를 들어, 뉴스 프로그램에서 뉴스 제작자와의 동영상 인터뷰를 보여주는 동시에 화면 하단의 스크롤을 통해 속보 헤드라인과 최신 주식 시장 업데이트 사이드바를 표시할 수 있습니다.
  • 소셜 미디어: 이 수치는 소셜 미디어의 점점 더 광범위하게 퍼지고 있는 영향력을 설명하지 못합니다. 소셜 미디어 웹사이트, 메시징 게시판, 온라인 커뮤니티를 통해 사람들은 훨씬 더 많은 데이터를 흡수하고 있습니다.

분명히 이것은 흡수하고 처리해야 할 많은 수신 정보입니다. 잠에서 깨어나는 순간부터 다시 잠들 때까지 우리의 머릿속은 가능한 모든 데이터를 스캔하여 어떤 정보를 유지하고 어떤 정보를 무시할지 끝없이 미세한 판단을 내립니다. 대부분의 경우 그 결정은 유틸리티에 달려 있습니다. 마음이 이 정보를 다시 기억해야 한다고 인식하면 해당 데이터에 더 높은 수준의 정신적 우선순위가 부여됩니다.

이러한 우선순위 결정은 매우 빠른 빈도로 이루어지기 때문에, 우리는 이를 인식하지 못한 채 자연스럽게 정보를 받아들이도록 학습되어 있으며, 기본 기억과 보조 기억이 어떻게 배분되는지는 인간의 뇌가 알아서 정리하게 됩니다. 다행스럽게도 인간의 마음은 현대 컴퓨터와 마찬가지로 이러한 멀티태스킹을 관리하는 데 매우 능숙합니다.

인간의 마음이 작동하는 방식과 컴퓨터 메모리가 관리되는 방식 사이에는 적절한 비유가 존재합니다. 마음 속에서 사람의 단기 기억은 가장 시급하고 "현재의" 인지 요구에 더 집중됩니다. 여기에는 개인 뱅킹에 사용되는 액세스 코드, 중요한 진료 예약 예정 시간 또는 현재 비즈니스 고객의 연락처 정보와 같은 데이터가 포함될 수 있습니다. 즉, 예상되는 우선순위가 가장 높은 정보입니다. 마찬가지로 기본 스토리지는 컴퓨터의 가장 시급한 처리 요구 사항과 관련이 있습니다.

반면에 보조 데이터 스토리지는 사람의 장기 기억과 같은 장기 저장을 제공합니다. 보조 스토리지는 빈도가 낮은 경향이 있으며 오랫동안 저장된 데이터를 검색하기 위해 더 많은 컴퓨터 처리 능력이 필요할 수 있습니다. 이러한 방식으로 장기 기억과 동일한 유지 및 처리 방식을 반영합니다. 사람의 장기 기억의 예로는 운전면허증 번호, 오랫동안 기억하고 있는 사실 또는 배우자의 전화번호 등이 있습니다.

기본 스토리지에서 사용되는 메모리

다양한 형태의 기본 스토리지 메모리가 컴퓨터 과학에 대한 모든 논의를 지배합니다.

  • 랜덤 액세스 메모리(RAM): 가장 중요한 유형의 메모리인 RAM은 시스템이 현재 관리하고 있는 시스템 앱 및 프로세스를 포함하여 수많은 주요 프로세스를 처리하고 수용합니다. 또한 파일이나 앱을 위한 일종의 실행 패드 역할도 합니다.
  • 읽기 전용 메모리(ROM): ROM을 사용하면 콘텐츠를 볼 수는 있지만 수집된 데이터를 변경할 수는 없습니다. ROM은 컴퓨터가 꺼져 있어도 데이터가 남아 있기 때문에 비휘발성 스토리지입니다.
  • 캐시 메모리: 자주 검색하고 사용되는 데이터를 저장하는 또 다른 주요 데이터 저장 형태입니다. 캐시 메모리는 RAM보다 스토리지 용량은 적지만, RAM보다 빠릅니다.
  • 레지스터: 모든 데이터 접근 중 가장 빠른 것은 레지스터입니다. 레지스터는 CPU 내부에 존재하며 즉각적인 처리라는 목표를 달성하기 위해 데이터를 저장합니다.
  • 플래시 메모리: 플래시 메모리는 데이터를 쓰고 저장할 수 있는 비휘발성 스토리지를 제공합니다. 플래시 메모리는 또한 빠른 액세스 시간을 가능하게 합니다. 플래시 메모리는 스마트폰, 디지털 카메라, USB(Universal Serial Bus) 메모리 스틱 및 플래시 드라이브에 사용됩니다.
  • 클라우드 스토리지: 클라우드 스토리지에서 기본 스토리지로 작동할 수 있습니다. 예를 들어, 자체 데이터 센터에서 앱을 호스팅하는 조직은 저장 목적으로 어떤 유형의 클라우드 서비스가 필요합니다.
  • 동적 랜덤 액세스 메모리 (DRAM): RAM 기반 반도체 메모리의 일종인 DRAM은 각 데이터 비트를 초소형 커패시터와 트랜지스터를 수용하는 메모리 셀로 보내는 설계를 특징으로 합니다. DRAM은 DRAM 커패시터 내부의 메모리 새로 고침 회로 덕분에 비휘발성 메모리입니다. DRAM은 컴퓨터의 메인 메모리를 만드는 데 가장 자주 사용됩니다.
  • 정적 랜덤 액세스 메모리(SRAM): RAM 기반 반도체 메모리의 또 다른 유형인 SRAM의 아키텍처는 데이터 스토리지를 위한 래칭 플립플롭 회로를 기반으로 합니다. SRAM은 시스템에서 전원이 제거되면 데이터를 희생하는 휘발성 스토리지입니다. 그러나 작동 중에는 DRAM보다 더 빠른 처리를 제공하므로 SRAM의 가격이 상승하는 경우가 많습니다. SRAM은 일반적으로 캐시 메모리 및 레지스터 내에서 사용됩니다.

보조 스토리지에 사용되는 메모리

보조 스토리지에 일반적으로 사용되는 세 가지 형태의 메모리가 있습니다.

  • 자기 스토리지: 자기 스토리지는 자기장이 포함된 회전하는 금속 디스크에 기록된 데이터에 액세스합니다.
  • 스토리지: 스토리지 장치가 레이저를 사용하여 홈이 있는 금속 또는 플라스틱 디스크(오디오 LP와 유사)에서 데이터를 읽는 경우 이를 광 스토리지로 간주합니다.
  • 솔리드 스테이트 스토리지: 솔리드 스테이트 스토리지(SSS) 장치는 전자 회로로 구동됩니다. 플래시 메모리는 일반적으로 SSS 장치에 사용되지만 일부는 백업과 함께 랜덤 액세스 메모리(RAM)을 사용합니다. SSS는 고속 데이터 전송과 성능을 제공하지만 자기 스토리지 및 광학 스토리지에 비해 재정적 비용이 엄청날 수 있습니다.

기본 스토리지 디바이스 유형

스토리지 리소스는 인식되는 유틸리티와 해당 리소스의 사용 방법에 따라 기본 스토리지로 지정됩니다. 일부 관찰자는 기본 스토리지가 특정 스토리지 매체의 스토리지 공간, 스토리지 용량에 포함된 데이터의 양 또는 특정 스토리지 아키텍처에 따라 달라진다고 잘못 가정합니다. 이는 실제로 저장 매체가 정보를 저장하는 방법에 관한 것이 아닙니다. 이는 해당 스토리지 미디어의 예상 유틸리티에 관한 것입니다.

이러한 유틸리티 기반의 초점을 통해 기본 스토리지 디바이스는 다음과 같은 다양한 형태를 취할 수 있습니다.

보조 스토리지 디바이스의 유형

일부 형태의 보조 메모리는 내부를 기반으로 하지만 본질적으로 외부에 있는 보조 스토리지 장치도 있습니다. 외부 스토리지 장치(보조 스토리지 장치라고도 함)는 쉽게 분리하여 다른 운영 체제와 함께 사용할 수 있으며 비휘발성 스토리지를 제공합니다.

  • HDD
  • 플로피 디스크
  • 자기 테이프 드라이브
  • 휴대용 하드 드라이브
  • 플래시 기반 솔리드 스테이트 드라이브
  • 메모리 카드
  • 플래시 드라이브
  • USB 드라이브
  • DVD
  • CD-ROM
  • 블루레이 디스크
  • CD 

다음 단계 안내

데이터는 모든 컴퓨터 시스템의 생명선입니다. 기본 스토리지와 보조 스토리지는 각각 계속 증가하는 데이터 흐름을 관리하는 데 관여하지만 서로 다른 각도에서 작업에 접근합니다. 기본 스토리지는 적극적으로 필요한 파일을 관리하여 컴퓨터 작업을 지원하는 것입니다. 보조 스토리지는 중요하고 저장할 가치가 있는 것으로 간주되지만 즉시 필요하지 않을 수 있는 데이터를 영구적으로 보존하는 것과 관련이 있습니다.

그리고 이제 이 데이터 방정식에 반드시 고려해야 할 새로운 요소가 있습니다. 바로 보안입니다. 사이버 위협이 점점 더 빈번해지고 진화함에 따라 데이터 보호 기능이 내장된 데이터 스토리지를 갖추는 것이 필수적입니다. 귀중한 데이터를 지속적으로 보호하기 위한 보안 외에도 조직에 필요한 스토리지를 확보하는 방법을 알아보세요.

