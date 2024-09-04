기본 스토리지와 보조 스토리지: 차이점은 무엇인가요?

기본 스토리지와 보조 스토리지의 차이점을 더 자세히 이해하려면 인간의 사고 방식을 생각해 보세요. 사람들은 매일 엄청난 양의 데이터로 정신적으로 폭격을 당하고 있습니다.

개인 연락처: 미국인은 평균적으로 하루에 6통의 전화를 걸거나 받고, 약 32통의 문자를 주고받습니다 .

업무 데이터: 또한 대부분의 사람들은 다양한 업무 지시나 공보를 통해 들어오는 조직 데이터를 포함하는 업무 활동에도 참여합니다.

광고: 사람들은 평균적으로 하루에 10,000개에 달하는 광고 또는 스폰서 메시지에 노출되는 것으로 추정됩니다. 평균 수면 시간인 8시간을 빼면 5.76초마다 깨어 있는 동안 광고 메시지에 노출된다는 뜻입니다.

뉴스: 광고 수치에는 미디어를 통해 전달되는 뉴스 정보는 포함되지 않으며, 이는 점점 더 많은 형식으로 전달되고 있습니다. 현재 많은 텔레비전 뉴스 프로그램에서는 단일 화면을 사용하여 여러 유형의 정보를 동시에 전송하고 있습니다. 예를 들어, 뉴스 프로그램에서 뉴스 제작자와의 동영상 인터뷰를 보여주는 동시에 화면 하단의 스크롤을 통해 속보 헤드라인과 최신 주식 시장 업데이트 사이드바를 표시할 수 있습니다.

소셜 미디어: 이 수치는 소셜 미디어의 점점 더 광범위하게 퍼지고 있는 영향력을 설명하지 못합니다. 소셜 미디어 웹사이트, 메시징 게시판, 온라인 커뮤니티를 통해 사람들은 훨씬 더 많은 데이터를 흡수하고 있습니다.

분명히 이것은 흡수하고 처리해야 할 많은 수신 정보입니다. 잠에서 깨어나는 순간부터 다시 잠들 때까지 우리의 머릿속은 가능한 모든 데이터를 스캔하여 어떤 정보를 유지하고 어떤 정보를 무시할지 끝없이 미세한 판단을 내립니다. 대부분의 경우 그 결정은 유틸리티에 달려 있습니다. 마음이 이 정보를 다시 기억해야 한다고 인식하면 해당 데이터에 더 높은 수준의 정신적 우선순위가 부여됩니다.

이러한 우선순위 결정은 매우 빠른 빈도로 이루어지기 때문에, 우리는 이를 인식하지 못한 채 자연스럽게 정보를 받아들이도록 학습되어 있으며, 기본 기억과 보조 기억이 어떻게 배분되는지는 인간의 뇌가 알아서 정리하게 됩니다. 다행스럽게도 인간의 마음은 현대 컴퓨터와 마찬가지로 이러한 멀티태스킹을 관리하는 데 매우 능숙합니다.

인간의 마음이 작동하는 방식과 컴퓨터 메모리가 관리되는 방식 사이에는 적절한 비유가 존재합니다. 마음 속에서 사람의 단기 기억은 가장 시급하고 "현재의" 인지 요구에 더 집중됩니다. 여기에는 개인 뱅킹에 사용되는 액세스 코드, 중요한 진료 예약 예정 시간 또는 현재 비즈니스 고객의 연락처 정보와 같은 데이터가 포함될 수 있습니다. 즉, 예상되는 우선순위가 가장 높은 정보입니다. 마찬가지로 기본 스토리지는 컴퓨터의 가장 시급한 처리 요구 사항과 관련이 있습니다.

반면에 보조 데이터 스토리지는 사람의 장기 기억과 같은 장기 저장을 제공합니다. 보조 스토리지는 빈도가 낮은 경향이 있으며 오랫동안 저장된 데이터를 검색하기 위해 더 많은 컴퓨터 처리 능력이 필요할 수 있습니다. 이러한 방식으로 장기 기억과 동일한 유지 및 처리 방식을 반영합니다. 사람의 장기 기억의 예로는 운전면허증 번호, 오랫동안 기억하고 있는 사실 또는 배우자의 전화번호 등이 있습니다.