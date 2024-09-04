기본 스토리지와 보조 스토리지: 차이점은 무엇인가요?

컴퓨터 메모리는 작동 기능을 수행하는 데 메모리가 얼마나 자주 사용되는지에 따라 우선순위가 지정됩니다. 기본 스토리지는 컴퓨터의 작업 메모리이자 주요 작동 구성 요소인 기본 메모리(또는 메인 메모리)를 포함하는 수단입니다. 메인 메모리 또는 기본 메모리는 '메인 스토리지' 또는 '내부 메모리'라고도 합니다. 컴퓨터가 작동하면서 액세스할 수 있는 비교적 간결한 양의 데이터를 보유합니다.
기본 메모리는 매우 자주 액세스되기 때문에 보조 스토리지 시스템보다 더 빠른 처리 속도를 달성하도록 설계되었습니다. 기본 스토리지는 컴퓨터 마더보드의 물리적 위치와 중앙 처리 장치(CPU)와의 근접성을 통해 이러한 성능 향상을 달성합니다.
기본 스토리지를 CPU에 더 가깝게 두면 현재 사용 중이고 기본 스토리지 내에 보관되는 프로그램, 데이터 및 명령에 빠르게 액세스할 수 있을 뿐만 아니라 기본 스토리지에 읽고 쓸 수 있습니다.
기본 스토리지와 보조 스토리지의 차이점을 더 자세히 이해하려면 인간의 사고 방식을 생각해 보세요. 사람들은 매일 엄청난 양의 데이터로 정신적으로 폭격을 당하고 있습니다.
분명히 이것은 흡수하고 처리해야 할 많은 수신 정보입니다. 잠에서 깨어나는 순간부터 다시 잠들 때까지 우리의 머릿속은 가능한 모든 데이터를 스캔하여 어떤 정보를 유지하고 어떤 정보를 무시할지 끝없이 미세한 판단을 내립니다. 대부분의 경우 그 결정은 유틸리티에 달려 있습니다. 마음이 이 정보를 다시 기억해야 한다고 인식하면 해당 데이터에 더 높은 수준의 정신적 우선순위가 부여됩니다.
이러한 우선순위 결정은 매우 빠른 빈도로 이루어지기 때문에, 우리는 이를 인식하지 못한 채 자연스럽게 정보를 받아들이도록 학습되어 있으며, 기본 기억과 보조 기억이 어떻게 배분되는지는 인간의 뇌가 알아서 정리하게 됩니다. 다행스럽게도 인간의 마음은 현대 컴퓨터와 마찬가지로 이러한 멀티태스킹을 관리하는 데 매우 능숙합니다.
인간의 마음이 작동하는 방식과 컴퓨터 메모리가 관리되는 방식 사이에는 적절한 비유가 존재합니다. 마음 속에서 사람의 단기 기억은 가장 시급하고 "현재의" 인지 요구에 더 집중됩니다. 여기에는 개인 뱅킹에 사용되는 액세스 코드, 중요한 진료 예약 예정 시간 또는 현재 비즈니스 고객의 연락처 정보와 같은 데이터가 포함될 수 있습니다. 즉, 예상되는 우선순위가 가장 높은 정보입니다. 마찬가지로 기본 스토리지는 컴퓨터의 가장 시급한 처리 요구 사항과 관련이 있습니다.
반면에 보조 데이터 스토리지는 사람의 장기 기억과 같은 장기 저장을 제공합니다. 보조 스토리지는 빈도가 낮은 경향이 있으며 오랫동안 저장된 데이터를 검색하기 위해 더 많은 컴퓨터 처리 능력이 필요할 수 있습니다. 이러한 방식으로 장기 기억과 동일한 유지 및 처리 방식을 반영합니다. 사람의 장기 기억의 예로는 운전면허증 번호, 오랫동안 기억하고 있는 사실 또는 배우자의 전화번호 등이 있습니다.
다양한 형태의 기본 스토리지 메모리가 컴퓨터 과학에 대한 모든 논의를 지배합니다.
보조 스토리지에 일반적으로 사용되는 세 가지 형태의 메모리가 있습니다.
스토리지 리소스는 인식되는 유틸리티와 해당 리소스의 사용 방법에 따라 기본 스토리지로 지정됩니다. 일부 관찰자는 기본 스토리지가 특정 스토리지 매체의 스토리지 공간, 스토리지 용량에 포함된 데이터의 양 또는 특정 스토리지 아키텍처에 따라 달라진다고 잘못 가정합니다. 이는 실제로 저장 매체가 정보를 저장하는 방법에 관한 것이 아닙니다. 이는 해당 스토리지 미디어의 예상 유틸리티에 관한 것입니다.
이러한 유틸리티 기반의 초점을 통해 기본 스토리지 디바이스는 다음과 같은 다양한 형태를 취할 수 있습니다.
데이터는 모든 컴퓨터 시스템의 생명선입니다. 기본 스토리지와 보조 스토리지는 각각 계속 증가하는 데이터 흐름을 관리하는 데 관여하지만 서로 다른 각도에서 작업에 접근합니다. 기본 스토리지는 적극적으로 필요한 파일을 관리하여 컴퓨터 작업을 지원하는 것입니다. 보조 스토리지는 중요하고 저장할 가치가 있는 것으로 간주되지만 즉시 필요하지 않을 수 있는 데이터를 영구적으로 보존하는 것과 관련이 있습니다.
그리고 이제 이 데이터 방정식에 반드시 고려해야 할 새로운 요소가 있습니다. 바로 보안입니다. 사이버 위협이 점점 더 빈번해지고 진화함에 따라 데이터 보호 기능이 내장된 데이터 스토리지를 갖추는 것이 필수적입니다. 귀중한 데이터를 지속적으로 보호하기 위한 보안 외에도 조직에 필요한 스토리지를 확보하는 방법을 알아보세요.
데이터 보안의 필수 요소를 살펴보고 조직의 가장 귀중한 자산인 데이터를 보호하는 방법을 알아보세요. 새롭게 등장하는 사이버 위협으로부터 민감한 정보를 보호하는 데 도움이 되는 다양한 유형, 툴 및 전략을 알아보세요.
더 스마트한 스토리지 솔루션이 대량의 비정형 데이터를 관리하고 활성화하여 AI 인사이트를 확보하고 운영을 간소화하며 스토리지 효율성을 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
AI, 머신 러닝 및 분석 프로세스를 향상하고 데이터 보안과 확장성을 보장하도록 설계된 고성능 파일 및 오브젝트 스토리지로 데이터 과제를 극복하는 방법을 알아보세요.
플래시 메모리 및 스토리지 유형에 대해 알아보고 기업이 플래시 기술을 사용하여 효율성을 높이고 지연 시간을 줄이며 데이터 스토리지 인프라의 미래를 보장하는 방법을 살펴보세요.
