IBM 고객은 IBM의 AI 솔루션과 Red Hat 하이브리드 클라우드 기능을 통해 멀티 액세스 엣지 컴퓨팅 플랫폼의 강력한 기능을 활용할 수 있습니다. IBM과 협력하는 고객은 기존 네트워크와 엣지 인프라를 가져올 수 있고, IBM은 기존 인프라를 기반으로 실행되는 소프트웨어를 제공해 통합 솔루션을 생성할 수 있도록 지원합니다.

Red Hat OpenShift는 자동화 소프트웨어의 가상화 및 컨테이너화를 지원하여 애플리케이션 요구 사항에 따라 최적화된 하드웨어 배포에 있어 뛰어난 유연성을 제공합니다. 또한 효율적인 시스템 오케스트레이션을 제공하여 엣지에서 실시간 데이터 기반 의사 결정을 내리고 클라우드에서 추가 처리를 수행할 수 있습니다.

IBM은 서버와 스토리지에서 소프트웨어 및 컨설팅에 이르기까지 AI에 최적화된 모든 솔루션을 제공합니다. 최신 IBM 서버, 스토리지 및 소프트웨어를 사용하면 안전한 하이브리드 클라우드와 신뢰할 수 있는 AI 자동화 및 인사이트를 통해 온프레미스 및 클라우드에서 현대화하고 확장할 수 있도록 지원합니다.