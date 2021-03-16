OLAP 및 OLTP 비교: 차이점은 무엇인가요?

우리는 데이터 기반 시대에 살고 있으며, 데이터를 사용하여 더 스마트한 의사 결정을 내리고 변화하는 요구 사항에 더 빠르게 대응하는 조직이 우위를 점할 가능성이 높습니다. 이러한 데이터는 차량 공유 앱과 같은 새로운 서비스뿐만 아니라 소매업(전자 상거래 및 매장 내 거래)을 주도하는 강력한 시스템에서도 작동하는 것을 볼 수 있습니다.

데이터 과학 분야에는 OLAP(온라인 분석 처리)와 OLTP(온라인 트랜잭션 처리)라는 두 가지 유형의 데이터 처리 시스템이 있습니다. 주요 차이점은 하나는 데이터를 사용하여 귀중한 인사이트를 얻는 반면, 다른 하나는 순전히 운영을 위한 시스템이라는 점입니다. 그러나 두 시스템을 모두 사용하여 데이터 문제를 해결할 수 있는 의미 있는 방법이 있습니다.

문제는 어떤 것을 선택해야 하는지가 아니라, 상황에 맞게 두 처리 유형을 모두 최대한 활용하는 방법입니다.