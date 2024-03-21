하이퍼스케일 데이터 센터란 무엇인가요?

하이퍼스케일 데이터 센터를 운영하려는 조직은 최선의 조치를 정할 때 수많은 결정을 내려야 합니다. 가장 먼저 떠오르는 의문은 아마 “건물을 지어야 할까, 아니면 빌려야 할까?”일 것입니다. 적당한 규모로 데이터 센터를 짓는다고 해도 일정 정도의 투자는 반드시 따라옵니다. 하이퍼스케일 데이터 센터를 건설하려면 재정을 훨씬 더 큰 규모로 쏟아부어야 합니다.

많은 기업이 또 하나의 방법, 즉 코로케이션 데이터 센터를 택하고 있습니다. 코로케이션 데이터 센터란 소유주가 설비와 서버 공간을 다른 사업체에 임대해 주는 데이터 센터를 말합니다. 이 방법은 실행하는 즉시 그 장점을 보여줍니다. 하드웨어 설치에 필요한 공간을 빌릴 때 필요한 투자의 액수는 적어도 대금을 선지급한다는 점에서 장비를 보관할 건물 전체를 짓는 것보다는 훨씬 적습니다.

이 두 가지 기본 옵션을 비교해 보면 각각의 장단점이 뚜렷합니다. 하이퍼스케일 데이터 센터를 짓는 일은 대개 경비가 많이 들고 상당한 노동력을 요하지만, 조정 가능한 모든 요소를 적절히 최적화함으로써 해당 기업에 맞게 건축된 하이퍼스케일 시설이 탄생하기도 합니다.

반면에 코로케이션 데이터 센터 용도로 공간을 임대할 때는 기동력에 필요한 옵션이 더 많이 늘어나고, 훨씬 적은 비용만 투자하면 됩니다. 다만 코로케이션 데이터 센터가 해당 고객의 이상적인 사양에 맞게 설계되었을 가능성은 아주 낮아질 겁니다.

프라이빗 클라우드 기반 시스템에 맞는 비싼 스토리지 장비를 추가로 구매할 필요 없이, 사업을 계속 진행할수록 끊임없이 확장할 수 있는 다른 옵션을 물색 중인 조직들도 있습니다. 이들 기업 중 상당수에게 가장 적절한 방법은 민간 소유의 시스템에서 마이그레이션해서 Microsoft 365 또는 Google Suite와 같은 서비스형 소프트웨어(Software-as-a-Service, SaaS) 앱을 비롯한 퍼블릭 클라우드 환경으로 운영을 이전하는 것입니다.

이외의 방법으로 모듈형 데이터 센터, 즉 데이터 센터로 사용하도록 설계된 조립식 시설도 있습니다. 모듈형 데이터 센터는 조립식일 뿐만 아니라 필수 냉각 장비가 미리 배관되고 장착되어 있습니다. 모듈형 데이터 센터는 대규모 투자를 하기 전에 제한된 방식으로 데이터 센터 기능을 실험해 보려는 조직, 그리고 안정적인 데이터 센터 솔루션을 신속하게 이행해야 하는 기업에 가장 적합합니다.